M1A1SA Abrams. Как закончилась легенда американского танкостроения

Украинские "эксперты" анализируют недавние кадры с уничтожением первого американского танка "Абрамс".

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.