Полковник Алёхин: Сырский не глуп и знает, что делает

Полковник Алёхин: нападения на Белгород для ВСУ имеют важное значение

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Белгороде с военным журналистом, полковником запаса Геннадием Алёхиным. Он рассказал, зачем ВСУ методично обстреливают белгородское приграничье, почему Сырский на самом деле не является "мясником" и какие уроки относительно взятия Харькова мы можем извлечь из истории Великой Отечественной войны.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Есть ощущение, что враг пытается превратить Белгород во "второй Донецк". ВСУ активно кошмарят город и область. Правда люди не испугались, они уже постепенно привыкают. Чего хотят украинцы?

— Во-первых, я бы назвал это харьковским направлением, куда можно включить купинский участок фронта, белгородское приграничье, серую зону между белгородским приграничьем и Харьковом. Харьков сейчас является филиалом центра принятия решений. Главный центр — это Киев. А Харьков — это "дочернее предприятие". Поэтому туда зачастили представители Главного управления разведки (ГУР), инструкторы и наёмники из Восточной и Западной Европы.

Кстати, в 1922 году тоже было нашествие поляков на Харьков. Сейчас там, кроме поляков, очень много грузин, особенно на купянском участке. Есть англичане, французы, румыны. Не зря же мы наносили удары по главному отелю Харькова: представители Запада любят находиться в комфортных условиях. Потом был удар по гостинице "Аэропорт" — туда тоже кареты скорой помощи приезжали, забирали двухсотых и трёхсотых.

Наёмников распределяли между диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Костяк там составляли боеспособные части ВСУ, включая ГУР. Их разбавляли отморозками, или, как сейчас говорят, "новыми власовцами":

Русский добровольческий корпус (РДК)*,

легион "Свободная Россия"*,

Сибирский батальон*.

Среди них есть бывшие граждане России, которые покинули Россию в период с 2014-го по 2022 год. Но на самом деле под маской РДК* выполняют боевые задачи жители юго-востока Украины. Менталитет тот же, русские фамилии, тот же говор, там не отличишь, как харьковчанин говорит, как белгородец. Некоторые убежали со стороны Одессы в Румынию, их там поймали и сказали: "Мы тебе деньги дадим, мы тебя не привлечём к уголовной ответственности, но ты должен выполнить такую задачу" — и их в РДК*.

Сейчас у них образовался националистический батальон "Видар", там корни растут с Западной Украины. Он раньше назывался "Сонечко" ("солнце" в переводе с украинского). Приехал командир из Мукачева, с Западной Украины. Замполитом поставили туда ярую националистку из Харькова. Они готовят отморозков, которые в диверсионно-разведывательной группе играют политическую роль. Они пошли в атаку в ночь на 12 марта. Это был первый день досрочного голосования для жителей приграничных регионов. А потом был трёхдневный выборный марафон. Какая у них была задача? Зайти в любой посёлок, повесить флаг, прокричать: "Путина долой, мы устанавливаем Белгородскую народную республику". Вроде бы абсурд, но инструкторы НАТО в Харькове придавали большое значение этой акции.

Но там есть и военная составляющая. ВСУ используют комплексную тактику.

Во-первых, это нанесение дроновых ударов. За последний год производство дронов самолётного типа, среднего и дальнего радиуса действия, увеличилось в 20 раз. А производство дронов-камикадзе и FPV-дронов увеличилось в 100 раз. Дроны делают в Харькове:

"Электротяжмаш",

Танковый завод имени Малышева,

завод ФЭД,

бывший авиационный завод "Хартрон".

Во-вторых, реактивная система залпового огня (РСЗО). Первый раз белгородцы ощутили её на себе 30 декабря 2023 года, была массированная атака по центру города. Противник использовал "Ольху" — прототип нашей системы "Град". Тут же были "Вампиры" — это чешское производство, но ракеты им поставляли румыны, поляки, болгары. Плюс они использовали оперативно-тактический комплекс "Точка-У": стреляет на 100-120 километров, но для нашей ПВО сложности он не представляет. А также советские зенитно-ракетные комплексы С-200. В основном они стреляли "земля — воздух". Их переделали на заводе "Южмаш" в Днепропетровске, теперь они стреляют "земля — земля", с дальностью 100-120 километров.

"Вампиры" стреляют на 40 километров, поэтому ВСУ их подтягивали ближе к государственной границе с двух направлений.

Первое направление — со стороны Чугуева и Волчанска. Второе направление — Липцы, Проходы и рядом с Травянским водохранилищем есть населённый пункт Стрелечья, в двух-трёх километрах от границы.

В этом треугольнике они делали и маскировали запасные позиции. Там есть шахты, штольни ещё с царских времен и липецкие пещеры. Пещеры высотой с человеческий рост, 200-500 метров расстояние. Противник там мог легко поставить какой-то комплекс. Наши это определили, наносили удары. Но "Вампиры" могут постоянно менять огневые позиции.

— ВСУ надеются прорвать оборону, войти или просто закошмарить Белгород?

— Совершенно верно. Это можно перечислять через запятую.

Во-первых, создать панические настроения среди жителей белгородского приграничья, которое обстреливается регулярно с осени 2022 года, плюс постоянные попытки проникновения ДРГ. Используют фейки, вбросы: якобы Белгород эвакуируется, детей всех увозят. Хотели создать панику, но им это не удалось. Во-вторых, прощупать наши уязвимые места обороны, проверить плотность нашего ПВО и системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Хотя сил и средств, чтобы организовать массированное наступление в сторону Белгорода, у них нет. В-третьих, хотят оттянуть наши войска с купянского направления, где у нас успешно идут бои. Мы захватываем левобережный плацдарм реки Оскол в Купянске. Главнокомандующий Сырский не глупый, хотя некоторые считают его "мясником". Он выпускник Московского высшего военно-командного училища. Сырский служил в Чугуеве, он эту местность знает очень хорошо.

Сырский руководил прорывом ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года и имел успех. Мы вынуждены были перегруппироваться и уйти.

Сейчас Сырский подтягивает наиболее боеспособных командиров, которые проявили себя на фронте, которые умеют планировать и выполнять сложные задачи. Чтобы укрепить мотивированность личного состава ВСУ, в том числе на харьковском направлении, туда подтягивают отпетых отморозков из националистических батальонов. И вот такая солянка получается: с одной стороны — подготовленные вэсэушники, а с другой стороны — упоротые мотивированные нацики. Это всё работает и помогает Сырскому укреплять оборону. Они заявили, что переходят к стратегической обороне. В то же время они прощупывают наши прорехи на всех участках фронта, включая харьковское направление, чтобы в дальнейшем провести контрнаступательные действия. Но при этом они не готовят наступление. Для него нужны силы и средства.

ВСУ очень много потеряли людей и техники на запорожском направлении, когда пытались атаковать линию Суровикина.

Мобилизационный ресурс тоже не бесконечный, хотя они уже набирают всех подряд.

— То есть будет постоянно беспокоящий огонь, попытки захода ДРГ?

— Да, будет. Сейчас у нас идёт огневая, воздушная операция. Мы наносим мощные удары по пригородам Харькова, по самому Харькову, в том числе по ТЭЦ. Ведь энергетика завязана на нужды армии. Мы наносим удары по транспортным и железнодорожным узлам — ломаем логистику противника. На языке военных это называется "огневая подготовка атаки". Это воздушная операция. Но все вопросы будут решаться на земле. А где это будет, никто не знает. Это, естественно, свёрстано уже в планах нашего Генштаба, но где будет нанесён удар, мы не знаем. Он может быть на разных направлениях:

херсонском,

запорожском,

харьковском.

Как это будет происходить? В Великую Отечественную войну три-четыре раза пытались осуществлять крупные операции вокруг Харькова. Но ни в планах Красной Армии, ни в планах вермахта не было лобового штурма Харькова.

Здесь всё что угодно может быть. Почему ВСУ подтянули сейчас к дамбе инженерную технику? Это Травянское водохранилище. Не для того, чтобы наступать. Может быть, для обороны. Если подорвать дамбу, вода хлынет в сторону Харькова, а там есть ещё Салтовское водохранилище. Вся вода идёт от Липцев до Харькова — 21 километр. Эти населённые пункты — пути возможного наступления российских частей.

То есть штурмовать Харьков в лоб никто не будет. Будет нанесён или фланговый удар, или Харьков возьмут в кольцо, ударят в другом направлении. Есть масса вариантов, в том числе нестандартных. Как под Авдеевкой было: в "Царское село" по трубе прошли. Нестандартные ходы могут быть и в направлении Харькова.

*- организации, признанные террористическими и запрещённые на территории России.

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