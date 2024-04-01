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Петр Ермилин
В США объяснили четыре аварии на четырех ударных вертолетах Apache за полтора месяца

MWM: самый боеспособный класс ударных вертолетов США Apache теряет репутацию

5:51
Силовые структуры » Военные новости

Четыре ударных вертолета Apache армии США разбились за 43 дня, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они утверждают, что теперь флот вынужден принимать широкомасштабные обязательства по обеспечению безопасности личного состава. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

MWM: самый боеспособный класс ударных вертолетов США Apache теряет репутацию
Фото: https://www.dvidshub.net/image/5513349/mountaintop-apaches by CW2 Cameron Roxberry is licensed under public domain

Самый боеспособный класс ударных вертолетов армии Соединенных Штатов, AH-64 Apache, потерпел две потери в результате аварий всего за три дня и четыре потери менее чем за 44 дня, что вызвало серьезные опасения по поводу безопасности персонала и привело к повторному отзыву части парка. Первый из двух недавних инцидентов произошел во время обычных учений 24 марта на объединенной базе Льюис-Маккорд, штат Вашингтон, в результате чего были ранены два пилота, а второй произошел 26 марта, когда самолет Apache, работавший в Форт-Карсоне, штат Колорадо, упал во время тренировки и также ранил своих пилотов.

Предыдущие инциденты произошли 12 и 23 февраля, во втором случае погибли оба пилота. Apache, находящийся на вооружении уже почти 40 лет, на сегодняшний день является старейшим классом тяжелых ударных вертолетов, все еще находящихся в производстве, и с запозданием обеспечил США и НАТО в целом общие характеристики, эквивалентные советскому Ми-24, который в течение предыдущих 15 лет не имел зарубежных конкурентов.

Причина недавних инцидентов с участием самолетов Apache остается неясной, хотя в 2023 году армия сообщила о значительном увеличении числа отказов генераторов электроэнергии на самолетах, что могло привести к "потенциально опасному" задымлению в кабинах пилотов. Однако не было никаких признаков того, что какой-либо из недавних сбоев был вызван неполадками с генератором. Также были подняты вопросы, касающиеся условий полетов, качества предоставляемого технического обслуживания и уровня подготовки персонала, хотя в отношении самолетов производства Boeing, многие из которых в последние годы столкнулись со значительными проблемами, ряд источников поспешили высказать предположение, что виноват производитель.

В США в настоящее время на вооружении вооруженных сил находится более 700 вертолетов Apache, которые находятся в производстве для удовлетворения заявленной цели по закупке 812 вертолетов для армии, а также заказов от иностранных заказчиков, наиболее значительным из которых является польский заказ на 96 самолетов, размещенный в сентябре 2023 года.

Зависимость армии США от Apache значительно возросла в связи с отменой в феврале программы Higher Attack Reconnaissance Aircraft, направленной на создание самолета, который мог бы заменить почти половину парка самолетов Apache. В результате ожидается, что многие из находящихся в настоящее время на вооружении вертолетов Apache будут эксплуатироваться значительно дольше. Растущая уязвимость даже хорошо бронированных вертолетов в различных областях применения, которая была продемонстрирована на украинском театре военных действий, стала основной причиной отмены новой программы.

В авиапарках потенциальных противников Apache имеет дело со значительно более новыми конструкциями вертолетов, в том числе с находящимися на вооружении России преемниками Ми-24 — гораздо более мощными Ми-28 и Ка-52. Они на целое поколение опережают как своего предшественника, так и сам Apache с точки зрения сложности конструкции.

Тяжелый ударный вертолет первого класса Народно-освободительной армии Китая был впервые замечен 21 марта, и, хотя четкие изображения самолета еще не появились, программа может опередить положение США. Российский Ми-28 в настоящее время является основным ударным вертолетом алжирской армии, которая, по многочисленным признакам, является потенциальным противником США и остается ведущей державой в Африке вне сферы влияния Вашингтона. Предполагается, что Корпус стражей Исламской революции, который Вашингтон объявил террористической организацией, также станет получателем вертолетов Ми-28, заказанных Ираном в 2023 году.

Потери в самолетном парке Apache и опасения по поводу эксплуатационной жизнеспособности оставшихся самолетов вызывают особую обеспокоенность, поскольку США сталкиваются с растущими проблемами безопасности на различных театрах военных действий. К ним относятся российско-украинский конфликт, в ходе которого американский персонал и подрядчики из числа союзников по НАТО играли значительную и растущую роль на местах, а также Ближний Восток, где с октября 2023 года часто происходили наземные и военно-морские столкновения с силами местного ополчения. Напряженность на Корейском полуострове и в Южно-Китайском море создает дополнительную нагрузку на американских военных, поскольку соотношение сил на обоих театрах военных действий становится все более неблагоприятным для интересов США из-за быстрой модернизации вооруженных сил Китая и Северной Кореи.

Apache столкнулся со значительными проблемами в техническом обслуживании во время своего боевого применения Соединенными Штатами во время операции "Буря в пустыне" и во время нападения НАТО на Югославию в 1999 году, и 16 из его числа в армии США были сбиты в бою. Ожидается, что в течение следующего десятилетия нигде в западном мире не будет разработано более мощного преемника, и до появления 21 марта новой китайской платформы такие тяжелые ударные вертолеты разрабатывались и поступали на вооружение только в России.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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