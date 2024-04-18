Плюсы и минусы больших размеров бронетехники в современных боях при угрозе дронов. Оцениваем с разных сторон

Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение

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Чем больше, тем лучше, чем больше, тем сильнее — такой обыденный стереотип существует в нашем сознании. И он применим ко многим сферам, и по отношению к военной технике тоже. Например, чем больше танк, тем он очевидно мощнее, сильнее, а значит, имеет больше шансов стать победителем на поле боя.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

Но всегда ли размер в этом смысле имеет значение, особенно на поле боя? Может в современных условиях как раз все наоборот?

Какие преимущества военной технике дают большие габариты?

Чем больше объёмы у машины, тем больше у конструкторов возможности "накачать" её широким функционалом:

установить вооружение помощнее и разнообразнее,

увеличить боезапас;

оснастить более мощным двигателем;

разместить больший запас топлива.

Ну и так далее. Да и сделать удобнее жизнь бойца: кондиционер, кофемашина, туалет. Всего больше, больше и больше. И всё это качества положительные.

Но есть и негативные моменты:

масса техники увеличивается, проходимость ухудшается;

бОльшие размеры лучше видны.

А значит, прицелиться и попасть в такую мишень легче? Или нет?

Малый размер - преимущество?

Среди военных экспертов существует разные подходы к оценке военной техники. Конечно. в первую очередь идёт формальная оценка вооружения, бронезащиты, мощности двигателя, проходимости, уровня электроники и сравнение с нашими аналогами. Но не в последнюю очередь включаются в рассмотрение и геометрические параметры техники.

Особенно этот метод популярен, когда сравнивают российскую технику с западной. И в таких случаях обычно мы хвалим наши танки, БМП, БТР именно за небольшие размеры. Это конечно вовсе не значит, что больше нечем хвастаться, но малые размеры часто представляют как дополнительное преимущество нашей техники.

Почему наша военная техника часто меньше по размерам западных аналогов — это отдельный разговор, но факт остаётся фактом. Например, наши Т-72, Т-90 по длине меньше, чем "Леопарды", "Абрамсы" на целый метр. А по высоте тот же Т-72 ниже "Леопарда" на полметра, наши БМП любой модификации тоже ниже американского аналога — "Брэдли" — на полметра. Ну и такие примеры можно продолжать.

Но даёт ли эта относительная малоразмерность реальное преимущество на поле боя?

С одной стороны, малые габариты техники делают её менее заметной. Чем меньше цель, тем сложнее её обнаружить, прицелиться и поразить. Но это если мы говорим о человеческом глазе, который наблюдает цель в обычный оптический прицел без электронных преобразователей.

Как только в дело включаются различные современные электронные средства — приборы ночного видения, тепловизоры, радиолокация, то для такой техники плюс минус один метр в размерах уже роли не играет. Выигрыш у маленькой техники уже несущественен. Работающий двигатель танка будет выдавать в инфракрасном спектре тепловое пятно, и даже если он частично спрячется за складками местности, например, в окопе, то он всё равно будет заметен.

Опять же размер имеет значение, если вы и ваш противник стоите на земле, ну или находитесь на одной поверхности на одном уровне. Любое превышение относительно друг друга уже сказывается на способности обнаружить и поразить цель. Действует принцип "мне сверху видно всё, ты так и знай"

Ещё меньшее значение размер имеет, если за вами наблюдают с беспилотника или со спутника. Тут уж воистину размер не важен. Вас "срисуют", если только вы не нашли себе укрытие, которое не вызовет подозрений. Или которое хоть как-то вас защитит.

Соколиный глаз не спасёт

Одним из таких средством защиты военной техники стал "мангал". Так в простонародье назвали антидроновый козырек, сетку, каркас, который устанавливают на боевые машины сверху. Понятно, что эта защита не панацея, она не всегда избавит от повреждений, но позволит их минимизировать. По крайней мере граната, сброшенная с беспилотника, в открытый люк танка уже не попадёт.

Но что случилось с такими козырьками? Этот "мангал" по сути ликвидировал плюсы от низкорослости нашей техники, сделав танк с такой корягой наверху гораздо более заметным издалека.

Впрочем, это если опять говорить о человеческом глазе. Современная война в значительной степени война дистанционная, и на большом удалении сторон друг от друга. Тут уж никакой соколиный глаз не спасёт.

Казалось бы, можно сделать вывод, что небольшие габариты — это уже не преимущество? Вовсе нет.

Малоразмерность всё же сохраняет своё значение в таких важных операциях поля боя как логистика и эвакуация раненых. То есть там, где нужна особая скрытность и малозаметность. В этом направлении сейчас ведутся активные работы по созданию малогабаритных транспортеров, в том числе беспилотных.

И ещё одно важное направление, где малоразмерность имеет одно из важнейших значений — создание боевых роботизированных комплексов. Этот класс вооружений в ближайшее время будет коренным образом менять характер боевых действий. Небольшие, ниже человеческого роста, подвижные и юркие боевые роботы, даже с относительно простым, но высокоточным вооружением, открывают новые возможности в уничтожении вражеских целей и минимизации собственных потерь.

Так что размер военной техники на поле боя, как параметр, всё ещё имеет значение. И большой, и маленький, каждый хорош и плох по-своему. Важно правильно эти размеры сочетать и применять.