Вагнеровцы сформировали полк в составе спецназа "Ахмат". Впереди штурм Харькова

"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат"

Три тысячи вагнеровцев влились в состав спецназа "Ахмат" 2-го армейского корпуса ВС РФ. Их командир Ратибор собирает людей, которые будут выполнять "задачи государства".

Фото: скрин с видео Telegram-канала Рамзана Кадырова by Рамзан Кадыров

Из вагнеровцев будет сформирован полк в составе спецназа "Ахмат"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что один из командиров "Группы Вагнера" с позывным Ратибор вступит в спецназ "Ахмат" и вместе с ним туда придут три тысячи бойцов.

Договорённость достигнута в результате переговоров заместителя командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинова и командира "Вагнера" Александра Кузнецова (Ратибор). Инициатива одобрена Минобороны РФ. Кадыров публикует заявление Алаудинова, в котором он представляет Ратибора, как "давнего товарища, с которым и раньше сражался бок о бок".

Чеченский командир подтвердил, что Минобороны РФ выделило соответствующие вакансии в "Ахмате" на полк вагнеровцев. По словам Алаудинова, в составе "Ахмата" уже действуют два батальона из бойцов бывшего ЧВК "Вагнер".

В ответном слове Ратибор заметил, что в "Ахмате" нет предвзятого отношения к бойцам, ни по этническому, ни по другому критерию, и он считает это место самым оптимальным для службы — "куда мы можем прийти со своим личным составом, чтобы доказать свою эффективность и что мы можем выполнять задачи государства".

"Всё будет, как было "Вагнере"

В отдельном слове, опубликованном на других каналах, Ратибор сказал, что "вся кухня" в его полку будет как при "Вагнере", без бумажек, и "мы приглашаем всех наших, кто захочет".

Его друг, командир-вагнеровец с позывным Тринадцатый так характеризует Ратибора:

"Ратибор — Герой России, с которым я, в прямом смысле, ходил в атаки. При мне раз он шёл со штурмовиками в Сирии. С пулемётом! Под его руководством была взята вторая Пальмира. И далее по списку".

Тринадцатый объяснил в Telegram, что в Чечне всех вагнеровцев уважают и относятся к ним с особым гостеприимством.

Алаудинов перепостил в Telegram мнение Николая Долгачёва, военного корреспондента ВГТРК, который отметил, что уже многие из вагнеровцев вернулись на фронт.

По мнению Долгачёва, важен не только сам факт усиления фронта вагнеровцами, но и преодоление так называемого "синдрома одного окопа", когда каждый хвалит только своё подразделение и не очень доволен, как работают на его флангах другие.

Полку Ратибора, вероятно, предстоит штурмовать Харьков

Таким образом экс-бойцы ЧВК "Вагнер" в составе отдельных подразделений воюют теперь в Росгвардии и минобороны.

Рамзан Кадыров выразил уверенность, что решение о вхождении в состав спецназа "Ахмат" бывших бойцов ЧВК является стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности подразделения и это решение "уже совсем скоро окажет существенное влияние на ход СВО".

Вагнеровец Condottiero пишет в Telegram, что "Ратибор соберёт и больше людей, если потребуется:

А скоро очень сильно потребуется. И не он один соберет".

То есть, несомненно, ожидаются масштабные штурмовые действия на фронте, и три тысячи лучших бойцов придутся очень кстати.

Заметим, что "Ахмат" в составе 2-го армейского корпуса стоит на краматорском и северском направлениях, согласно украинским источникам. Это самые горячие точки наступления ВС РФ.

На пике своей работы в Артёмовске численность ЧВК "Вагнер" составляла около 50 тысяч бойцов. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, его подразделения потеряли в боях за город около 20 тысяч человек, из них половина — заключённые.

Вечером 23 июня в Telegram-канале Пригожина появились аудиозаписи, в которых он утверждал, что по его подразделениям нанесли удары. Он обвинил в этом российское военное руководство и отправил свои части колонной на Москву — разбираться. Утром 24 июня Президент России Владимир Путин в телеобращении назвал эти действия вооружённым мятежом и предательством, ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело. Пригожин остановил колону своих бойцов под Серпуховым и вернул их в полевые лагеря.

27 июня дело прекратили из-за уважения к боевым заслугам "Вагнера". Часть вагнеровцев отправилась в Белоруссию, а затем в Африку. Сам Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа.

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