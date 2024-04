В США рассказали о готовности к массовой продаже истребителей F-15 Израилю

США близки к одобрению массовой продажи истребителей F-15 Израилю, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему Тель-Авиву срочно понадобились новые боевые самолеты, авторы рассказали в своем новом материале. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=76658365226027df793c73303f6d6fea797803c2&t=2 by McDonnell Douglas, St. Louis is licensed under public domain