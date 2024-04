На Украине предположили следующую цель ВС РФ после Часова Яра

В случае, если Часов Яр перейдет под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ , контроль Киева над удерживаемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе ослабнет, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» подполковник Назар Волошин в интервью Politico. По его мнению, дальнейшим действием российской армии может стать наступление на Славянск.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license