Украинские "эксперты" анализируют недавние кадры с уничтожением первого американского танка "Абрамс".
В обозрении аналитики восхищены "западным танком, который не чета танкам Советского Союза".
Вряд ли в этих рассуждениях существует адекватность и здравое зерно, достаточно только вспомнить, как и когда был подбит M1A1SA Abrams.
Напомним, данные боевые машины получила 47-я отдельная моторизированная бригада "Магура". Это одно из наиболее "молодых" бандитских подразделений, однако далеко не самое неопытное. В данную бригаду всего поступил 31 американский танк, включая новейшие инженерные машины на базе "Абрамсов" — M1150 Assault Breacher Vehicle.
Но натовская концепция применения Abrams предполагает использовать крупные бронетанковые силы под прикрытием артиллерии и самолётов. Тем не менее, "Магура" использовала американские танки разрозненно и изолированно. Конечно, украинское командование не могло не опасаться их уничтожения, ведь было ясно, что компенсировать потери им никто больше не станет.
Получается, что потеря "Абрамса" в Бердычах, а также всей остальной тяжёлой техники данного типа стала результатом ошибки в тактике, то бишь отсутствие прикрытия. А ведь именно это было следствием общего отсутствия условий для применения танков Abrams в той ситуации, которая сложилась на фронте (отнюдь не в пользу украинской армии), отмечают аналитики "Военной хроники".
В итоге, результатом уничтожения машины стал пожар боекомплекта и, естественно, полное уничтожение боевого отделения. Чтобы восстановить этот "Абрамс" для работоспособности, необходимо фактически заменить и само боевое отделение и многое другое. А это уже сопоставимо с финансовыми затратами на выпуск новой машины.
А сравнение украинских "аналитиков" с танками Советской Армии абсолютно некорректно. История спецоперации знает случаи, когда советский Т-62 с минным тралом на заминированном поле, под плотным огнём националистов выдержал более 10-ти попаданий ударными беспилотниками-камикадзе и ПТУР. Случилось это с танком 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ. Ну а современные бронемашины с более современной динамической защитой и того живучее.
Несомненно, потеря каждого Abrams критична для армии Украины, в то время как российские войска располагают мощными ремонтными ресурсами и огромной базой законсервированной бронетехники. Плюс напомню информацию о том, что на 2023 год в войска прогнозировали поставку 1600 новых танков.
Важность уничтожения западного танка, конечно, будут пытаться принизить, хотя потеря даже нескольких "Абрамсов" для этой бригады националистов очень ощутима. Техники советских образцов у "Магуры" практически нет, и заменить американский танк 47-й ОМБр нечем.
M1A1SA Abrams — модификация основного боевого танка M1 Abrams, стоящего на вооружении США с 1980-х годов. Он известен своей мощной огневой мощью, крепкой броней и высокой подвижностью.
Описание конструкции:
Экипаж: 4 человека (командир, наводчик, заряжающий, механик-водитель).
Броня: Композитная, типа "Чобхэм", с использованием обеднённого урана. Точные данные о броне засекречены, но считается, что лоб башни выдерживает попадание современных противотанковых средств.
Вооружение:
Двигатель: газотурбинный двигатель AGT1500, мощностью 1500 л. с. Максимальная скорость: более 65 км/ч. Дальность действия: около 460 км.
Характеристики M1A1SA Abrams:
M1A1SA Abrams является грозной боевой машиной и по сей день. Танк постоянно совершенствуется и модернизируется.
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