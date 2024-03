"Избежать случайно Арамагеддона": в США призвали изменить правила использования дронов

Даже если Китай не согласится или не будет соблюдать новые «меры укрепления доверия», говорит ученый CNAS Том Шугарт, Сидней Дж. Фридберг младший, журналист американского издания Breaking Defense. В своем новом материале он раскрывает возможную угрозу. Pravda.Ru публикует перевод материала Breaking Defense.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International