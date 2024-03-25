В США раскрыли отношение украинцев к исходу конфликта с Россией

В США заявили о пессимизме украинцев в отношении победы Киева

10:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинцы все больше сомневаются в победе Киева над Россией и смотрят с пессимизмом на будущее соей страны, пишет автор американского издания Politico Джейми Деттмер. По его словам, падение партиотического духа Украины связано в том числе с растущими темпами мобилизации в стране и отказа мужчин быть призванными на службу.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

28-летний парень — один из тысяч молодых украинских мужчин, которые "не высовываются", уклоняются от призыва в армию и не регистрируют свои данные в соответствии с требованиями. Артем осторожен, когда выходит на улицу, и избегает таких мест, как станции метро, где полиция проводит проверку документов в поисках уклонистов.

"Некоторые из моих друзей еще больше параноики — они никогда никуда не выходят", — говорит он.

У Артема вид беженца, бейсболка плотно надвинута на глаза и прикрывает их даже в пасмурный день. Прежде чем войти в кофейню в центре Киева на встречу с Politico, он осматривает улицу вдоль и поперек, а усевшись, говорит вполголоса, чтобы его не подслушали.

Когда Россия начала СВО два года назад, молодые и пожилые украинцы наводнили центры вербовки добровольцев. Некоторые были разочарованы тем, что их не призвали сразу, и громко жаловались. Украинские военные не могли взять всех из-за нехватки ресурсов и техники, но сумели собрать новые подразделения, расширить существующие и импровизировать.

Но этот ранний всплеск патриотического пыла пошел на убыль, поскольку конфликт идет уже третий год, а мужчины возвращаются домой ранеными и изуродованными.

Также усиливается пессимизм по поводу будущего конфликта, и все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы.

"Чувствительный" вопрос

Украине необходимо призвать гораздо больше мужчин на поле боя, но власти находятся в противоречии по поводу того, следует ли им убеждать либо принуждать, и опасаются политических последствий, если они выберут последнее. По данным Министерства внутренних дел Украины, с момента начала конфликта два года назад было возбуждено около 9000 дел об уклонении от призыва, но это лишь поверхностный анализ уклонения от призыва и уклонения от регистрации, поэтому уведомления о призыве не могут быть выданы.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что этот вопрос является "деликатным". Даже в течение недель, предшествовавших началу СВО в феврале 2022 года, он сопротивлялся призывам оппозиционных законодателей в Киеве объявить всеобщий призыв.

Самой насущной потребностью сейчас является привлечение большего количества солдат, которые могут быть развернуты вдоль 1000-километровой линии фронта в преддверии ожидаемого крупного наступления России либо на Харьков на северо-востоке, либо на Одессу на юге. Поскольку зимняя грязь начинает высыхать и весна не за горами, украинские военные чиновники опасаются, что в ближайшие несколько недель или месяцев начнется согласованное наступление России.

Украине катастрофически не хватает не только боеприпасов — особенно артиллерийских снарядов и ракет противовоздушной обороны — но и солдат, которые могли бы отразить наступление России. Средний возраст украинских солдат на передовой составляет 43 года, и свидетельств уклонения от призыва становится все больше.

"Би-би-си" недавно сообщил, что за последние два года 650 000 украинских мужчин трудоспособного возраста покинули страну, большинство из них пересекли границу с Польшей и Словакией, некоторые с поддельными документами, позволяющими им покинуть Украину, несмотря на запрет мужчинам трудоспособного возраста покидать страну.

В прошлом году почти 1300 уклонистов от призыва предстали перед судами, но официальные лица признают, что это лишь малая часть тех, кто уклоняется от призыва. Действует новая система, призванная пополнить ряды добровольцев, но законодатели говорят, что она неэффективна и ей мешает неспособность тысяч людей зарегистрировать свои данные и местонахождение. Правоприменение осуществляется бессистемно и в значительной степени зависит от выборочных проверок документов полицией, которая в некоторых районах страны более бдительна, чем в других.

В декабре Зеленский заявил, что для противостояния России в 2024 году потребуется от 450 000 до 500 000 дополнительных солдат. Украинский парламент в течение нескольких недель рассматривал новый закон о мобилизации, который предусматривает снижение минимального призывного возраста с 27 до 25 лет. На самом деле возраст был снижен отдельным законом в июле прошлого года и одобрен парламентом, но Зеленский так и не подписал его в качестве закона. Он не до конца объяснил почему.

Новый законопроект был переписан несколько раз и предусматривает призыв еще 400 000 украинских военнослужащих. Однако в парламенте дело застопорилось, поскольку законодатели возражают против некоторых карательных мер, которые они считают неконституционными, таких как ограничение прав собственности уклонистов от призыва, конфискация их автомобилей и блокировка банковских счетов.

"Горячая картошка" политики

"Это крайне непопулярно", — сказал Николай Княжицкий, депутат от оппозиции из Львова. — "По правде говоря, мобилизация — это горячая политическая тема, и никто не хочет ее проводить. Армии нужно гораздо больше людей. Но Зеленский не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию и говорит, что это зависит от правительственных министерств, а они боятся обжечься и говорят, что это зависит от парламента, который затем перекладывает ответственность обратно". "Даже большинство законодателей из собственной партии Зеленского [”Слуга народа"] выступают против законодательства, заявляя, что оно противоречит европейским конвенциям по правам человека", — добавил Княжицкий. — "Это становится настоящим бардаком. Во Львове люди покупают квартиры, но не подписывают договор купли-продажи, чтобы избежать официальной регистрации, или регистрируют их на имя друга, потому что боятся, что позже они могут быть конфискованы. Другие опустошают банковские счета в случае принятия законодательства и замораживания их денег".

Что не помогает, как говорит Княжицкий и другие законодатели, так это частые разговоры с передовой о нехватке оружия и артиллерийских снарядов.

"У вас есть офицеры, выступающие по телевидению и говорящие, что если мы не получим больше денег и боеприпасов из Соединенных Штатов и Европы, то все на фронте погибнут в течение нескольких недель, потому что русские производят много беспилотников и у них больше снарядов", — возмущался Княжицкий. — Такие прогнозы не помогают убедить таких украинцев, как Артем, присоединиться к нам". "Нет реальной политической воли для принятия закона, который действительно работал бы эффективно — его уже столько раз откладывали",— заявила бывший вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, ныне депутат от оппозиции. "Нерешительность Запада в предоставлении необходимых нам военных припасов и оружия не способствует мобилизации", — добавила она, — "если единственное, что вы слышите с фронта, это то, что у них недостаточно оружия для борьбы, то, очевидно, это заставляет людей еще более скептически относиться к призыву".

"Билет в один конец"

Артем говорит, что он и его друзья, уклоняющиеся от призыва, также боятся застрять в боевых действиях на месяцы или годы подряд.

"Я молод и хочу жить своей жизнью, и идти туда, не зная, когда вернусь к своей обычной жизни, тяжело. У меня есть друзья, которые пошли добровольцами в начале конфликта, и они все еще там сражаются. Так что это как билет в один конец", — говорит он. Длительное пребывание на передовой также вызывает жалобы от уставших от сражений украинских комбатантов, требующих демобилизации или ротации с длительным периодом восстановления сил. Их родственники хотят того же: в воскресенье десятки семей фронтовиков собрались в Киеве, чтобы потребовать освобождения их мужей, отцов и любимых от участия в боевых действиях, утверждая, что они внесли свой вклад и теперь должны быть демобилизованы или получить право на отдых.

Но этого не может произойти до тех пор, пока больше украинцев не зарегистрируются и не пройдут обучение.

Некоторые законодатели настаивают на сокращении продолжительности военной службы, предложенной в проекте закона о мобилизации, с 36 до 18 месяцев; в настоящее время служба является бессрочной.

В прошлом месяце Михаил Подоляк, старший советник Зеленского, заявил, что людям придется самим определить цену, которую они готовы заплатить за независимость Украины. Он сказал Politico, что было бы лучше, если бы простые украинцы не чувствовали, что поддержка Запада ослабевает, и поинтересовался, так ли сильно Украина отличается от других современных европейских стран.

"Есть ли какая-нибудь страна, где каждый будет в полной мере участвовать в конфликте подобном тому, в котором участвует Украина?" — спросил он. — "Мне кажется, что провести такую мобилизацию в любой европейской стране было бы, мягко говоря, очень сложно, и гораздо сложнее, чем даже на Украине. Вы должны учитывать, что люди вкладываются в свою карьеру и хорошую жизнь", — сказал он Politico.

Он также сказал, что, рассматривая проблему исключительно через призму мобилизации, упускается суть.

"Бессмысленно думать в терминах одних только цифр. Мы живем в век высоких технологий. Зачем людям воевать, если у вас достаточно высокоточного оружия — беспилотников, глушилок, ракет большой дальности? Чем больше у нас инструментов в виде высокоточного оружия, тем меньше у нас перестрелок", — сказал он.

Но у Украины недостаточно этого высокотехнологичного оружия. Пока у них его нет, перевес может быть в численности — и даже если они получат поставки, они все равно могут не компенсировать увеличение численности российской армии.