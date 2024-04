В США восхитились мощью российского истребителя Су-34

ВВС России получили новую партию ударных истребителей Су-34, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). По их словам, теперь в России будет увеличиваться производство планирующих авиабомб. О том, что это значит для хода спецоперации, авторы рассказали в своем новом материале. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported