В США обратили внимание на тесное военное сотрудничество двух стран Ближнего Востока

В США заявили об укреплении связей Иордании и Израиля на фоне эскалации конфликта

4:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВВС Иордании подняли F-16 для защиты воздушного пространства Израиля, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объясняют, что действия Ирана демонстрируют тестые связи Аммана и Тель-Авива. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Royal Jordanian Air Force F-16 by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

14 апреля истребители F-16 Королевских ВВС Иордании были подняты в воздух для перехвата иранских беспилотников, направлявшихся в Израиль, которые были запущены для нанесения удара в рамках операции "Истинное обещание" в отместку за израильскую атаку на иранское дипломатическое здание в Сирии.

Эта операция знаменует собой одно из самых значительных и прямых военных вмешательств арабского государства в поддержку Израиля в истории и подчеркивает тесные связи, которые Тель-Авив установил с многочисленными арабскими монархиями, ориентированными на Запад, из которых Иордания и Марокко являются главными.

С 2011 года Амман также играет ключевую роль в поддержке военных усилий Запада, Израиля и Турции против соседней Сирии, которая с первых лет холодной войны была главным противником Израиля и Соединенных Штатов. В прошлом Иордания получала военную помощь от Израиля, в том числе подержанные военные самолеты, поставленные в 2010-х годах, и две армии часто проводили совместные учения.

Эти связи вызвали серьезные разногласия в Иордании после израильского вторжения в сектор Газа в ноябре 2023 года, повлекшего за собой массовые жертвы среди гражданского населения, в результате чего региональные и западные источники широко распространили заявления о геноциде населения Газы. Значительная часть населения Иордании имеет палестинское происхождение, что еще больше усугубляет трудности иорданского государства в поддержании своей заметной связи с Израилем.

ВВС Иордании впервые приобрели истребители F-16 в конце 1990-х годов, и в отличие от тех, что эксплуатируются соседними Египтом и Ираком, они оснащены относительно современными ракетами класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным наведением AIM-120. В настоящее время в стране эксплуатируется около 47 истребителей, первые 16 из которых были заказаны в 1995 году и поставлены в 1997-98 годах.

19 января 2023 года было объявлено, что Министерство обороны Иордании разместило заказ на 12 истребителей F-16, построенных по последнему стандарту Block 70/72, по контракту стоимостью 4,21 миллиарда долларов, что делает эти истребители одними из самых дорогих, когда-либо продававшихся Соединенными Штатами или любой другой страной.

При цене чуть более 350 миллионов долларов за планер, включая сопутствующее вооружение и оборудование для технического обслуживания, этот самолет стоил почти в три раза дороже, чем те же истребители, заказанные Тайванем в 2019 году, которые были приобретены менее чем за 125 миллионов долларов за планер.

Они стоят почти в три раза дороже, чем 120 миллионов долларов за планер, которые Израиль платит за новые истребители F-35, что вызывает серьезные слухи о крупной коррупции, стоящей за этой сделкой. Иранские удары в конечном счете показали, что в случае расширения регионального конфликта Тегеран и другие противники западного блока столкнутся не только с западными, израильскими и турецкими силами, но и с силами поддержки из ряда арабских государств, поддерживающих Запад.