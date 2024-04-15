Жители Замостья: мы не получаем никакой помощи, несмотря на обстрелы

Жительница Замостья об обстрелах: с марта-месяца здесь настоящий ад

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Спецкор Pravda. Ru Дарья Асламова побывала в городе Грайвороне Белгородской области. Местная жительница Светлана Агеева рассказала, почему её семья вернулась домой, несмотря на постоянные обстрелы; как последние два года выживают люди в окрестных населённых пунктах и почему жители села Замостье Грайворонского района обижаются на местные власти.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Светлана Викторовна, почему город совсем опустел, на улицах никого нет?

— Все уехали. С 12 марта начались очень активные обстрелы. Не такие, как все эти два года — где-то поодаль. Мы уже различаем, где наши, а где не наши. Утром мы проснулись от ужасного грохота. Обстрелы были страшные. Мы с детьми сидели в коридоре под лестницей. Свист, взрывы такие были, что из дома страшно было выйти, не то что уехать.

В тот день, когда всё началось, мы выезжали. В обед было небольшое затишье, примерно час, мы успели уехать. И вот три недели по родственникам — то к одним, то к другим. Скитались, скитались, потом уже мочи нет — вернулись домой, потому что домой хочется очень сильно.

Две-три недели здесь был настоящий ад, разбомбили весь центр. Столько людей пострадало. У нашей одноклассницы мама погибла, её из-под завалов достали. Очень её жалко, скорбим. Много людей погибло. Много машин и домов сгорело. Никогда не думали, что такая страшная беда к нам придёт. Всех людей жалко. Очень многие остались на улице.

У меня четверо детей. Двое взрослых уже, а двое поменьше. Старшая дочка в Белгороде, остальные здесь, со мной. Вот младший, Никита, ему послезавтра будет пять лет.

— Никита, похоже, ты самый храбрый гражданин города Грайворона. Как тебе тут? Страшно или держишься?

— Держусь.

— Молодец! А если вдруг слышишь обстрел, что делаешь?

— Отхожу от стёкол и бегу под лестницу. Там две стены, не пробьёшь. А иногда, когда не бахают, занимаюсь своими делами, в мелкий конструктор играю. Или с Денерс и Дени играю — это наши кошечки.

— Молодец! Будем живы, не помрём! Вот он, настоящий грайворонец!

— На самом деле мы из Замостья — это соседний населённый пункт. Но наши сёла: Замостье, Доброе, Доброивановка, — почему-то не отнесли к списку страдающих сёл. В Грайвороне хоть какую-то "гуманитарку" дают.

Но тут даже не в "гуманитарке" дело — просто народу обидно, что нас почему-то разделили. Хотя точно так же:

мы слышим все эти выстрелы,

наши дети не ходят в садики, школы,

нет нормальной жизни,

люди потеряли работу,

сидим все без денег,

у всех кредиты, ссуды.

Нам тоже надо на что-то жить. К нам туда никакие службы не ездят, даже "скорая помощь".

Мы задавали вопросы на эту тему нашим Бондареву и Гладкову. Ответа нет, почему какие-то сёла посчитали более пострадавшими. У нас в Замостье тоже были прилёты, тоже есть пострадавшие дома, машины.

У нас в садик через крышу прилетала ракета, хорошо, что к тому времени детей успели забрать. Спокойной жизни нет. Вечером ложишься спать и не знаешь, проснёшься утром или нет.

Работы нет. Рынок весь разбит. Я работала раньше на рынке. Предпринимателям вообще никакой помощи нет. Да и другие люди не ощущают эту помощь. Никаких выплат, компенсаций. Для нас даже эвакуацию не объявляли. Сами эвакуируйтесь. Куда вы уедете, на что там будете жить — это никого не волнует.

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