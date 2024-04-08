В США восхитились мощью российского истребителя Су-34

В США заявили, что Су-34 ВС РФ эффективно прорывает оборону ПВО ВСУ

ВВС России получили новую партию ударных истребителей Су-34, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). По их словам, теперь в России будет увеличиваться производство планирующих авиабомб. О том, что это значит для хода спецоперации, авторы рассказали в своем новом материале. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Военно-воздушные силы России получили новую партию ударных истребителей Су-34 после того, как в октябре появились сообщения о том, что Министерство обороны дало указания о расширении производства. О размерах последней партии известно немного, хотя агрегаты, поставляемые с июля 2022 года, были изготовлены по усовершенствованному стандарту Су-34М, который, согласно российским источникам, обладает вдвое большей боевой мощностью, чем базовый Су-34.

Примечательные новые функции включают в себя специальный интерфейс для трех различных типов датчиков, а именно для модуля UKR-RT, обеспечивающего электронные средства поиска, модуля камеры UKR-OE и UKR-RL, который объединяет радар с синтезированной апертурой. В последнюю партию, возможно, также были включены слегка модифицированные специализированные варианты, в том числе истребитель радиоэлектронной борьбы, оснащенный модулем ECM L700 "Тарантул", и вариант для разведки, наблюдения и рекогносцировки, которые производятся параллельно со стандартными моделями Су-34М.

Министерство обороны России заказало Су-34 в гораздо большем количестве, чем любой другой истребитель периода после окончания холодной войны, и в настоящее время его парк, по оценкам, насчитывает более 120 самолетов, несмотря на боевые потери на Украине. Ожидается, что их число достигнет почти 200, и они будут производиться до 2030-х годов параллельно с новым истребителем Су-57.

В первую неделю октября 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил авиазавод имени Чкалова в Новосибирске, Сибирь, и отдал распоряжение о расширении производства истребителей Су-34.

Министр подчеркнул тогда: "Эта машина — основная рабочая лошадь, у них по четыре-пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу".

Самолет доказал свою особую эффективность при применении высокоточных планирующих бомб на Украине, в том числе при непосредственной поддержке с воздуха. Поставка новой партии истребителей Су-34 совпала с сообщением о том, что российский оборонный концерн "Ростех" и государственная корпорация "Тактическое ракетное вооружение" увеличивают производство таких планирующих авиабомб, которые позволяют истребителям поражать цели на дальности около 70 километров.

Они могут нести гораздо большую полезную нагрузку, чем ракеты воздушного базирования, при очень низкой стоимости и могут нести не только обычные полезные заряды, но и термобарические снаряды, оптимизированные для нейтрализации наземных войск на укрепленных позициях. Более мощная планирующая бомба нового класса, PBK-500U "Дрель", поступит в серийное производство до конца года и может стать мощным дополнением к Су-34М.