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Петр Ермилин
Стало известно о работе Пентагона со SpaceX для протиодействия РФ

Breaking Defense: Пентагон работет со SpaceX для противодействия РФ на Украине

3:47
Силовые структуры » Военные новости

Пентагон сотрудничает с Украиной и компанией SpaceX, чтобы предотвратить использований Россией терминалов Starlink, пишет Майкл Марроу, автор американского военного журнала Breaking Defense. В своем материале он рассказывает, какие цели преследуют сотрудничающие стороны. Pravda.Ru публикует перевод материала Breaking Defense.

Breaking Defense: Пентагон работет со SpaceX для противодействия РФ на Украине
Фото: SpaceX

Пентагон сотрудничает с частным космическим гигантом SpaceX и украинским правительством, чтобы помешать российским войскам использовать терминалы спутниковой связи компании в ходе продолжающейся спецоперации России на Украине, сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны.

"Starlink — это коммерческий продукт. Он доступен на коммерческом рынке. Конечно, компании, страны по всему миру — и, конечно, у России нет проблем с покупками на черном рынке", - заявил журналистам на конференции Space Symposium в Колорадо-Спрингс Джон Пламб, помощник министра обороны по космической политике.

"Просто идея о том, что это станет более доступным, и люди смогут найти его и попытаться использовать, — это то, что нам просто нужно обдумать и понять", — добавил он о коммерческих услугах, подобных тем, которые предоставляет SpaceX.

Комментарии Пламба появились на фоне потока сообщений о том, что российские военные успешно захватили или приобрели терминалы Starlink компании SpaceX, которые обеспечивают связь и другие функции командования и контроля с помощью группировки спутников на низкой околоземной орбите. The Wall Street Journal сообщила во вторник, что Россия и другие субъекты, в частности военизированные формирования в Судане, успешно приобрели терминалы Starlink на черном рынке и использовали их в военных целях. И, как сообщается, несмотря на просьбы официальных лиц SpaceX вмешаться, многие из этих терминалов по-прежнему активны.

"Я не знаю, правильно ли говорить "незаконно", — сказал Пламб об использовании Россией терминалов SpaceX.

Отвечая на вопрос, поручит ли Министерство обороны SpaceX составить список одобренных терминалов для использования на Украине — очевидное желание Киева — Пламб сказал, что он не верит, что Министерство обороны обладает такими полномочиями.

"Прежде всего, я не думаю, что Министерство обороны в состоянии заставить их делать такие вещи", - сказал он. — "Я осведомлен о заботах Украины и работаю над этим как с Украиной, так и со Starlink".

SpaceX не сразу ответила на запрос о комментариях.

Проблема Starlink подсвечивает сложную дилемму для таких субъектов, как Пентагон, которые в значительной степени зависят от коммерческих технологий, опередивших возможности правительства в сфере космических услуг. Это особенно актуально в отношении SpaceX, лидера в области космических запусков с помощью ракет-носителей, таких как Falcon 9, и услуг спутниковой связи через Starlink, что еще больше осложняется тем, что компания принадлежит эксцентричному миллиардеру Илону Маску.

Компания SpaceX по производству спутников Starshield, которая аналогична Starlink, но адаптирована к требованиям правительства, в настоящее время заключила контракт с Пентагоном и рассматривается как ключевой ресурс для военных пользователей. Сообщается, что SpaceX также подписала контракт на 1,8 миллиарда долларов с Национальным разведывательным управлением (НРУ) на поставку спутников Starshield. НРУ планирует запустить спутники в следующем месяце, но отказалась сообщить, кто их изготовил.

Отвечая на вопрос, предприняла ли SpaceX необходимые шаги для предотвращения использования Starlink, Пламб подчеркнул важность отношений Министерства обороны с компанией.

"Я думаю, что они отличные партнеры", — сказал он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы пентагон илон маск
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