В США рассказали об эффективности китайских истребителей JH-7

Китайские ударные истребители JH-7 обеспечивают непосредственную поддержку с воздуха во время учений, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они уточняют, что теперь авиация и спецназ тесно координируют свои действия. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://www.airliners.net/photo/China---Air/Changhe-Z-8KA/2197695/L by Allen Zhao is licensed under GNU Free Documentation License