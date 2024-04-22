В США назвали последствия захвата российской армией "Леопарда" ВСУ

Российские военные захватили танк Leopard 2А6 украинской армии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объясняют, что это значит для дальнейшего хода специальной военной операции (СВО). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Кадры, опубликованные 21 апреля, подтвердили, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2A6 во время столкновений с украинскими войсками. На кадрах видно, что машина, по-видимому, эвакуируется из района боевых действий в сельской местности и относительно не повреждена, хотя гусеницы с обеих сторон отсутствуют.
Сообщается, что российским подразделениям пришлось взрывчаткой сбивать следы "Леопарда", чтобы заставить его двигаться, а поставленная Германией машина, как ожидается, будет выставлена на всеобщее обозрение после изучения российскими вооруженными силами. Leopard 2A6 на сегодняшний день является наиболее боеспособным вариантом Leopard 2, поставляемым на Украину, и среди европейских классов танков его превосходит по своим возможностям лишь очень небольшое количество Leopard 2A7, поступивших на вооружение с конца 2010-х годов. Эти машины составляют незначительную часть танков Leopard 2, полученных украинской армией, в то время как другие западные доноры, такие как Польша и Испания, поставляют гораздо более старые и менее живучие Leopard 2A4. Оба типа Leopard 2 оказались очень уязвимыми в бою.
Танки Leopard 2 понесли очень серьезные потери с тех пор, как украинские войска начали массированное наступление на российские позиции в начале июня 2023 года, причем Leopard 2A6 были одними из самых первых машин, поставленных Западом, которые были выведены из строя и уничтожены российскими войсками.
С тех пор на кадрах неоднократно демонстрировалось уничтожение "Леопардов-2", причем успешные поражения были достигнуты с помощью целого ряда видов оружия — от мин и переносных ракет "Корнет" до новых ракет "Вихрь", запускаемых российскими ударными вертолетами. В январе было подтверждено, что большинство "Леопардов-2", находящихся на вооружении украинской армии, были выведены из строя в боях с российскими войсками, более четверти из них были полностью уничтожены, а остальные повреждены настолько, что армия не в состоянии их отремонтировать.
Министерство иностранных дел было в числе источников, которые в то время подчеркивали, что танки оказались "едва ли неуязвимым супероружием".
"Из менее чем 100 "Леопардов-2", находящихся на вооружении Украины, по меньшей мере 26 были выведены из строя; другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и техническим обслуживанием", — отмечается в документе.
В начале января немецкие источники сообщили, что только часть украинских танков Leopard 2A6 по-прежнему готова к эксплуатации, и ожидается, что эффективность этого класса на Украине как в боевых условиях, так и с точки зрения уровня готовности и ремонтопригодности, окажет длительное влияние на его репутацию. Примечательно, что в прошлом танки Leopard неоднократно попадали в кадр, а в декабре 2023 года были опубликованы кадры, на которых видно, как российские солдаты захватывают несколько единиц тяжелой техники, поставляемой с Запада, включая Leopard 2A4.
В то время как сообщения о боевых действиях Leopard 2 в 2024 году попадали в заголовки газет реже, поскольку ожидания Запада относительно эффективности этого класса уже были обмануты, поставленные США танки M1 Abrams впервые были замечены в боях на Украине в последнюю неделю февраля и в последующие дни быстро понесли тяжелые потери. Поскольку американские машины начали участвовать в боевых действиях почти через десять месяцев после появления первых Leopard 2, этому классу удалось избежать репутационного ущерба во время наступательных операций летом 2023 года, но, как и Leopard 2A6, они понесли серьезные потери в первые дни после участия в реальных боевых действиях.
В то время как возможность дальнейших поставок танков Abrams из Соединенных Штатов остается неопределенной, Испания берет на себя ведущую роль в поставке новой партии из 19 танков Leopard 2A4. Помимо проблемы, связанной с трудностями в поддержании темпов уничтожения западных танков, члены НАТО, поставляющие оружие Украине, также столкнулись с большими проблемами в обеспечении украинских фронтовых подразделений достаточным количеством боеприпасов для эффективной эксплуатации своей техники — проблема, которая на несколько месяцев подорвала возможности украинской армии на передовой и сыграла центральную роль в том, что они позволили российским войскам добиться значительных успехов.
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