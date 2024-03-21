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Олег Володин
Воевать с русскими - дураков нет: кадровые военные бегут из армий НАТО

Politico: из армий НАТО побежали кадровые военные

2:43
Силовые структуры » Военные новости

Армии стран НАТО не могут удержать военнослужащих и сталкиваются масштабными увольнениями. О новых солдатах никто даже не заикается — военные думают о том, как не потерять старых.

Politico: из армий НАТО побежали кадровые военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain

Издание Politico сообщает, что министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню на этой неделе представил план удержания кадров.

Ранее в Германии был опубликован доклад, согласно которому в 2023 году Бундесвер покинули около 1 537 солдат, сократив его общую численность до 181 514 человек.

По словам Лекорню, эта проблема "касается всех демократических стран с профессиональными армиями без всеобщей воинской повинности". Многие думают о возвращении воинской обязанности или призыве женщин.

При этом эксперты издания даже используют в материале термин "побежали" в адрес (уже бывших) кадровых военных НАТО.

Как пояснила глава военно-морских операций США адмирал Лиза Франкетти, чтобы "завербовать человека надолго и целиком" — нужно заниматься сразу семьями, а не только конкретным человеком.

Спасая свой контингент и в надежде сберечь кадровый резерв, Польша повысила зарплаты военным примерно на 20%. За последние годы численность вооружённых сил страны выросла с 95 000 в 2015 году до 215 000 в этом.

А немцы собираются в рамках программы по укреплению национальной обороны довести численность вооружённых сил до 203 000 к началу 2030-х годов, но вербовка продвигается крайне медленно.

Люди идут в армию крайне неохотно, несмотря на безработицу на "гражданке" — да и опросы показывают, что воевать бюргеры хотят "совсем не очень".

Специальный комиссар Бундестага по делам вооружённых сил Эва Хёгль признала, что решить вопрос можно частичным восстановлением призыва на воинскую службу и привлечением к воинской службе женщин, поскольку "этот ресурс далеко не исчерпан”.

При этом в годовом докладе о состоянии армии говорится, что пропадают не только каски и защитные жилеты, а даже тумбочки.

"Европа изо всех сил пытается перейти в режим готовности к широкомасштабной войне, но сами европейцы не хотят ни воевать, ни поступаться удобствами в гражданской жизни ради сомнительной уверенности в защите собственными армиями", — отмечает Politico.

"Не стоит забывать, зачем собирают и готовят армии ЕС", логично пишут в комментариях западные читатели статьи, поясняя: "Воевать с русскими, которые два года бьются в современной войне, имеют опыт, счёты к Европе, современное оружие и жажду победы — дураков нет".

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы франция евросоюз германия бундестаг
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