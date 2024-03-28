В США рассказали об эффективности китайских истребителей JH-7

MWM: китайские истребители JH-7 демонстрируют эффективность

Китайские ударные истребители JH-7 обеспечивают непосредственную поддержку с воздуха во время учений, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они уточняют, что теперь авиация и спецназ тесно координируют свои действия. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://www.airliners.net/photo/China---Air/Changhe-Z-8KA/2197695/L by Allen Zhao is licensed under GNU Free Documentation License

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) развернули ударные истребители JH-7A для обеспечения непосредственной воздушной поддержки сухопутных войск в рамках совместных учений на юге Китая. Поддерживая силы специального назначения армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил, JH-7 в составе авиационной бригады под командованием Южного театра военных действий отрабатывали огневую поддержку с воздуха на близком расстоянии и, как сообщается, продемонстрировали свою универсальность в боевых действиях.

В сражениях, имитирующих нападение, атакующая команда была замедлена подавляющим огнем защищающей команды при проведении атаки на вражеский наблюдательный пункт. Впоследствии они вызвали истребители JH-7 ударной нападающей команды и предоставили координаты, которые позволили им быстро обнаружить их и вступить в бой с противостоящими подразделениями защищающей команды.

JH-7 действовали под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы и смогли быстро сообщить об оценке боевого ущерба после нанесения удара. Ударные истребители продолжали тесно сотрудничать со спецназом атакующей команды на земле, и когда самолет был обстрелян переносными ракетными комплексами класса "земля-воздух", защищающая команда предупредила пилотов, позволив им выпустить сигнальные ракеты и покинуть этот район. Командование Южного театра военных действий заявило, что учения расширили возможности авиации по огневой поддержке с воздуха на близком расстоянии, что привело к разработке стандартизированной процедуры для будущих боевых операций.

Недавние учения были особенно значимыми, учитывая, что командование Южного театра военных действий отвечает за потенциальные операции в Тайваньском проливе, в ходе которых способность координировать операции между силами специального назначения и боевой авиацией, как ожидается, будет особенно ценной.

Китаю явно не хватает пилотируемых самолетов, оптимизированных для непосредственной поддержки с воздуха, эквивалентных российским Су-25 и американским А-10, хотя обе страны намерены вывести эти классы из эксплуатации без замены и, как и Китай, полагаются на ударные истребители и беспилотные летательные аппараты для поддержки наземных войск. Несмотря на то, что JH-7 не предназначен для этой роли, он является одним из лучших оптимизированных самолетов в парке Китая для обеспечения непосредственной поддержки с воздуха.

Основной угрозой для таких самолетов остаются переносные зенитно-ракетные комплексы противника, которые не имеют радиолокационных характеристик и, таким образом, могут быть скрыты в пехотных формированиях, оставляя мало предупреждений при использовании для ведения боя. Координация со специальными силами на земле обеспечивает одно из потенциально эффективных средств снижения опасности от таких атак.