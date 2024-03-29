Ужас для Киева - УМПБ: у ВС РФ появился ещё один инструмент взлома обороны противника

Новые бомбы УМПБ Д-30СН станут очередной неприятной неожиданностью для ВСУ

Масштабное применение авиабомб на универсальных модулях планирования и коррекции дало возможность ВС РФ взломать оборону "крепости" Авдеевка.

Фото: https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/02/03/8/og_og_1454504102231878286.jpg

Но с недавнего времени армия РФ стали применять новую планирующую бомбу, которая также может сыграть свою роль в разгроме киевского режима — УМПБ Д-30СН. В переводе с аббревиатуры — это универсальный межвидовой планирующий боеприпас (диаметр 30 сантиметров со спутниковым наведением), поясняет обозреватель Влад Шлепченко.

По сути, это бомба, которую могут ставить на реактивный двигатель и запускать из реактивно системы залпового огня "Смерч". Несколько таких можно поставить на самолёт и сбросить как планирующие боеприпасы.

"УМПБ Д-30СН — это полный аналог американских GLSDB, которые тоже были созданы путём посадки бомбы малого диаметра на реактивный снаряд M26, каковой является устаревшим боеприпасом РСЗО M270 — предшественника "Хаймарса", — цитирует "Царьград" аналитика.

Преимущества УМПБ Д-30СН очевидны:

позволяет поражать цели на большом расстоянии и с высокой точностью. Предельная дальность полёта составляет до 120 км;

пускать бомбу можно без самолёта, а значит, удары будут внезапными;

бомба на несколько порядков дешевле ракет "Искандер". А посредством РСЗО можно произвести залп сразу из 12 бомб.

УМПБ Д-30СН имеет "малый" калибр, но он отнюдь не слаб: в нём помещается около центнера взрывчатки, подытожил военный эксперт.