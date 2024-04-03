В США рассказали о мощи российского авиалайнера Ан-124

В США назвали авиалайнер Ан-124 ценным активом России

3:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия восстанавливает советские тяжелые транспортные самолеты по мере расширения авиапарка страны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают об особенностях одного из таких самолетов — авиалайнера Ан-124. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://www.airspotter.eu/photos/2011/1806/ur-82073b1.jpg by Marek Vanzura is licensed under GNU Free Documentation License

Россия вернула в эксплуатацию по меньшей мере один тяжелый транспортный самолет Ан-124 после десятилетий хранения, чтобы удовлетворить быстро растущие потребности, поскольку страна восстанавливает свою демилитаризацию после окончания холодной войны в условиях нынешнего конфликта. Воздушный транспортный парк является одним из многочисленных направлений военно-воздушных и сухопутных сил страны, которые значительно расширяются, поскольку страна сталкивается как с конфликтом на Украине, так и с быстрой эскалацией напряженности в отношениях с расширяющимся альянсом НАТО и ориентированной на Запад Японией.

Внимание к этому расширению было привлечено, когда транспортный самолет Ан-124 был снят со склада в аэропорту Ульяновск-Восточный для проведения капитального ремонта и модернизации. Самолет Ан-124 является ценным активом России и на сегодняшний день является самым тяжелым самолетом в парке страны. Предполагается, что он послужит более крупным дополнением к более легкому, но более широко используемому самолету Ил-76. В то время как Ил-76 производится внутри страны в России, после того как заводы были перенесены туда из Узбекистана, где они были построены в советское время, Ан-124 производился на Украине в советское время, что стало ключевым препятствием для дальнейших приобретений. Кроме Ан-124, остается неясным, какие еще самолеты могут быть восстановлены и в каких количествах.

Самолеты идеально подходят для доставки истребителей и другого ценного имущества. Примечательно, что Ан-124 эксплуатируется не только Военно-воздушными силами России, но и гражданским авиаперевозчиком "Волга-Днепр", причем один из этих самолетов был потерян 10 июня 2023 года, когда он был присвоен канадским правительством с сомнительной законностью. Авиалайнер был зафрахтован канадским правительством и приземлился в Торонто 27 февраля 2022 года, доставив из Китая экспресс-тесты на Covid-19.

Ожидается, что он будет доставлен на Украину в качестве канадской помощи. В настоящее время Россия разрабатывает отечественный самолет-преемник Ан-124, хотя ожидается, что он будет готов к эксплуатации не ранее середины 2030-х годов. Ранее Россия и Украина совместно разрабатывали преемника, который должен был поступить на вооружение примерно в 2020 году, до того как свержение украинского правительства в 2014 году и поворот страны к тесному сближению с НАТО положили конец этой программе.

В настоящее время у России нет других возможностей приобрести транспортные средства сопоставимого размера, кроме как путем восстановления корпусов самолетов советского производства, находящихся на хранении. Соединенные Штаты столкнулись с аналогичными проблемами после вывода из эксплуатации своих собственных тяжелых бомбардировщиков C-5 Galaxy и C-17 Globemaster в 1989 и 2015 годах соответственно.