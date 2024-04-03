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Петр Ермилин
В США рассказали о мощи российского авиалайнера Ан-124

В США назвали авиалайнер Ан-124 ценным активом России

3:33
Силовые структуры » Военные новости

Россия восстанавливает советские тяжелые транспортные самолеты по мере расширения авиапарка страны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают об особенностях одного из таких самолетов — авиалайнера Ан-124. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США назвали авиалайнер Ан-124 ценным активом России
Фото: http://www.airspotter.eu/photos/2011/1806/ur-82073b1.jpg by Marek Vanzura is licensed under GNU Free Documentation License

Россия вернула в эксплуатацию по меньшей мере один тяжелый транспортный самолет Ан-124 после десятилетий хранения, чтобы удовлетворить быстро растущие потребности, поскольку страна восстанавливает свою демилитаризацию после окончания холодной войны в условиях нынешнего конфликта. Воздушный транспортный парк является одним из многочисленных направлений военно-воздушных и сухопутных сил страны, которые значительно расширяются, поскольку страна сталкивается как с конфликтом на Украине, так и с быстрой эскалацией напряженности в отношениях с расширяющимся альянсом НАТО и ориентированной на Запад Японией.

Внимание к этому расширению было привлечено, когда транспортный самолет Ан-124 был снят со склада в аэропорту Ульяновск-Восточный для проведения капитального ремонта и модернизации. Самолет Ан-124 является ценным активом России и на сегодняшний день является самым тяжелым самолетом в парке страны. Предполагается, что он послужит более крупным дополнением к более легкому, но более широко используемому самолету Ил-76. В то время как Ил-76 производится внутри страны в России, после того как заводы были перенесены туда из Узбекистана, где они были построены в советское время, Ан-124 производился на Украине в советское время, что стало ключевым препятствием для дальнейших приобретений. Кроме Ан-124, остается неясным, какие еще самолеты могут быть восстановлены и в каких количествах.

Самолеты идеально подходят для доставки истребителей и другого ценного имущества. Примечательно, что Ан-124 эксплуатируется не только Военно-воздушными силами России, но и гражданским авиаперевозчиком "Волга-Днепр", причем один из этих самолетов был потерян 10 июня 2023 года, когда он был присвоен канадским правительством с сомнительной законностью. Авиалайнер был зафрахтован канадским правительством и приземлился в Торонто 27 февраля 2022 года, доставив из Китая экспресс-тесты на Covid-19.

Ожидается, что он будет доставлен на Украину в качестве канадской помощи. В настоящее время Россия разрабатывает отечественный самолет-преемник Ан-124, хотя ожидается, что он будет готов к эксплуатации не ранее середины 2030-х годов. Ранее Россия и Украина совместно разрабатывали преемника, который должен был поступить на вооружение примерно в 2020 году, до того как свержение украинского правительства в 2014 году и поворот страны к тесному сближению с НАТО положили конец этой программе.

В настоящее время у России нет других возможностей приобрести транспортные средства сопоставимого размера, кроме как путем восстановления корпусов самолетов советского производства, находящихся на хранении. Соединенные Штаты столкнулись с аналогичными проблемами после вывода из эксплуатации своих собственных тяжелых бомбардировщиков C-5 Galaxy и C-17 Globemaster в 1989 и 2015 годах соответственно.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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