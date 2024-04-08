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Любовь Степушова
Полковник запаса Головатюк: как Россия ответит на теракты

Полковник запаса Головатюк: Запад не понимает русскую психологию

Силовые структуры

Что означает заявление президента России Владимира Путина о том, что "теракт — это обоюдоострое оружие", какие два способа помогут России ответить Западу на теракты и почему западные технологии досмотра не позволяют обнаруживать взрывчатку, Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, член президиума "Офицеров России", военный эксперт полковник запаса Андрей Головатюк.

Полковник запаса Головатюк: Запад не понимает русскую психологию
Фото: YouTube by CBC TV

— Андрей Михайлович, после теракта в "Крокусе" наш президент Владимир Владимирович Путин сказал: "С Россией пытаются бороться терактами, но это обоюдоострое оружие". Услышали ли его предупреждение на Западе?

— Конечно. Все политики мира знают, что наш президент не делает голословных заявлений. У него уже есть информация об этом теракте: кто, как, что делал. Думаю, наши спецслужбы, следственные и правоохранительные органы всю цепочку уже выявили. Просто какую-то информацию пока скрывают, где-то ещё идут следственные действия. Но эта информация обязательно будет предъявлена мировой общественности.

Многим западным правительствам будет некомфортно, когда выяснится, что их страны и спецслужбы причастны к этому теракту.

Тем более на днях таможенники в Псковской области задержали 29 икон со взрывчаткой. Эта машина проехала семь (!) государств, и на территории семи государств никто не удосужился проверить, что она везёт. Подождите, а где их знаменитые рамки, спецсредства, которые обнаруживают взрывчатку по запаху, звуку и т. д., которые они рекламировали еще до специальной военной операции? Я знаю, что они пытались навязать нам эти спецсредства, чтобы мы их использовали для обнаружения взрывчатки. Где же их хвалёные технические средства обнаружения? Семь границ проехала машина, никто ничего не смог обнаружить.

— Что имелось в виду под "обоюдоострым оружием"? Как будет отвечать Россия?

— Во-первых, есть практика спецслужб. Есть у нас опыт, когда мы руководителей чеченских бандитских формирований доставали за пределами Российской Федерации. Мы знаем последний пример, когда лётчика-предателя, который перегнал Ми-8 на Украину, тоже постигла кара.

Во-вторых, если будут масштабные действия, как нам обещали, например, F-16 будут взлетать

  • с Украины,
  • из Румынии,
  • Польши,

то было уже заявлено, что эти аэродромы становятся законной целью для поражения Вооружёнными силами Российской Федерации. Это охладило их пыл.

Слова про "обоюдоострое оружие" как раз к этому и относятся: ребята, мы достанем вас везде, в рамках либо специальной военной операции, либо контртеррористической борьбы. Тем более достанем людей, которые стояли за организацией терактов на Крымском мосту, за убийствами наших политических деятелей, журналистов, Владлена Татарского, Дарьи Дугиной.

— Запад устроил теракт в "Крокусе", чтобы население взбунтовалось: мол, ФСБ не работает, Путин не справился и т. д. У нас, наоборот, произошло сплочение, добровольцы пошли на СВО контракты заключать. Разве на Западе нет специалистов по России, они не могут предвидеть реакцию?

— Надо знать психологию русского человека. Наиболее близки нам по психологии, по духу украинцы, мы одна нация. А ими руководят англосаксы, французы, американцы, которые русского человека не понимают. Послушайте покойного Михаила Задорнова, который говорил, как мыслят американцы и что они не понимают действия русских. У них совершенно другая психология. Поэтому и сейчас то же самое: они подстраиваются под психологию американцев, англичан, думая, что после теракта в "Крокусе Сити" люди взбунтуются против власти. Наоборот, это нас сплачивает вокруг руководства страны, вокруг президента, что и показали недавно выборы.

На Западе не понимают, что чем больше они будут проводить терактов, тем сплочённее будет нация, тем больше мы их будем ненавидеть и тем больше у наших воинов будет желание сражаться и их уничтожать в специальной военной операции.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы терроризм любовь степушова
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