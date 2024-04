В США заявили, что ВСУ находится под риском разрушения линии фронта

В случае, если российская армия нанесет высокоточный удар по одному из мест скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ), то украинский фронт рискует полностью обрушиться, пишут журналисты американского издания Politico. В своем новом материале они рассказали о главной уязвимости ВСУ в текущей ситуации.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International