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Дмитрий Плотников
Несущий победу. 2С42 "Лотос" — новый самоходный комплекс для поддержки ВДВ

Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос"

4:07
Силовые структуры » Военные новости

Русские десантники получили в зоне специальной военной операции новый самоходный комплекс "Лотос".

Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос"
Фото: eng.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Российский самоходный миномётно-артиллерийский комплекс 2С42 "Лотос" — это новейшая разработка, предназначенная для Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

Основана боевая машина на шасси БМД-4М и призвана она заменить самоходный миномёт 2С9 "Нона". Разработан "Лотос" специалистами ЦНИИТОЧМАШ в качестве замены проекта самоходного орудия 2С36 "Зауралец-Д" на 152-мм гаубицу 2А89.
Проектные работы завершены в октябре 2018 года, а госиспытания были проведены уже в 2019 году.

Орудие было впервые представлено на форуме "Армия-2017". "Лотос" может десантироваться с воздуха, перевозиться вертолётами и плавать по воде.

Вооружение

Самоходный миномётно-артиллерийский комплекс 2С42 "Лотос" оснащён 120-мм орудием с максимальной дальностью стрельбы до 13 километров. Это позволяет эффективно поражать цели на значительном расстоянии, обеспечивая поддержку десантным подразделениям. 2С42 "Лотос" способен производить 6-8 выстрелов в минуту. Пушка может наносить удары как артиллерийскими снарядами, так и минами. Боекомплект — 80 снарядов, что даёт возможность выполнять задачи в течение значительного времени.

Защита и применение

Машина имеет усиленную бронезащиту, может быть оснащена системами активной защиты. Применяется "Лотос" для уничтожения личного состава, огневых средств и легкобронированных средств врага. Может быть использован для поддержки мобильных операций в составе штурмовых отрядов.

Помимо этого, высокая мобильность даст возможность использовать комплекс в горной местности и труднопроходимых условиях.

Применение:

  • Поддержка огнём десантных войск,
  • Уничтожение вражеских укреплений и бронетехники,
  • Артиллерийские дуэли,
  • Подавление вражеской артиллерии.

Мобильность

Самоходный миномёт "Лотос" разработали на базе шасси гусеничной боевой машины пехоты, что дало возможность данному оружию иметь довольно высокую проходимость и мобильность в условиях бездорожья. Благодаря этому самоходный миномёт может сопровождать десантные формирования в самых трудных военных и природных условиях.

Преимущества 2С42 "Лотос"

  • Высокая мобильность: благодаря возможности десантирования с воздуха, транспортировки вертолётами и плавания по воде, "Лотос" может быстро перебрасываться на поле боя.
  • Мощное вооружение: 120-мм орудие 2А80 может использовать широкий спектр боеприпасов, включая осколочно-фугасные, кумулятивные и управляемые снаряды.
  • Защищенность: "Лотос" оснащён броневой защитой и системой активной защиты, что обеспечивает его экипажу защиту на поле боя.

2С42 "Лотос" — это важный шаг вперед в развитии российской артиллерии. Это мощное, мобильное и защищённое орудие, которое станет ценным активом для ВДВ России.

Основные характеристики:

  • Масса: 18 тонн
  • Длина: 7085 мм
  • Ширина: 3152 мм
  • Экипаж: 4 человека
  • Калибр: 120 мм
  • Пересечение: 360 градусов
  • Скорострельность: 6-8 выстрелов в минуту
  • Максимальная дальность стрельбы: 13 км
  • Двигатель: дизель 2V-06-2 мощностью 450 л. с.
  • Подвеска: Гидропневматическая
  • Рабочий диапазон: 500 км
  • Максимальная скорость: 70 км/ч.
САО 2С42 "Лотос"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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