В случае, если Часов Яр перейдет под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ , контроль Киева над удерживаемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе ослабнет, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» подполковник Назар Волошин в интервью Politico. По его мнению, дальнейшим действием российской армии может стать наступление на Славянск.
Победа России в городе Часов Яр, который в настоящее время является объектом продолжительного наступления, поставит под угрозу безопасность оставшихся под контролем Украины городов в Донецке, заявил высокопоставленный украинский чиновник изданию Politico.
"Если российским военным удастся захватить этот город, у них будет возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", — заявил представитель украинской армии подполковник Назар Волошин.
"Эти города являются последним оплотом Донецкой области, которая находится под контролем Украины", — добавил он.
Часов Яр — стратегически важный город, расположенный в 10 километрах от Бахмута. Он расположен на господствующих высотах, выгоден для обороны и дает контроль над окружающей территорией. В настоящее время он находится под контролем Киев.
"Это господствующая высота в регионе, и ее контроль позволит российским военным, если они ее достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки и в направлении Славянска и Краматорска", — сказал Волошин.
Российские военные блогеры подтвердили, что “Часовой Яр” является важной вехой на пути к взятию всей Донецкой области и выполнению одной из "главных целей спецоперации".
Украинские войска до сих пор "буквально зарывались в землю", чтобы сдерживать ежедневные атаки противника, говорится в заявлении главнокомандующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, опубликованном в воскресенье.
Однако Сырский отметил, что украинским войскам также необходимо поднять моральный дух. "Необходимо повысить качество подготовки, в том числе морально-психологическую составляющую", — сказал Сырский.
Волошин подчеркнул, что Киев нуждается в западной противовоздушной обороне, самолетах F16 и другом вооружении, чтобы иметь возможность изменить ситуацию вокруг Бахмута и Авдеевки, где Россия пользуются нехваткой боеприпасов у Киева и превосходством Москвы в воздухе.
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