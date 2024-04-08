Город Часов Яр в ДНР Украина потеряла во многом уже давно. А в РФ его ждёт лучшее будущее

Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно

После Соледара, Бахмута, Авдеевки и многих других населённых пунктов наступила очередь освобождения для ещё одного города Донбасса — Часов Яра. Впрочем для Украины этот городок уже давно стал неродным и нелюбимым.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

А вот для России он имеет особую ценность. Об этом свидетельствует недавняя история города.

До наступления "русской весны" 2014 года Часов Яр был мало кому известен. Разве что особым почитателям таланта Иосифа Кобзона, знавшим его биографию до последней запятой. Часов Яр — родина Иосифа Кобзона. Прожил он здесь, правда весьма недолго — пару лет, но благодарные почитатели его творчества все же решили уважить земляка, и в 2003 году в Часов Яре был открыт небольшой музей.

Какова судьба этого музея сейчас можно только догадываться, учитывая, что после 2014 года киевская власть объявила Кобзона врагом Украины, за его патриотическую позицию в отношении Крыма и Донбасса. А о снятии мемориальной доски в честь Кобзона еще в 2015 году сообщал лично в своем профиле недавно убиенный Илья Кива. В то время он ещё был горячим сторонником киевского режима и занимал должность зама начальника Донецкого УВД.

С тех пор в украинском жаргоне даже появился нелицеприятное слово "закобзонить", что значит "предать осуждению". В остальном же история города особо ничем не примечательна.

Началось с глины

Как и большинство больших и малых городов Донбасса своим возникновением Часов Яр обязан промышленности, а вернее, богатым недрам земли. Город стоит на залежах особо ценного огнеупорного вида глины. Стратегическую значимость этого минерала осознали в 60-х годах XIX века и на месте будущего Часова Яра стали возникать рабочие поселки добытчиков глины.

Постепенно переходили от простой добычи к обработке. И на рубеже XIX-XX вв. в районе современного Часов Яра помимо двадцати действующих рудников возникла добрая дюжина заводов по обработке глины. Продукция была весьма востребована, в особенности металлургическими предприятиями Донбасса

Уже в советское время глиняная специализация района получила продолжение. Предприятия развивались, и в 1938 году Часов Яр из посёлка перешел в статус города.

А после Великой Отечественной войны все добывающие и производящие предприятия были объединены в единый "Часовоярский огнеупорный комбинат". Численность населения города на пике достигала 20 тыс., из них около 7 тыс. работали на комбинате.

Хорошие времена для Часов Яра закончились в 90-х годах XX века. Сначала начали рваться кооперационные связи с другими предприятиями бывшего Союза, а позднее предприятие было приватизировано и оказалось в собственности семьи Лукьяновых, сыновей бывшего директора комбината. После перехода в частные руки ситуация на предприятия развивалась по синусоиде: то прибыль, то убыток, то стадия банкротства.

Впрочем, не исключено, что все эти тяжёлые состояния носили притворный характер. Дело в том, что сама по себе глина, добываемая в Часов Яре, очень высоко ценилась на рынке за свои характеристики, и активно шла на экспорт. Пользовалась большим спросом в Италии и Испании, где из нее делали сантехнические изделия и керамическую плитку.

Но это если говорить о глине как о сырье. А вот производить в Часов Яре изделия из добытой глины было уже сложнее. Рынок Украины был открыт для зарубежных производителей, и конкурировать с ними на равных было тяжело. Требовалось переоснащение оборудования по последнему слову техники, а для этого нужны были крупные инвестиции.

Но на Украине, как и в своё время в России, бизнесу было легче зарабатывать прибыль просто на добыче сырья, не занимаясь производством. Такая стратегия местных бизнесменов привела к тому, что Часов Яру стало грозить превращение в один сплошной карьер.

Тем более, что часовярское месторождение считается одним из самых богатых в Европе: запасы добычи оценивают примерно на 30 лет.

В связи с этим в 2011 году разгорелся скандал. Семья Лукьяновых, собственники предприятия, возжелала переселить жителей одного из районов, дабы на их месте начать выработку нового карьера. Ничего необычного в этой практике, конечно, нет. Но та компенсация, которую владельцы предприятия предлагали для переселения в новое место, была смехотворно мала.

Если в соседнем Артёмовске в подобной ситуации зарубежные инвесторы, строившие заводы "Knauf" и "Lafarge" на тех местах, где требовалось отселение жителей, предлагали людям достойную компенсацию — порядка до 20 тыс. долларов, то местные дельцы своих земляков оценивали в 8 раз меньше.

Такое презрительное отношение не могло не вызвать горячую ответную реакцию местных жителей. И в один прекрасный день проходная комбината была забросана бутылками с коктейлем Молотова.

Чем закончилась эта история, сейчас сказать трудно. Наступила "русская весна" 2014 года, и семье Лукьяновых, видимо, стало не до новых проектов. А может, наоборот, под шумок неразберихи стали активнее выгребать природные запасы.

Кстати, один из братьев, Владислав — депутат Верховной Рады от Партии регионов Януковича. По первому времени он даже поддерживал движение за независимые ДНР и ЛНР, но в конечном итоге оказался на другой стороне.

Точно известно, что уже после 2014 года продолжился демонтаж производственных зданий некогда крупного огнеупорного комбината. Судя по всему, собственники окончательно отказались от планов по развитию производства. В интернете можно найти ещё кадры разрушенного завода, и СВО здесь совсем ни при чём. Разрушение завода шло по инициативе самих собственников.

И что мы имеем в результате сейчас? В результате активного освоения недр местность вокруг Часов Яра оформилась в череду оврагов, ложбинок, бугров; часть отработанных карьеров превратилась в сеть больших и малых водоёмов общим числом около тридцати.

С точки зрения баталий

Часть недоразрушенных производственных объектов ещё дореволюционной постройки могут быть приспособлены под оборонительные узлы подразделениями ВСУ. Стены там толстые, и российским воинам будет непросто пробиться через такие укрепления.

Но по крайней мере нашему командованию не надо будет лишний раз рефлексировать, отдавая приказ на нанесение ударов по производственным зданиям. Украина и так сама давно всё делала, чтобы уничтожить в Часов Яре промышленный комплекс.

Придёт Россия, и Часов Яр заживёт новой жизнью. Кстати, глина с местных карьеров и до СВО активно поставлялась в Россию. Более того, Украина даже занимала первое место в списке поставщиков этого сырья в Россию. Конечно, в 2022 году всё изменилось, и российская отрасль огнеупорной глины на время оказалась в сложном положении.

Но сейчас ситуация уже частично компенсировалась, а с возвращением Часов Яра в российскую гавань у города есть все шансы снова стать стать значимым экономическим центром для Донбасса и всей России.