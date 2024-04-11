В США заявили, что РФ разрабатывает преемника "грозной" системы ТОС-1А

В США обратили внимание на разработку в РФ преемника "грозной" системы ТОС-1А

2:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Прототип тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон" готов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они подчеркивает, что Россия разрабатывает преемника грозной термобарической артиллерийской системы ТОС-1А "Солнцепек" после ее боевых успехов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Российский оборонный концерн "Ростех" разрабатывает преемника 220-миллиметровой термобарической реактивной артиллерийской системы ТОС-1А после того, как ее боевые характеристики на Украине привлекли к себе значительное внимание. Промышленный директор Ростеха по системам вооружения Бекхан Оздоев заявил 8 апреля, что первый опытный образец системы уже создан, а завод "Омсктрансмаш" уже подал заявку на регистрацию товарного знака TOС-3 "Дракон".

Оздоев рассказал о продолжающемся развитии системы: "Например, всем известны тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Это мощное оружие, которое хорошо зарекомендовало себя в зоне специальной военной операции. Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы TOС-3. Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы и использовать новые боеприпасы".

Возможности TOС-1A со временем значительно улучшились, и незадолго до заявления директора Оздоева генеральный директор Научно-исследовательского института связи Владимир Пименов сообщил, что новая навигационная система "повысила точность работы до нескольких метров".

"Войска радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) спросили, есть ли у нас исследовательские решения для повышения гибкости работы "Солнцепека" на огневых позициях. Мы предложили нашу систему позиционирования, которая позволяет сократить боевое время на огневой позиции без покидания боевой машины экипажем и командиром", — уточнил он.

Термобарический боеприпас TOС-1A работает путем распыления в воздухе газообразного облака химических веществ, которые затем взрываются вакуумным взрывчатым веществом, создавая ударную волну высокого давления, которая с огромной силой высасывает воздух из замкнутых пространств.

Это оптимально для нейтрализации наземных войск противника на укрепленных позициях и может разрушать здания, пещеры, траншеи и другие укрепления, одновременно разрывая легкие всем находящимся поблизости. На Украине эта система привлекла к себе больше внимания, чем, возможно, любой другой актив российских сухопутных войск, и была дополнена все более широким использованием термобарических планирующих бомб большой грузоподъемности, таких как ОДАБ-500, сбрасываемых российскими истребителями для зачистки укрепленных позиций украинских войск и войск союзников.