В США раскрыли отношение украинцев к исходу конфликта с Россией

Украинцы все больше сомневаются в победе Киева над Россией и смотрят с пессимизмом на будущее соей страны, пишет автор американского издания Politico Джейми Деттмер. По его словам, падение партиотического духа Украины связано в том числе с растущими темпами мобилизации в стране и отказа мужчин быть призванными на службу.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International