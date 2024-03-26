ФСБ подтвердила имя первого украинца, которого ликвидируют за теракт в "Крокусе"

Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать

3:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Российские силовики указали на первого ответственного за теракт в "Крокусе Сити Холле" и заявили о его безусловной ликвидации.

Фото: https://www.maximonline.ru/guide/maximir/_article/direktor-fsb-aleksandr-bortnikov-predlojil-sozdat/

Бортников и Патрушев однозначно обвинили Украину в теракте в "Крокусе"

На вопрос журналиста, кто стоит за терактом в "Крокусе" — ИГИЛ* или Украина, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ответил однозначно: "Конечно, Украина".

Ещё дальше пошёл в заявлениях директор ФСБ Александр Бортников. Он считает, что надо признавать киевский режим террористической организацией. Исходя из фактуры в распоряжении ФСБ за терактом стоят США, Британия и Украина, добавил Бортников.

По его словам, именно украинцы осуществляли подготовку террористов на Ближнем Востоке — "они выезжали туда". И это не удивительно, так как украинская сторона привлекает исламистов в ВСУ, уточнил он.

"На той стороне террористов хотели встретить как героев", — добавил Бортников для журналиста Павла Зарубина.

Буданов и все террористы — законные цели

На вопрос, является ли глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов законной целью, Бортников ответил: "Все, кто совершает преступления против России и российских граждан, являются законной целью".

"Почему же они ещё живы?" — спросил журналист. "Всё ещё впереди", — ответил Бортников.

Террористическую сущность киевского режима подтвердил сегодня глава СБУ Василий Малюк, рассказав о подрыве его организацией Крымского моста и участии в терактах против Дарьи Дугиной и Захара Прилепина.

И это при том, что представители Белого дома и глава евродипломатии Жозеп Боррель из штанов лезут, чтобы убедить окружающих в том, что к теракту Киев не причастен. Малюк — ещё один кандидат на ликвидацию.

Кто помогает ФСБ за рубежом?

ФСБ с партнёрскими спецслужбами дружественных стран занимается выявлением всех участников теракта, сказал Бортников.

Если он имеет в виду Турцию, то Hurriyet со ссылкой на свои источники заявила, что Анкара передала Москве данные о террористах из "Крокуса": двое из них посещали Турцию, но в их отношении не было никаких предупреждений со стороны Москвы.

Однако речь, скорее всего, идёт о республиках Средней Азии — Таджикистане и Киргизии (оттуда приехал арестованный пособник). Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял разбирательство следствия в Душанбе под личный контроль.

ФСБ сделала очень важное дело — задержала террористов живыми

Бортников заявил, что ФСБ делает всё возможное для предотвращения терактов, но нагрузка очень большая и на 100% невозможно предотвратить все.

Тем не менее надо отдать должное ФСБ — задержание основных подозреваемых обычно не реализуется. Они гибнут при захвате или их уничтожают заказчики, отправляя в небытие ценную информацию. Здесь же удалось поймать всех, и есть шанс выйти не только на пособников (Буданов), но и на заказчиков этого преступления, что крайне важно для России.

Напомним, что после теракта ВКС РФ неоднократно наносили удары по зданиям и сооружениям СБУ и ГУР в Киеве и Харькове, что свидетельствует о том, что решение о ликвидации по этим структурам принято.

Читайте по теме:

Западные разведки сформировали в РФ террористический фронт из трудовых мигрантов

Эксперт Собянин: после теракта в "Крокусе" у России появится новое слово для мира

"Крокус": террористы не подготовили пути отхода, не сменили автомобиль и образ. Полные дилетанты