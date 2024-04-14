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Любовь Степушова
В ВСУ назвали день отступления из Часова Яра. Сырский жалуется на низкий моральный дух своих солдат

ВС РФ наступают широким фронтом на Краматорском направлении. Часов Яр ВСУ уже мысленно оставили

3:29
Силовые структуры » Военные новости

В ВСУ паника — названа дата сдачи Часова Яра, расформирована бригада, оставившая позиции. Не видно, что остановит ВС РФ от окончательного освобождения ДНР.

ВС РФ наступают широким фронтом на Краматорском направлении. Часов Яр ВСУ уже мысленно оставили
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Сырский расписался в профнепригодности

Главком ВСУ Александр Сырский заявил в Telegram об угрозе для ВСУ под Артёмовском и Часовом Яре. По его словам, "ВС РФ получили указ взять город под контроль до 9 мая”. Это уже стало традицией. Как только в высших эшелонах власти Украины начинают говорить об освобождении российских городов в привязке к датам, значит, их сдача — дело решённое.

После двух дней, проведённых, вероятно, в Константиновке, Сырский также заявил о "необходимости повышения качества подготовки ВСУ, в том числе морально-психологической составляющей". Это говорит о том, что Сырский теряет контроль над батальонами националистов, которые его откровенно презирают.

В Авдеевке 3-ю штурмовую бригаду ("Азов"*) он бросил отражать прорыв ВС РФ, но нацисты отказались выполнять приказ. Теперь расформировывают 67 бригаду (бывший "Добровольческий украинский корпус") "за отступление с позиций" и "дедовщину" в районе Часова Яра.

По радиоперехвату стало известно, что старшие командиры ВСУ бежали к пунктам эвакуации на западной окраине города, бросив украинских военнослужащих на востоке города без эвакуации и связи. Это усиливает панику.

Операция "Клещи" по взятию Часова Яра в разгаре

Между тем, ВС РФ уверенно развивают наступление на Часов Яр. Взята Богдановка с северного фланга — начались бои за Калиновку, а от Красного (Ивановское) с юга идёт продвижение параллельно трассе на Константиновку через Ступочки.

Эти успехи подтверждают план Генштаба ВС РФ провести манёвр "клещи" с целью захвата города.

Одновременно уже ведутся боевые действия в самом городе — на востоке, не доходя до канала Северский Донец — Донбасс. Российские источники сообщают, что штурмовым отрядам ВС РФ удалось занять новые позиции в дачных участках севернее микрорайона "Новый". Продвижение в западном направлении — более 500 метров.

Как пишет военный аналитик Борис Рожин в Telergam, южнее этого микрорайона есть участок, где канал проходит по трубам на равнине. Это может позволить наступающим штурмовым группам преодолеть канал и выйти на юг Часова Яра.

Нет сомнений в успехе Славянско-Краматорской операции

ВС РФ атакуют на широком участке, наступая от Донецка, — от Новомихайловки до Тернов. Весь этот широкий участок прикрывает агломерацию Дружковка-Краматорск-Славянск, которая является последней подконтрольной ВСУ в ДНР. А Часов Яр — ключевая точка, так как расположен на господствующих высотах.

Западные издания предсказывают скорую победу ВС РФ на этом участке фронта.

"Это, вероятно, будет важное сражение. Часов Яр расположен на удобной для обороны возвышенности… Если Россия возьмет город, она сможет увеличить темпы продвижения вглубь Донецкой области в рамках ожидаемого летнего наступления", — сказал Financial Times старший научный сотрудник евразийской программы Института внешнеполитических исследований Роб Ли.

* Запрещённая в РФ террористическая операция

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы часов яр краматорск
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