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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ночной удар по Днепропетровску, крушение российского Ту-22М3

Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине

4:34
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине
Фото: flickr.com by Andy Dunaway is licensed under Public Domain

Представляем военную сводку на пятницу, 19 апреля.

Авдеевское направление

Здесь армия России укрепляется на окраине села Очеретино, которое расположено на высоте. Бои там очень серьёзные — противник понимает значение населённого пункта для обороны. В посёлке Новокалиново российская группировка продвинулась еще на одну лесопосадку.

В сёлах Бердычи и Семёновка ВС РФ продавливают оборону, Киев вводит резервы. Также взламывается оборона врага чуть южнее, по рубежу Уманское — Нетайлово. Вследствие успехов российской армии в укроканалах пошли слухи, что главком ВСУ Александр Сырский велел готовить рубежи по реке Днепр, а в бои он вводит всё новые резервы.

Херсонское направление

Армия Украины тут сохраняет присутствие на российском берегу в селе Крынки и у Антоновского моста. Малым десантом враг пополнил личный состав. Продолжаются взаимные обстрелы, беспилотники неприятеля по-прежнему представляют серьёзную угрозу. Помимо этого, националисты постоянно обстреливают мирных граждан: в результате удара по селу Алёшки осколочные ранения получил местный житель.

Фланги Артёмовска

На данном участке жёсткие встречные бои продолжаются на северном фланге города Часов Яр, у села Богдановка, на южном фланге и в микрорайоне "Канал". Работают российские артиллеристы и лётчики ВКС России, вызывая разрушения, и падение боевого духа бандеровцев. Тут имеет место быть массовое оставление боевиками ВСУ передовых позиций.

Ракетный удар по Украине

Сегодняшний удар хотя был и не такой масштабный, как несколько мартовских ударов, но весьма чувствительным. Основной целью был Днепропетровск с окрестностями. Особенно прилетело по Павлограду, где много важной инфраструктуры. К примеру, армия РФ ударила по химзаводу Павлограда. Предприятие специализируется на изготовлении твёрдого ракетного топлива.

Сильно пострадал и Днепропетровск, где ракетный удар пришёлся по объектам "Укрзализныци", а также в районе Синельниково (крупная железнодорожная станция, прямо напротив Днепропетровска через реку Днепр).

Ракеты приостановили работу вокзала в Днепропетровске, сейчас туда не ходят поезда дальнего следования. Уже задерживаются поезда №38 Киев — Запорожье, №120 Киев — Запорожье и №80 Львов — Днепропетровск. В окрестностях, по предварительным данным, прилетело по ГЭС (и, вероятно, ТЭС).

Ещё одним регионом, где слышались мощные взрывы была Одесская область. Тут в основном били по складам и подстанциям.
Были зафиксированы прилёты дронов и ракет в районе Кременчуга Полтавской области и в Сумской области. Украинские паблики сами сообщают о взрывах в Кривом Роге (по информации властей, был повреждён объект инфраструктуры, вероятно, Криворожская ТЭС).

Террористические удары Киева

Сегодня ночью враг опять наносил удары по мирным кварталам Белгорода. Нанесён массированный удар был уже после полуночи. Националисты опять применяли чешскую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampir, беспилотников самолётного типа.

Также ВСУ нанесли удар тремя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по акватории Чёрного моря.

Дежурными средствами российской противовоздушной обороны 25 снарядов и три дрона были уничтожены над территорией Белгородской области. Три ракеты ATACMS уничтожены над акваторией.

Утром Минобороны РФ уточнило информацию о крушении самолёта в Ставрополье. Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение после выполнения боевых задач при возвращении на аэродром. Пилоты катапультировались, 3 члена экипажа эвакуированы группой поиска, идёт поиск четвёртого пилота.

Боекомплекта на борту самолёта не было, упал он в безлюдной местности. Разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стала технеисправность.

Десятки Взрывов🔥Днепр Взрывы 19 апреля 2024 г.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу павлоград днепропетровск
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