Ракеты "Калибр" на спецоперации заменяют модернизированные Х-101

Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры"

Если в начале специальной военной операции главной крылатой ракетой российской армии был "Калибр", который начинал свой маршрут с кораблей, то сегодня эти ракеты полностью отдали своё место стратегической крылатой ракете Х-101 воздушного базирования.

Фото: Скриншот из видео

Отнюдь не случайно.

Ракетная эволюция

Основной ограничивающей причиной по выпуску обеих ракет является силовой агрегат (обе имеют двигатель ТРДД-50).

Однако ракета "Калибр" должна помещаться в 533-мм торпедный аппарат субмарины, а отсюда и габарит боеприпаса, который несколько меньше, чем у ракеты Х-101 (диаметр — 742 мм). Отсюда и меньший полётный вес (1770 килограммов у "Калибра" против 2 300 килограммов у Х-101). Причём, чтобы Х-101 держалась в воздухе, она имеет увеличенный размах крыла, сравнивая с "Калибр" (4 м против 3,1 м).

Тут весьма немаловажный аргумент — воздушный старт, поэтому выходит, что на первоначальный разгон Х-101 топливо ракеты не расходуется.

Ракета "Калибр", исходя из этого, имеет на борту 560 килограммов топлива, а Х-101 — уже 1250 килограммов (в базовой версии). А значит, у почти однотипных боеприпасов (с приблизительно одинаковой по мощности боевой частью в 400 кило) имеется весьма серьёзная разность дальности полёта (у Х-101 — 5 500 километров и 2000-2500 километров у ракеты "Калибр").

Работа на СВО

Ещё одна важная характеристика — незаметность и способность прорыва систем ПВО неприятеля. У ракеты Х-101 нет ограничений по форме "дизайна", и её на данный момент сконструировали с меньшей заметностью РЛС. А более современная система навигации даёт возможность ей лететь ниже "Калибров" (30 метров против 50 метров). Плюс ко всему, Х-101 имеет блок отстрела тепловых ловушек для обмана вражеских зениток.

Вся эта "физика" вкупе делает ракету более успешной при прорыве комплексов противовоздушной защиты противника. Собственно, это Х-101 и показывают в последнее время.

Выходит, что и перспективы у Х-101 больше, что доказали результаты спецоперации. Причем, даже с боевой частью в 800 кило Х-101 летит дальше, а бьёт сильнее, поэтому и много лучше прорывает украинскую ПВО. Поэтому сегодня "Калибры" применяются намного реже при ударах по украинским объектам, и значит, что по тылам националистов, в основном, работают уже модернизированные Х-101.

Досье

Х-101 — стратегическая крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Она разработана Дубненским машиностроительным заводом и впервые испытана в 1983 году. Ракета Х-101 предназначена для поражения стратегических целей, таких как командные пункты, узлы связи и аэродромы.

Конструкция:

Х-101 — двухступенчатая ракета с твёрдотопливным двигателем, запускаемая с самолёта-носителя.

Система наведения: инерциальная с поддержкой коррекции рельефа местности (TERCOM) для обеспечения точности.

Боевая часть: ядерная или неядерная, весом до 450 кг.

Боевое применение

Х-101 — эффективная ракета, использовавшаяся СССР и Россией в нескольких конфликтах:

Боевые действия в Афганистане,

Войны в Чечне,

Защита Сирии,

Специальная операция на Украине.

Настоящее время:

Х-101 остаётся на вооружении ВВС России и является одной из самых опасных ракет в мире.

Дополнительная информация:

Дальность полета: до 5500 км,

Скорость: 700-900 км/ч,

Высота полета: 10-60 метров.