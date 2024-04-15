Несущий победу. 2С42 "Лотос" — новый самоходный комплекс для поддержки ВДВ

Русские десантники получили в зоне специальной военной операции новый самоходный комплекс "Лотос".
Российский самоходный миномётно-артиллерийский комплекс 2С42 "Лотос" — это новейшая разработка, предназначенная для Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.
Основана боевая машина на шасси БМД-4М и призвана она заменить самоходный миномёт 2С9 "Нона". Разработан "Лотос" специалистами ЦНИИТОЧМАШ в качестве замены проекта самоходного орудия 2С36 "Зауралец-Д" на 152-мм гаубицу 2А89.
Проектные работы завершены в октябре 2018 года, а госиспытания были проведены уже в 2019 году.
Орудие было впервые представлено на форуме "Армия-2017". "Лотос" может десантироваться с воздуха, перевозиться вертолётами и плавать по воде.
Самоходный миномётно-артиллерийский комплекс 2С42 "Лотос" оснащён 120-мм орудием с максимальной дальностью стрельбы до 13 километров. Это позволяет эффективно поражать цели на значительном расстоянии, обеспечивая поддержку десантным подразделениям. 2С42 "Лотос" способен производить 6-8 выстрелов в минуту. Пушка может наносить удары как артиллерийскими снарядами, так и минами. Боекомплект — 80 снарядов, что даёт возможность выполнять задачи в течение значительного времени.
Машина имеет усиленную бронезащиту, может быть оснащена системами активной защиты. Применяется "Лотос" для уничтожения личного состава, огневых средств и легкобронированных средств врага. Может быть использован для поддержки мобильных операций в составе штурмовых отрядов.
Помимо этого, высокая мобильность даст возможность использовать комплекс в горной местности и труднопроходимых условиях.
Применение:
Самоходный миномёт "Лотос" разработали на базе шасси гусеничной боевой машины пехоты, что дало возможность данному оружию иметь довольно высокую проходимость и мобильность в условиях бездорожья. Благодаря этому самоходный миномёт может сопровождать десантные формирования в самых трудных военных и природных условиях.
2С42 "Лотос" — это важный шаг вперед в развитии российской артиллерии. Это мощное, мобильное и защищённое орудие, которое станет ценным активом для ВДВ России.
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