Город Часов Яр в ДНР Украина потеряла во многом уже давно. А в РФ его ждёт лучшее будущее

После Соледара, Бахмута, Авдеевки и многих других населённых пунктов наступила очередь освобождения для ещё одного города Донбасса — Часов Яра. Впрочем для Украины этот городок уже давно стал неродным и нелюбимым.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0