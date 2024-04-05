В США рассказали о готовности к массовой продаже истребителей F-15 Израилю

MWW: США близки к одобрению массовой продажи истребителей F-15 Израилю

США близки к одобрению массовой продажи истребителей F-15 Израилю, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему Тель-Авиву срочно понадобились новые боевые самолеты, авторы рассказали в своем новом материале. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=76658365226027df793c73303f6d6fea797803c2&t=2 by McDonnell Douglas, St. Louis is licensed under public domain

Сообщается, что Соединенные Штаты были близки к одобрению продажи Израилю до 50 тяжелых двухмоторных истребителей F-15 Eagle в рамках контракта, стоимость которого оценивается в 18 миллиардов долларов. При цене в 360 миллионов долларов за истребитель это будут одни из самых дорогостоящих истребителей, когда-либо экспортировавшихся, поскольку F-15 имеет значительно более высокие производственные и эксплуатационные затраты, чем единственный истребитель другого класса, который в настоящее время выпускается для ВВС США, — F-35A.

Несмотря на отсутствие у F-35 возможностей малозаметности, новейший вариант F-15, F-15EX, ценится как самый дальнобойный истребитель, находящийся на вооружении в западном мире. Несмотря на то, что дальность полета F-15 по-прежнему намного меньше, чем у большинства российских и китайских истребителей, находящихся в настоящее время в производстве, включая истребители Су-35, недавно проданные региональному конкуренту Израиля Ирану, относительно большая дальность полета по-прежнему ценится Израилем как средство нанесения потенциальных ударов по целям на иранской территории.

Несмотря на то, что F-15 на сегодняшний день является старейшим истребителем, который все еще выпускается в мире (первый полет состоялся в 1972 году), F-15EX может похвастаться, пожалуй, самым мощным истребительным радаром APG-82 в западном мире, а также новейшей авионикой и вооружением в сочетании с современным высокопрочным композитным планером.

В последний раз Израиль приобретал F-15 в 1990-х годах, закупив 25 ударных истребителей F-15I и сформировав единую эскадрилью, хотя во время холодной войны он приобрел несколько десятков более старых моделей F-15A, B, C и D. Израильские истребители F-15 на сегодняшний день являются самыми старыми из имеющихся на вооружении в мире и в значительной степени полагаются на устаревшие ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 и радары, в то же время не имея доступа ко многим современным классам управляемого оружия, которые могут быть установлены на F-15EX.

Ожидается, что новые истребители F-15, продаваемые Израилю, будут отличаться от тех, что производятся для ВВС США, и будут включать авионику и вооружение местного производства. Государственный департамент США направил неофициальное уведомление двум комитетам конгресса с настоятельным призывом начать рассмотрение законопроекта, при этом пять отдельных источников сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос о продаже F-15.

Хотя экономика Израиля значительно сократилась из-за продолжающихся боевых действий с палестинскими группировками ополченцев в секторе Газа, ожидается, что американская военная помощь в размере миллиардов долларов этой стране, которая получает больше, чем любая другая страна, за исключением Украины, компенсирует многие из этих расходов. Сообщается, что Израиль направил официальное письмо с запросом на поставку 25 истребителей F-15 еще в январе 2023 года с возможностью приобретения еще 25 самолетов, а председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол одобрил сделку в конце января 2024 года и уведомил соответствующие ведомства Конгресса.

Во время визита в Вашингтон в последнюю неделю марта министр обороны Израиля Йоав Галлант призвал ускорить поставки F-15, хотя способность Америки поставить самолеты остается под серьезным вопросом, даже если приобретение столь необходимых F-15EX самими ВВС США будет отложено для ускорения передачи.

Поставки F-15 неоднократно задерживались, и в начале 2023 года, когда Израиль впервые проявил интерес, парк компании насчитывал всего два самолета. Вероятно, потребуется промежуток времени как минимум до 2032 года, чтобы поставка 50 самолетов стала жизнеспособной. Это контрастирует с эпохой холодной войны, когда Израиль получил свои первые истребители F-15, когда оборонно-промышленная база США была значительно больше, а производство истребителей было гораздо менее подвержено задержкам.

Военно-воздушные силы Израиля получили большое количество запасных частей для своих истребителей пятого поколения F-35, что позволило им увеличить интенсивность операций против целей в Газе и соседних Ливане и Сирии. F-35 обладает рядом уникальных функций авионики, а также малозаметностью, но ему мешают, особенно в случае конфликта высокой интенсивности с Ираном, сохраняющиеся проблемы с эксплуатационными характеристиками и гораздо более ограниченный радиус действия.