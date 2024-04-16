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Петр Ермилин
На Украине предположили следующую цель ВС РФ после Часова Яра

Украинский чиновник: после взятия Часова Яра РФ может начать наступление на Славянск

Силовые структуры » Военные новости

В случае, если Часов Яр перейдет под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ , контроль Киева над удерживаемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе ослабнет, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» подполковник Назар Волошин в интервью Politico. По его мнению, дальнейшим действием российской армии может стать наступление на Славянск.

Украинский чиновник: после взятия Часова Яра РФ может начать наступление на Славянск
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Победа России в городе Часов Яр, который в настоящее время является объектом продолжительного наступления, поставит под угрозу безопасность оставшихся под контролем Украины городов в Донецке, заявил высокопоставленный украинский чиновник изданию Politico.

"Если российским военным удастся захватить этот город, у них будет возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", — заявил представитель украинской армии подполковник Назар Волошин.

"Эти города являются последним оплотом Донецкой области, которая находится под контролем Украины", — добавил он.

Часов Яр — стратегически важный город, расположенный в 10 километрах от Бахмута. Он расположен на господствующих высотах, выгоден для обороны и дает контроль над окружающей территорией. В настоящее время он находится под контролем Киев.

"Это господствующая высота в регионе, и ее контроль позволит российским военным, если они ее достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки и в направлении Славянска и Краматорска", — сказал Волошин.

Российские военные блогеры подтвердили, что “Часовой Яр” является важной вехой на пути к взятию всей Донецкой области и выполнению одной из "главных целей спецоперации".

Украинские войска до сих пор "буквально зарывались в землю", чтобы сдерживать ежедневные атаки противника, говорится в заявлении главнокомандующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, опубликованном в воскресенье.

Однако Сырский отметил, что украинским войскам также необходимо поднять моральный дух. "Необходимо повысить качество подготовки, в том числе морально-психологическую составляющую", — сказал Сырский.

Волошин подчеркнул, что Киев нуждается в западной противовоздушной обороне, самолетах F16 и другом вооружении, чтобы иметь возможность изменить ситуацию вокруг Бахмута и Авдеевки, где Россия пользуются нехваткой боеприпасов у Киева и превосходством Москвы в воздухе.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр славянск краматорск
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