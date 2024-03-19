M1A1SA Abrams. Как закончилась легенда американского танкостроения

Уничтожение Abrams под Авдеевкой стало закономерностью

Украинские "эксперты" анализируют недавние кадры с уничтожением первого американского танка "Абрамс".

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

В обозрении аналитики восхищены "западным танком, который не чета танкам Советского Союза".

Вопреки инструкциям

Вряд ли в этих рассуждениях существует адекватность и здравое зерно, достаточно только вспомнить, как и когда был подбит M1A1SA Abrams.

Напомним, данные боевые машины получила 47-я отдельная моторизированная бригада "Магура". Это одно из наиболее "молодых" бандитских подразделений, однако далеко не самое неопытное. В данную бригаду всего поступил 31 американский танк, включая новейшие инженерные машины на базе "Абрамсов" — M1150 Assault Breacher Vehicle.

Но натовская концепция применения Abrams предполагает использовать крупные бронетанковые силы под прикрытием артиллерии и самолётов. Тем не менее, "Магура" использовала американские танки разрозненно и изолированно. Конечно, украинское командование не могло не опасаться их уничтожения, ведь было ясно, что компенсировать потери им никто больше не станет.

Получается, что потеря "Абрамса" в Бердычах, а также всей остальной тяжёлой техники данного типа стала результатом ошибки в тактике, то бишь отсутствие прикрытия. А ведь именно это было следствием общего отсутствия условий для применения танков Abrams в той ситуации, которая сложилась на фронте (отнюдь не в пользу украинской армии), отмечают аналитики "Военной хроники".

В итоге, результатом уничтожения машины стал пожар боекомплекта и, естественно, полное уничтожение боевого отделения. Чтобы восстановить этот "Абрамс" для работоспособности, необходимо фактически заменить и само боевое отделение и многое другое. А это уже сопоставимо с финансовыми затратами на выпуск новой машины.

Отечественная техника

А сравнение украинских "аналитиков" с танками Советской Армии абсолютно некорректно. История спецоперации знает случаи, когда советский Т-62 с минным тралом на заминированном поле, под плотным огнём националистов выдержал более 10-ти попаданий ударными беспилотниками-камикадзе и ПТУР. Случилось это с танком 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ. Ну а современные бронемашины с более современной динамической защитой и того живучее.

Несомненно, потеря каждого Abrams критична для армии Украины, в то время как российские войска располагают мощными ремонтными ресурсами и огромной базой законсервированной бронетехники. Плюс напомню информацию о том, что на 2023 год в войска прогнозировали поставку 1600 новых танков.

Вывод

Важность уничтожения западного танка, конечно, будут пытаться принизить, хотя потеря даже нескольких "Абрамсов" для этой бригады националистов очень ощутима. Техники советских образцов у "Магуры" практически нет, и заменить американский танк 47-й ОМБр нечем.

Досье

M1A1SA Abrams — модификация основного боевого танка M1 Abrams, стоящего на вооружении США с 1980-х годов. Он известен своей мощной огневой мощью, крепкой броней и высокой подвижностью.

Описание конструкции:

Экипаж: 4 человека (командир, наводчик, заряжающий, механик-водитель).

Броня: Композитная, типа "Чобхэм", с использованием обеднённого урана. Точные данные о броне засекречены, но считается, что лоб башни выдерживает попадание современных противотанковых средств.

Вооружение:

120-мм гладкоствольная пушка M256, способная стрелять различными типами снарядов, включая бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные,

7,62-мм пулемёт M240,

12,7-мм пулемёт M2 Browning.

Двигатель: газотурбинный двигатель AGT1500, мощностью 1500 л. с. Максимальная скорость: более 65 км/ч. Дальность действия: около 460 км.

Характеристики M1A1SA Abrams:

Вес: около 68 тонн,

Длина: 9,83 метра (с пушкой вперёд),

Ширина: 3,66 метра,

Высота: 2,44 метра.

M1A1SA Abrams является грозной боевой машиной и по сей день. Танк постоянно совершенствуется и модернизируется.