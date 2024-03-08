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Наталья Макеева назвала реализацию "Проекта К" ЧВК "Вагнер" успешной

2:00
Силовые структуры » Военные новости

Участие бойцов "Проекта К" ЧВК "Вагнер" в боевых действиях является достойным способом применения потенциала экс-заключенных и возможностью на исправление для них. Об этом заявила заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала "Евразия" и общественный деятель Наталья Макеева.

Наталья Макеева назвала реализацию "Проекта К" ЧВК "Вагнер" успешной
Фото: w:ru:Группа ВагнераTanya Samsonova. Логотипы CorelDRAW скачать бесплатно Геральдика, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=9892329

"Насколько мне известно эта практика является эффективной. Во-первых, конечно же, среди заключенных есть не только так называемые "идейные зэки" или кого еще называют "урками". Среди них много обычных людей, которые в силу трагической случайности или каких-то жизненных обстоятельств оказались втянуты в преступную деятельность, либо под воздействием эмоций совершили преступление. И безусловно, для таких людей участие в СВО — это шанс, хотя бы потому, что лучше совершать подвиги, служить своей стране, чем бессмысленно гнить в месте заключения", — подчеркнула общественный деятель.

Она отметила, что привлечение выходцев из пенитенциарных учреждений является эффективной инициативой, которую разработала и реализовала ЧВК "Вагнер". По ее словам, практика оказалась успешной и это помогло как государству на поле боя, так и тем бойцам, что получили шанс на искупление.

"Но это еще не полностью проблема. Дело в том, что многие люди, которые связывают свою жизнь с преступностью, опять же, делают это по большому счету осознанно. Это люди, не нашедшие себя в обществе. Это люди очень своеобразного типа. Этот тип, строго говоря, обществом не востребован. И участие в боевых действиях, участие в деятельности ЧВК является достойным способом применения данных этих людей.

Привлечение заключенных, естественно, добровольное, к боевым действиям — как раз такой шанс. И это успешно практиковала ЧВК "Вагнер". Но и опять же, со своим невоенным взглядом мне кажется, с моих позиций, что эта практика успешна", — добавила Макеева.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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