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Петр Ермилин
В США рассказали об эффективности китайских истребителей JH-7

MWM: китайские истребители JH-7 демонстрируют эффективность

Силовые структуры » Военные новости

Китайские ударные истребители JH-7 обеспечивают непосредственную поддержку с воздуха во время учений, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они уточняют, что теперь авиация и спецназ тесно координируют свои действия. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

MWM: китайские истребители JH-7 демонстрируют эффективность
Фото: http://www.airliners.net/photo/China---Air/Changhe-Z-8KA/2197695/L by Allen Zhao is licensed under GNU Free Documentation License

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) развернули ударные истребители JH-7A для обеспечения непосредственной воздушной поддержки сухопутных войск в рамках совместных учений на юге Китая. Поддерживая силы специального назначения армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил, JH-7 в составе авиационной бригады под командованием Южного театра военных действий отрабатывали огневую поддержку с воздуха на близком расстоянии и, как сообщается, продемонстрировали свою универсальность в боевых действиях.

В сражениях, имитирующих нападение, атакующая команда была замедлена подавляющим огнем защищающей команды при проведении атаки на вражеский наблюдательный пункт. Впоследствии они вызвали истребители JH-7 ударной нападающей команды и предоставили координаты, которые позволили им быстро обнаружить их и вступить в бой с противостоящими подразделениями защищающей команды.

JH-7 действовали под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы и смогли быстро сообщить об оценке боевого ущерба после нанесения удара. Ударные истребители продолжали тесно сотрудничать со спецназом атакующей команды на земле, и когда самолет был обстрелян переносными ракетными комплексами класса "земля-воздух", защищающая команда предупредила пилотов, позволив им выпустить сигнальные ракеты и покинуть этот район. Командование Южного театра военных действий заявило, что учения расширили возможности авиации по огневой поддержке с воздуха на близком расстоянии, что привело к разработке стандартизированной процедуры для будущих боевых операций.

Недавние учения были особенно значимыми, учитывая, что командование Южного театра военных действий отвечает за потенциальные операции в Тайваньском проливе, в ходе которых способность координировать операции между силами специального назначения и боевой авиацией, как ожидается, будет особенно ценной.

Китаю явно не хватает пилотируемых самолетов, оптимизированных для непосредственной поддержки с воздуха, эквивалентных российским Су-25 и американским А-10, хотя обе страны намерены вывести эти классы из эксплуатации без замены и, как и Китай, полагаются на ударные истребители и беспилотные летательные аппараты для поддержки наземных войск. Несмотря на то, что JH-7 не предназначен для этой роли, он является одним из лучших оптимизированных самолетов в парке Китая для обеспечения непосредственной поддержки с воздуха.

Основной угрозой для таких самолетов остаются переносные зенитно-ракетные комплексы противника, которые не имеют радиолокационных характеристик и, таким образом, могут быть скрыты в пехотных формированиях, оставляя мало предупреждений при использовании для ведения боя. Координация со специальными силами на земле обеспечивает одно из потенциально эффективных средств снижения опасности от таких атак.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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