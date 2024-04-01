В США объяснили четыре аварии на четырех ударных вертолетах Apache за полтора месяца

MWM: самый боеспособный класс ударных вертолетов США Apache теряет репутацию

5:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Четыре ударных вертолета Apache армии США разбились за 43 дня, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они утверждают, что теперь флот вынужден принимать широкомасштабные обязательства по обеспечению безопасности личного состава. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/5513349/mountaintop-apaches by CW2 Cameron Roxberry is licensed under public domain

Самый боеспособный класс ударных вертолетов армии Соединенных Штатов, AH-64 Apache, потерпел две потери в результате аварий всего за три дня и четыре потери менее чем за 44 дня, что вызвало серьезные опасения по поводу безопасности персонала и привело к повторному отзыву части парка. Первый из двух недавних инцидентов произошел во время обычных учений 24 марта на объединенной базе Льюис-Маккорд, штат Вашингтон, в результате чего были ранены два пилота, а второй произошел 26 марта, когда самолет Apache, работавший в Форт-Карсоне, штат Колорадо, упал во время тренировки и также ранил своих пилотов.

Предыдущие инциденты произошли 12 и 23 февраля, во втором случае погибли оба пилота. Apache, находящийся на вооружении уже почти 40 лет, на сегодняшний день является старейшим классом тяжелых ударных вертолетов, все еще находящихся в производстве, и с запозданием обеспечил США и НАТО в целом общие характеристики, эквивалентные советскому Ми-24, который в течение предыдущих 15 лет не имел зарубежных конкурентов.

Причина недавних инцидентов с участием самолетов Apache остается неясной, хотя в 2023 году армия сообщила о значительном увеличении числа отказов генераторов электроэнергии на самолетах, что могло привести к "потенциально опасному" задымлению в кабинах пилотов. Однако не было никаких признаков того, что какой-либо из недавних сбоев был вызван неполадками с генератором. Также были подняты вопросы, касающиеся условий полетов, качества предоставляемого технического обслуживания и уровня подготовки персонала, хотя в отношении самолетов производства Boeing, многие из которых в последние годы столкнулись со значительными проблемами, ряд источников поспешили высказать предположение, что виноват производитель.

В США в настоящее время на вооружении вооруженных сил находится более 700 вертолетов Apache, которые находятся в производстве для удовлетворения заявленной цели по закупке 812 вертолетов для армии, а также заказов от иностранных заказчиков, наиболее значительным из которых является польский заказ на 96 самолетов, размещенный в сентябре 2023 года.

Зависимость армии США от Apache значительно возросла в связи с отменой в феврале программы Higher Attack Reconnaissance Aircraft, направленной на создание самолета, который мог бы заменить почти половину парка самолетов Apache. В результате ожидается, что многие из находящихся в настоящее время на вооружении вертолетов Apache будут эксплуатироваться значительно дольше. Растущая уязвимость даже хорошо бронированных вертолетов в различных областях применения, которая была продемонстрирована на украинском театре военных действий, стала основной причиной отмены новой программы.

В авиапарках потенциальных противников Apache имеет дело со значительно более новыми конструкциями вертолетов, в том числе с находящимися на вооружении России преемниками Ми-24 — гораздо более мощными Ми-28 и Ка-52. Они на целое поколение опережают как своего предшественника, так и сам Apache с точки зрения сложности конструкции.

Тяжелый ударный вертолет первого класса Народно-освободительной армии Китая был впервые замечен 21 марта, и, хотя четкие изображения самолета еще не появились, программа может опередить положение США. Российский Ми-28 в настоящее время является основным ударным вертолетом алжирской армии, которая, по многочисленным признакам, является потенциальным противником США и остается ведущей державой в Африке вне сферы влияния Вашингтона. Предполагается, что Корпус стражей Исламской революции, который Вашингтон объявил террористической организацией, также станет получателем вертолетов Ми-28, заказанных Ираном в 2023 году.

Потери в самолетном парке Apache и опасения по поводу эксплуатационной жизнеспособности оставшихся самолетов вызывают особую обеспокоенность, поскольку США сталкиваются с растущими проблемами безопасности на различных театрах военных действий. К ним относятся российско-украинский конфликт, в ходе которого американский персонал и подрядчики из числа союзников по НАТО играли значительную и растущую роль на местах, а также Ближний Восток, где с октября 2023 года часто происходили наземные и военно-морские столкновения с силами местного ополчения. Напряженность на Корейском полуострове и в Южно-Китайском море создает дополнительную нагрузку на американских военных, поскольку соотношение сил на обоих театрах военных действий становится все более неблагоприятным для интересов США из-за быстрой модернизации вооруженных сил Китая и Северной Кореи.

Apache столкнулся со значительными проблемами в техническом обслуживании во время своего боевого применения Соединенными Штатами во время операции "Буря в пустыне" и во время нападения НАТО на Югославию в 1999 году, и 16 из его числа в армии США были сбиты в бою. Ожидается, что в течение следующего десятилетия нигде в западном мире не будет разработано более мощного преемника, и до появления 21 марта новой китайской платформы такие тяжелые ударные вертолеты разрабатывались и поступали на вооружение только в России.