Российские силовики указали на первого ответственного за теракт в "Крокусе Сити Холле" и заявили о его безусловной ликвидации.
На вопрос журналиста, кто стоит за терактом в "Крокусе" — ИГИЛ* или Украина, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ответил однозначно: "Конечно, Украина".
Ещё дальше пошёл в заявлениях директор ФСБ Александр Бортников. Он считает, что надо признавать киевский режим террористической организацией. Исходя из фактуры в распоряжении ФСБ за терактом стоят США, Британия и Украина, добавил Бортников.
По его словам, именно украинцы осуществляли подготовку террористов на Ближнем Востоке — "они выезжали туда". И это не удивительно, так как украинская сторона привлекает исламистов в ВСУ, уточнил он.
"На той стороне террористов хотели встретить как героев", — добавил Бортников для журналиста Павла Зарубина.
На вопрос, является ли глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов законной целью, Бортников ответил: "Все, кто совершает преступления против России и российских граждан, являются законной целью".
"Почему же они ещё живы?" — спросил журналист.
"Всё ещё впереди", — ответил Бортников.
Террористическую сущность киевского режима подтвердил сегодня глава СБУ Василий Малюк, рассказав о подрыве его организацией Крымского моста и участии в терактах против Дарьи Дугиной и Захара Прилепина.
И это при том, что представители Белого дома и глава евродипломатии Жозеп Боррель из штанов лезут, чтобы убедить окружающих в том, что к теракту Киев не причастен. Малюк — ещё один кандидат на ликвидацию.
ФСБ с партнёрскими спецслужбами дружественных стран занимается выявлением всех участников теракта, сказал Бортников.
Если он имеет в виду Турцию, то Hurriyet со ссылкой на свои источники заявила, что Анкара передала Москве данные о террористах из "Крокуса": двое из них посещали Турцию, но в их отношении не было никаких предупреждений со стороны Москвы.
Однако речь, скорее всего, идёт о республиках Средней Азии — Таджикистане и Киргизии (оттуда приехал арестованный пособник). Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял разбирательство следствия в Душанбе под личный контроль.
Бортников заявил, что ФСБ делает всё возможное для предотвращения терактов, но нагрузка очень большая и на 100% невозможно предотвратить все.
Тем не менее надо отдать должное ФСБ — задержание основных подозреваемых обычно не реализуется. Они гибнут при захвате или их уничтожают заказчики, отправляя в небытие ценную информацию. Здесь же удалось поймать всех, и есть шанс выйти не только на пособников (Буданов), но и на заказчиков этого преступления, что крайне важно для России.
Напомним, что после теракта ВКС РФ неоднократно наносили удары по зданиям и сооружениям СБУ и ГУР в Киеве и Харькове, что свидетельствует о том, что решение о ликвидации по этим структурам принято.
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По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.