В США заявили, что ВСУ находится под риском разрушения линии фронта

Politico: военная картина ВСУ оказалось мрачной для украинских генералов

9:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В случае, если российская армия нанесет высокоточный удар по одному из мест скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ), то украинский фронт рискует полностью обрушиться, пишут журналисты американского издания Politico. В своем новом материале они рассказали о главной уязвимости ВСУ в текущей ситуации.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Последние заявления своенравного предпринимателя Илона Маска относительно конфликта на Украине вызвали раздражение, поскольку он предупредил, что, хотя у Москвы "нет шансов" завоевать всю Украину, "чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше территории Россия получит, пока не достигнет Днепра, который трудно преодолеть".

"Однако, если конфлитк продлится достаточно долго, Одесса тоже падет", — предупредил он.

Маск, который неоднократно призывал Украину согласиться на территориальные уступки, а также выступал против пакета военной помощи США стоимостью 60 миллиардов долларов, что вызвало бурю критики на Капитолийском холме, мягко говоря, не является любимым комментатором Украины. И его высказывания получили предсказуемую реакцию.

Но прогноз предпринимателя-миллиардера на самом деле не так уж сильно отличается от мрачных предупреждений, сделанных президентом Украины Владимиром Зеленским в последние несколько дней. По словам Зеленского, если в ближайшее время не будет одобрен приостановленный многомиллиардный пакет мер, его силам придется "возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками". Он также предупредил, что некоторые крупные города могут оказаться под угрозой падения.

Очевидно, что предупреждения Зеленского являются частью широких дипломатических усилий по выделению военной помощи, в которой так отчаянно нуждаются его войска и которой не хватает уже несколько месяцев — от 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до систем ПВО Patriot и беспилотных летательных аппаратов. Но печальная правда заключается в том, что даже если этот пакет будет одобрен конгрессом США, масштабного пополнения запасов может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить крупное поражение на поле боя.

И такая неудача, особенно в разгар избирательных кампаний в Америке и Европе, вполне может возобновить давление Запада с целью проведения переговоров, которые, очевидно, будут в пользу России.

По сути, теперь все зависит от того, куда Россия решит направить свои силы в наступлении, которое, как ожидается, начнется этим летом. В ходе подготовки к наступлению, которое растянулось от Харькова и Сумы на севере до Одессы на юге, в последние недели значительно возросли масштабы российских ракетных ударов и ударов с беспилотников, нацеленных на инфраструктуру, и поэтому трудно предположить, где Россия нанесет свой главный удар.

И, по словам высокопоставленных украинских военных, которые служили под началом генерала Валерия Залужного — главнокомандующего вооруженными силами Украины до его смены в феврале, — военная картина мрачна.

Офицеры заявили, что существует большой риск того, что линия фронта рухнет там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря гораздо большему численному превосходству и управляемым авиабомбам, которые вот уже несколько недель поражают украинские позиции, Россия, вероятно, сможет "проникнуть за линию фронта и разрушить ее на некоторых участках", заявили они.

Они говорили на условиях анонимности, чтобы говорить свободно.

"Сейчас ничто не может помочь Украине, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которые Россия, вероятно, направит на нас. У нас нет таких технологий, и у Запада их тоже нет в достаточном количестве", — сказал Politico один из высокопоставленных военных источников.

По его словам, только выдержка и стойкость украинцев, а также ошибки российских командиров могут сейчас изменить мрачную динамику. Ошибки, подобные той, что была допущена в субботу, когда Россия предприняла одну из крупнейших танковых атак на украинские позиции, привели только к тому, что колонна была разгромлена 25-й украинской бригадой, которая уничтожила дюжину танков и 8 боевых машин пехоты — треть от численности колонны.

Однако высокопоставленные украинские офицеры напомнили, что полагаться на ошибки России — это не стратегия, и они были возмущены ошибками, которые, по их словам, с самого начала ослабляли сопротивление Украины — ошибками, допущенными как Западом, так и Украиной. Они также резко высказывались по поводу медлительности Запада, заявляя, что поставки и системы вооружения поступают слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы изменить ситуацию к лучшему, которую они могли бы иметь в противном случае.

“Не верьте шумихе о том, что они просто бросают войска в мясорубку на убой", - сказал один из офицеров. — "Конечно, они делают и это, еще больше увеличивая влияние своего численного превосходства, но они также учатся и совершенствуются".

Офицеры заявили, что переносные противотанковые ракеты, поставленные Великобританией и США в первые недели вторжения, подоспели вовремя и помогли им спасти Киев, а также легкие реактивные системы залпового огня HIMARS, которые были использованы с большим успехом.

"Но часто мы просто не получаем системы вооружения в то время, когда они нам нужны, — они появляются, когда уже не актуальны", — сказал другой высокопоставленный офицер, приведя в качестве примера истребители F-16. Ожидается, что примерно дюжина истребителей F-16 поступят на вооружение этим летом, после завершения базовой подготовки пилотов.

"Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут", — сказал он.

По словам этого офицера, Россия готова противостоять им: "В последние несколько месяцев мы начали замечать, что русские запускают ракеты из Джанкоя на севере Крыма, но без боеголовок взрывного действия. Мы не могли понять, что они делают, а потом поняли: они определяют дальность", — сказал он. Офицер объяснил, что Россия просчитывает, где лучше всего разместить свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимально увеличить площадь, которую они могут охватить для поражения истребителей F-16, удерживая их подальше от линии фронта и российских логистических центров.

Офицеры также заявили, что теперь им нужно больше обычного традиционного оружия, а также беспилотных летательных аппаратов. "Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет", — сказал один из них изданию Politico, подсчитав, что Украине необходимо 4 миллиона снарядов и два миллиона беспилотных летательных аппаратов. — "Мы все время говорили западным партнерам, что у нас есть боевой опыт, мы знаем, как вести эту войну на поле боя. [У них] есть ресурсы, и они должны предоставить нам то, что нам нужно", — добавил он.

Европа, со своей стороны, пытается помочь Украине компенсировать ее колоссальный недостаток в артиллерийских снарядах. И в этой связи предлагаемая Чехией массовая закупка артиллерийских боеприпасов может привести к тому, что общий объем поставок артиллерийских боеприпасов Украиной как внутри ЕС, так и за его пределами составит около 1,5 миллионов патронов стоимостью 3,3 миллиарда долларов, но этого все еще недостаточно для того, что ей нужно.

Офицеры подчеркнули, что им также нужно гораздо больше людей. В настоящее время в стране не хватает людей на передовой, и это усугубляет проблему недостаточной поддержки со стороны Запада.

Однако Украине еще предстоит нажать на спусковой крючок призыва в армию в преддверии ожидаемого давления России, поскольку власти обеспокоены политическими последствиями, которые могут вызвать мобилизационные меры на фоне уклонения от призыва и получения документов о призыве в армию. Залужный уже публично призывал к мобилизации большего количества войск еще в декабре, подсчитав, что Украине необходимо, по меньшей мере, дополнительно 500 000 человек. С тех пор вопрос о призыве неоднократно поднимался.

Затем, на прошлой неделе, генерал Александр Сырский, сменивший Залужного, внезапно объявил, что Украине, возможно, не понадобится так много новых войск. После пересмотра ресурсов эта цифра была "значительно сокращена", и "мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать свою родину", — сказал он. — "Я говорю не только о мобилизованных, но и о добровольцах-бойцах".

План состоит в том, чтобы после интенсивной трех-четырехмесячной подготовки отправить на передовую как можно больше сотрудников в форме, сидящих за столом, и тех, кто не участвует в боевых действиях. Но высокопоставленные офицеры, с которыми беседовал Politico, сказали, что Сырский был неправ и "подыгрывал рассказам политиков". Затем, во вторник, Зеленский подписал некоторые дополнительные положения к старому закону о мобилизации, ужесточающие юридические требования к украинским мужчинам призывного возраста регистрировать свои данные и снижающие минимальный возраст для призыва с 27 до 25 лет. Но в Украине это воспринимается только как попытка изменить ситуацию.

"У нас не только военный кризис, но и политический", — сказал один из офицеров. В то время как Украина уклоняется от масштабного призыва в армию, "Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать крупную атаку примерно в августе, а может быть, и раньше".

Так что, в конце концов, Маск, возможно, не так уж далек от истины.