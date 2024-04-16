Жительница Грайворона: "Уехать из родного города — немыслимо"

Жительница Грайворона: "Спасибо нашим военным, которые нас защитили"

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в городе Грайвороне Белгородской области. Одна из местных жительниц Татьяна рассказала, как её семья пережила массированные обстрелы, почему они решили вернуться домой, как проявили себя местные жители и городская администрация, а также о том, кому люди в Белгородской области благодарны за мирное небо.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Татьяна, вы коренная жительница Грайворона?

— Да, я коренной житель нашего района, нашего города Грайворона. Родилась, выросла, окончила здесь школу. Потом училась в городе Харькове.

А вот теперь из Харькова к нам прилетает. У меня там остались однокурсники, все воспоминания. Муж тоже в Харькове учился. Я окончила техникум общественного питания, а он окончил техникум молочной промышленности. Работал на сырзаводе здесь, в Грайвороне, когда существовал завод. Потом, к сожалению, он закрылся, а сейчас уже разрушен, там, наверное, даже кирпичей не осталось.

— У вас тут садик очень красивый, ухоженный, я смотрю.

— Да, всё своими силами. Садик зацвел, хоть как-то радует глаз, потому что очень тяжело. Вот яблоня декоративная, красивая. Ещё, конечно, ничего не взошло, розы не распустились. Я здесь сажаю много цветов, очень их люблю. Для меня это отдушина. У меня своя рассада. Несмотря на обстрелы, я рассаживала лобелию, даже когда так страшно стреляли.

Сегодня тихий день, сердце радуется, пусть Богородица покроет своей защитой нас, жителей, и всю нашу область.

— Я видела неподалёку от вас красивую церковь. Она действует?

— Да, мы часто ходим в храм. Я человек верующий, крещёная, ношу крестик. В самые трудные времена возьмёшь крест перед сном и говоришь: "Господи, спаси и сохрани". Перед самым страшным обстрелом, который начался 12 марта, мы все ходили в храм. И вот мы пришли в один прекрасный день и увидели, как Матрона Московская в левом пределе храма отразилась на стене, есть видео и много свидетелей этого явления. Все думали, к чему это. Возможно, Матрона Московская, особо почитаемая на Руси, и нас защищает.

Много прилетало тут вокруг. Рядом с нами школа Энгельса, УФМС, сюда прилетело очень сильно, наверное, "Град", огромный разлёт осколков. Это так страшно, когда свистит и приземляется, свистит и приземляется. Муж отсюда нас с сыном вывез 16 марта, мы последние два дня уже спали на матрасе в коридоре. У нас в доме много стёкол, окна большие, на кухне два больших окна, стеклянные двери в комнатах. Поэтому негде спрятаться. У меня парализованная мама, 85 лет. Это уже вторая война для неё.

Когда здесь всё начиналось, мама говорит: "Я никогда не думала, что второй раз переживу войну, увижу танки".

Она сидит в комнате, ей видно, как идут высокие танки, военная техника. Мы не выдержали, муж нас увёз в соседний район к родственникам.

Но мы решили вернуться, потому что мама ни в какую не хочет уезжать, просит: "Отвези меня домой". Потом и сын мой захотел домой. У нас в семье четыре человека, из них два инвалида второй группы. Очень тяжело и в ПВР (пункт временного размещения), и куда-то ехать. Немыслимо. Я здесь выросла, я хочу остаться на своей земле и жить здесь.

— Вы будете здесь жить, поверьте. Всё будет хорошо. Вот и весеннее солнышко выглянуло, и праздник сегодня.

— Мы надеемся каждый день: "Пусть весна принесёт долгожданный мир". Очень сильно надеемся, что наконец-то всё закончится. Люди очень устали, и очень надеются все. У меня до сих пор страх. Когда тихо, мы тоже боимся. Тишина кажется подозрительной. Это нужно пережить, слышать этот свист. Уже по звуку знаем, когда и что летит, когда наши, когда к нам. Когда наши, мы уже немножко к этому привыкли.

Местное население — мужественные люди. Народ объединился, сплотился. Помогла наша администрация, предоставила гуманитарную помощь. Мы приехали, получили для сына и мамы всё, что я написала:

лекарства,

памперсы,

пелёнки,

средства для ухода.

Хлеб и что-то по мелочи сами покупаем, свои запасы, картошка, консервация. Выживаем, как можем. Уезжать не хочется.

Спасибо Господу Богу и спасибо нашим военным, которые нас защитили, не дали врагу сюда зайти, и мы под мирным небом сейчас можем стоять и разговаривать.

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