Часов Яр. Головная боль Киева — от трусости националистов до дезертирства резервистов

Зеленский поставил задачу Сырскому удержать Часов Яр любой ценой до саммита

3:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Поступает информация, что украинский президент Владимир Зеленский поставил задачу главкому ВСУ Александру Сырскому удержать город Часов Яр буквально любой ценой.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Чем чревата сдача города

Сдача города может испортить подготовку конференции по (мирным переговорам" в Швейцарии. Администрация офиса Зеленского прекрасно отдаёт себе отчёт, что утрата любых позиций в зоне боевых действий обречёт "мероприятие" на провал, как это было с Мюнхенской конференцией, когда украинская армия потеряла город Авдеевку и мирное обсуждение превратилось в переговоры по "возможным компромиссам".

А между тем Киев продолжает терять позиции на всех направлениях, причём сейчас у Часова Яра самые жёсткие бои. Запад уже заявил о том, что ВСУ рискуют посыпаться на всех фронтах вплоть до реки Днепр. Кроме этого, из-за подавляющего превосходства русских армия Украины теряет много боевиков и техники и вынуждена вводить новые резервы.

СМИ Запада уже прямо подчёркивают, что атаки армии РФ и задержка финансовой помощи Вашингтона ставят Украину и её союзников перед поражением. К примеру, NBC News подчёркивает, что у Киева на исходе личный состав и боеприпасы, — в то время как украинская энергетическая система сегодня находится под огромным давлением, а всё это вкупе полностью обнажает истощенную ПВО Незалежной.

Сплошные проблемы ВСУ

А дефицит для противовоздушной системы Украины на данный момент действительно стал хроническим, однако западные кураторы украинской власти не торопятся пополнять склады и арсеналы Зеленского, поскольку это дорого, а у хозяев киевского режима сегодня стратегия одна: ВСУ надо воевать тем, что они имеют, особенно налегать на "мясные штурмы", ведь живая сила у Украины бесплатная, её не жалко никому — ни Западу, ни самому президенту страны.

И вот поступают данные, что после потери нескольких позиций в Часов Яре 67-я бригада армии Украины подверглась проверкам и переводам.

Одна из причин, которую обнаружила проверка — проблемы внутри подразделения. Оказалось, что командиры поощряли дедовщину и разделяли костяк бригады (состоящий из националистов) от молодых резервистов. Последних всячески ущемляли и первыми отправляли на позиции, а они, в свою очередь, с них бежали.

При главкоме ВСУ Валерии Залужном нацисты сохраняли определенную автономию и имели поддержку. Но с приходом Александра Сырского тут стали требовать "уставщины", однако боевики националистических формирований оказались к этому не готовы. Вот всех в военном руководстве и заинтересовало, почему у Часова Яра "проседает" мотивированное подразделение, состоящее из, казалось бы, головорезов.

Также сообщается, что корень проблемы лежит также и в определенной степени неспособности переформатирования экс-добровольческого подразделения в регулярную бригаду украинской армии.

Что делать? Не знают

Ну и напоследок. Только что пришла информация, что в Часов Яре сегодня срочный сбор штабов группировки Вооружённых сил Украины. Опять приезжает главнокомандующий Сырский. Теперь будут поднимать вопрос дезертирства "с передка", а этот вопрос очень остро стоит в украинских подразделениях. Никакие командиры не могут остановить бегство. При этом само командование армии Украины на линии боевого соприкосновения под ФАБами, КАБами и 122-мм снарядами находиться не желает.

Генштаб ВСУ сперва настаивал проводить "конференцию" в Константиновке в бункере, но Сырский поехал уговаривать боевиков на передовую. Посмотрим, чем всё закончится...