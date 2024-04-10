В США объяснили, что значит для России закупка Сербией французских истребителей

В США заявили, что закупка Сербией французских истребителей повлияет на отношения с РФ

Сербия закупит французские истребители Rafale в условиях серьезного разрыва с Россией, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они объясняют, что поворот Белграда означает для системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Indian Air Force is licensed under Government Open Data License - India (GODL)

9 апреля, после долгих лет спекуляций относительно будущего сербского истребительного парка, президент страны Александр Вучич заявил, что в ходе переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном "достиг конкретных договоренностей относительно покупки истребителей Rafale".

"Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие два месяца и в присутствии президента Франции", — заявил он.

Остается неясным, заменят ли эти самолеты нынешний парк страны, состоящий из 14 истребителей МиГ-29, новейшие из которых были переданы в 2017 году с российских складов и модернизированы до стандарта поколения "4+". Если МиГи будут сохранены, это откроет возможность для Сербии одновременно эксплуатировать как российские, так и истребители стандарта НАТО, как это сделали многие нейтральные государства, такие как Индия, Египет, Малайзия и Индонезия.

Нейтральные государства, включая Сербию, подверглись значительному давлению со стороны всего западного мира, чтобы они не покупали российскую военную технику, а Белграду угрожали американскими экономическими санкциями так же, как Индии, Египту и ряду других. Эти угрозы, в частности, сорвали планы по приобретению систем противовоздушной обороны С-400 у России, хотя в этом случае Сербия избежала усиления зависимости от западного оборудования и вместо этого приобрела системы HQ-22 у Китая.

Ранее высказывались предположения, что Сербия может попытаться приобрести китайские истребители, чтобы избежать зависимости либо от оборудования НАТО, либо от западных санкций. В то время как расположение Сербии в Европе делало ее уязвимой перед санкционными угрозами, в 2023 году Казахстан и Эфиопия отказались от приобретения российских истребителей Rafale в пользу российких Су-30, следуя предыдущему решению Алжира сделать то же самое, поскольку ни одна из этих стран не была столь экономически зависима от западного блока и не была столь уязвима с геополитической точки зрения государства.

Истребители и средства противовоздушной обороны являются особенно чувствительной проблемой в Сербии из-за недавних исторических событий, связанных с интенсивными бомбардировками со стороны сил НАТО, которые происходили в ограниченных масштабах на протяжении большей части 1990-х годов, но значительно усилились с марта 1999 года, что привело к разрушительным последствиям для общественного здравоохранения и гражданской инфраструктуры.

Тем не менее, поскольку Сербия стремится к вступлению в Европейский союз, европейские официальные лица заняли особенно жесткую позицию в отношении нейтралитета и ясно дали понять, что от страны требуется переход на стандартную военную технику НАТО. Эксплуатация истребителей Rafale поставит Сербию в зависимость от Франции в части поставок запасных частей и боеприпасов, поскольку известно, что страна установила на свои самолеты и ракеты воздушного базирования аварийные выключатели, чтобы предотвратить их использование против интересов Франции.

Французское оружие дальнего действия с воздуха также зависит от американского GPS-наведения, а это означает, что управляемые удары будут невозможны, если Вашингтон прекратит поддержку. Поскольку объявление было сделано вскоре после 25-й годовщины начала бомбардировок НАТО, покупка указывает на намерение Сербии еще больше войти в сферу влияния Запада.

Однако будущее парка МиГ-29 в стране остается неопределенным, как и согласованные детали контракта на поставку Rafale, включая тип боеприпасов, которые будут поставлены. Это приобретение также поднимает серьезные вопросы относительно того, как самолет стандарта НАТО будет интегрирован в советскую, китайскую и российскую систему противовоздушной обороны страны.