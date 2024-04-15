Поступает информация, что украинский президент Владимир Зеленский поставил задачу главкому ВСУ Александру Сырскому удержать город Часов Яр буквально любой ценой.
Сдача города может испортить подготовку конференции по (мирным переговорам" в Швейцарии. Администрация офиса Зеленского прекрасно отдаёт себе отчёт, что утрата любых позиций в зоне боевых действий обречёт "мероприятие" на провал, как это было с Мюнхенской конференцией, когда украинская армия потеряла город Авдеевку и мирное обсуждение превратилось в переговоры по "возможным компромиссам".
А между тем Киев продолжает терять позиции на всех направлениях, причём сейчас у Часова Яра самые жёсткие бои. Запад уже заявил о том, что ВСУ рискуют посыпаться на всех фронтах вплоть до реки Днепр. Кроме этого, из-за подавляющего превосходства русских армия Украины теряет много боевиков и техники и вынуждена вводить новые резервы.
СМИ Запада уже прямо подчёркивают, что атаки армии РФ и задержка финансовой помощи Вашингтона ставят Украину и её союзников перед поражением. К примеру, NBC News подчёркивает, что у Киева на исходе личный состав и боеприпасы, — в то время как украинская энергетическая система сегодня находится под огромным давлением, а всё это вкупе полностью обнажает истощенную ПВО Незалежной.
А дефицит для противовоздушной системы Украины на данный момент действительно стал хроническим, однако западные кураторы украинской власти не торопятся пополнять склады и арсеналы Зеленского, поскольку это дорого, а у хозяев киевского режима сегодня стратегия одна: ВСУ надо воевать тем, что они имеют, особенно налегать на "мясные штурмы", ведь живая сила у Украины бесплатная, её не жалко никому — ни Западу, ни самому президенту страны.
И вот поступают данные, что после потери нескольких позиций в Часов Яре 67-я бригада армии Украины подверглась проверкам и переводам.
Одна из причин, которую обнаружила проверка — проблемы внутри подразделения. Оказалось, что командиры поощряли дедовщину и разделяли костяк бригады (состоящий из националистов) от молодых резервистов. Последних всячески ущемляли и первыми отправляли на позиции, а они, в свою очередь, с них бежали.
При главкоме ВСУ Валерии Залужном нацисты сохраняли определенную автономию и имели поддержку. Но с приходом Александра Сырского тут стали требовать "уставщины", однако боевики националистических формирований оказались к этому не готовы. Вот всех в военном руководстве и заинтересовало, почему у Часова Яра "проседает" мотивированное подразделение, состоящее из, казалось бы, головорезов.
Также сообщается, что корень проблемы лежит также и в определенной степени неспособности переформатирования экс-добровольческого подразделения в регулярную бригаду украинской армии.
Ну и напоследок. Только что пришла информация, что в Часов Яре сегодня срочный сбор штабов группировки Вооружённых сил Украины. Опять приезжает главнокомандующий Сырский. Теперь будут поднимать вопрос дезертирства "с передка", а этот вопрос очень остро стоит в украинских подразделениях. Никакие командиры не могут остановить бегство. При этом само командование армии Украины на линии боевого соприкосновения под ФАБами, КАБами и 122-мм снарядами находиться не желает.
Генштаб ВСУ сперва настаивал проводить "конференцию" в Константиновке в бункере, но Сырский поехал уговаривать боевиков на передовую. Посмотрим, чем всё закончится...
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