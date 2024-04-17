Закон-геноцид. Зеленский указом о мобилизации уничтожает народ Украины

Президент Зеленский уничтожает народ Украины в угоду Западу

Итак, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Армия бесправных

Что следует из нового документа? Во-первых, то, что демобилизации не будет. По сути, военнослужащих ВСУ просто кинули. Власть приравняла их к крепостным.

Теперь начинаются работы по укреплению границ, чтобы удержать тех, кто желает избежать такого "рабства". Люди уже готовы бросать собственные автомобили и бежать за границу ради спасения жизни — на границе с Молдавией в Одесской области уже целые эшелоны брошенных машин. Там уже это назвали живым памятником правления Зеленского.

А наберут военкоматы Украины новых солдат? Можно даже не сомневаться. Наберут и почти сразу бросят в бой. И будут воевать неподготовленными, и усилят работу украинских заградотрядов!

Недовольство и возмущения народа? Нет не будет их — всё будет подавлено кроваво и жестоко: националистические формирования — это вам не "Беркут", эти начнут стрелять без разговоров.

А какая цена такой армии? О высоких моральных, а тем более патриотических качествах этих бойцов можно даже не писать — они будут на нуле.

"И профессиональный уровень солдат и новых командиров тоже будет невысоким. И уровень обеспечения будет под вопросом, хотя, если новобранцы будут, Запад деньги на их вооружение даст. И выдадут им уже не автоматы Калашникова и дешёвые надёжные патроны. Стрелковое оружие будет иностранное, по другой закупочной цене", — подтвердил репортёр ВГТРК и военный корреспондент Александр Сладков.

Армия без мотивации

Закон в силу вступит через месяц. Ещё два месяца будет проводиться самый жёсткий набор, 2-3 недели — на подготовку. Конец лета — это критический срок для ВСУ. А если если командование будет бросать новобранцев на места боевых действий, они погибнут быстро.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала уже данный закон "законом-геноцидом". Президент Украины идёт на такой шаг в угоду своим амбициям, и чтобы выполнить всё указания западных хозяев. Сказано "до последнего украинца"? Значит "до последнего".

Но надо иметь в виду вот что: ракетчики и артиллеристы ВС России, по всей вероятности, объявят войну "новой" армии Незалежной ещё во время её обучения на полигонах — масштабные потери начнутся ещё до их отправки на линию фронта. Так что у ВС РФ есть немало инструментов по вопросу снижения боевого фактора мобилизации ВСУ.

А между тем, консульство Украины в некоторых европейских странах стали ограничивать выдачу паспортов некоторым категориям граждан Незалежной. Например, в Великобритании для них создана электронная очередь, куда уже нельзя записаться лицам, имеющим:

действующий загранпаспорт;

лицам, потерявшим паспорт;

тем, кто оформляет паспорта для детей младше 16 лет;

украинцам, проживающим в Шотландии и Северной Ирландии.

Вывод

Как мы уже писали выше — закон о тотальной мобилизации на Украине вступает в силу 16 мая. А всё это вынуждает украинцев за рубежом оформлять все документы до этого срока, потому что затем для получения загранпаспорта придётся предъявлять военный билет.

Дальше будет только хуже, пока украинский народ не поймёт, что главный враг Украины — это зажравшаяся коррупционная проворовавшаяся власть, которая намеренно разделила народ, обложила себя опричниками-нацистами, чтобы править бесконечно…