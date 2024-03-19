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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: бои под Марьинкой, уничтожены 20 польских авиатехников

20 польских наёмников уничтожены атакой дронов, ВС РФ атакуют в Бердычах

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

20 польских наёмников уничтожены атакой дронов, ВС РФ атакуют в Бердычах
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Представляем военную сводку на вторник, 19 марта.

Запорожское направление

Российская армия тут продолжает продвигаться к северо-западу от посёлка Вербовое, захватив ещё один опорник националистов. Не утихают артиллерийские дуэли и взаимные удары дронами. Армия РФ давит неприятеля к юго-западу от н. п. Гуляйполе. Встречные бои в Работино и к северу от Вербового. Одновременно с этим украинская группировка стала использовать кочующие расчёты САУ вдоль участка дороги Н-08 Мариуполь — Борисполь. Их активность подавляется барражирующими "Ланцетами" и ударами по личному составу и базам в Орехове, откуда ВСУ выходят на огневые задачи.

Херсонское направление

Бандеровцы усиливают позиции в прибрежных посёлках, под российским огнём пытаются перебросить малочисленные подразделения на катерах. Отмечено снижение качества живой силы врага, ситуация на ЛБС остаётся нестабильной. Часть села Крынки по-прежнему за неприятелем.

Донецкое направление

Здесь активизированы бои под Марьинкой. В н. п. Георгиевка российские войска атакуют, но армия Украины пока держится. Она также пытается вернуться в село Победа и не жалеет на штурм посёлка личного состава, однако русские держат рубеж. В Новомихайловке продвижение российской армии, но большая часть населённика по-прежнему под контролем неонацистов. Ожесточённые боевые действия в н. п. Первомайское, армия Украины подтягивает туда подкрепление. Также ВСУ предпринимают попытки возвратиться в Невельское, но без успеха — российская группировка тут контролирует посёлок и зону между селом и Первомайским.

Фланги Авдеевки

Российская армия атакует на этом направлении вдоль всего рубежа Бердычи — Тоненькое — Орловка, но линия боевого соприкосновения пока сильно не изменяется. Боевики яростно держатся за свои позиции, давая время резервам укрепиться западнее. Поступает информация, что ВС РФ подбираются к Раздоловке севернее Соледара. Скоро бои там развернутся за ключевую высотку, овладение которой даст возможность взять под контроль посёлок и логистику врага. Армия России добилась продвижения на южной части города Красногоровка.

Граница России

Тут ситуация остаётся напряжённой, бои и обстрелы не прекращаются. Наёмники и предатели-нацисты из "Легиона ГУР", несмотря на завершившиеся выборы в России, продолжают активность. Интенсивность боёв на границе хотя и снизилась, но бандеровцы ведут обстрелы, прощупывают российскую оборону диверсионными группами и проводят перегруппировку для возобновления наступления.

Основные усилия националисты в Белгородской области сосредоточили на разведывательных рейдах и позиционных боях, ведя обстрелы населённых пунктов и линии обороны РФ. Ночью боестолкновения были в районе Козинки, на Грайворонском направлении и у Сподорюшино.
В примыкающей к границе украинской деревне Лукашёвка ВСУ готовят наступление, по ним работают российские артиллеристы и беспилотники-камикадзе.

Активно бьют реактивные системы залпового огня ВСУ, ударные БПЛА и гаубицы, стремясь вызвать панику населения и снизить обороноспособность российских передовых позиций. Продолжается движение личного состава и техники "Легиона ГУР" и других бандформирований в приграничных районах Сумской и Харьковской областях. ВКС России не прекращают наносить массированные удар, ФАБами по живой силе и технике радикалов в тыловых районах Украины.

Тыл Украины

Уничтожена группа из 20-ти авиационных техников из Польши, которые отвечали за установку ракет НАТО — Storm Shadow и SCALP, а также техобслуживание истребителей МиГ-29, которые должны были быть доставлены из Польши на авибазу в Староконстантинове.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу белгород авдеевка
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