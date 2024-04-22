В США назвали последствия захвата российской армией "Леопарда" ВСУ

MWM: Россия пользуется преимуществом на Украине из-за действий Запада

5:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные захватили танк Leopard 2А6 украинской армии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объясняют, что это значит для дальнейшего хода специальной военной операции (СВО). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: www.flickr.com by SFJZ13 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кадры, опубликованные 21 апреля, подтвердили, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2A6 во время столкновений с украинскими войсками. На кадрах видно, что машина, по-видимому, эвакуируется из района боевых действий в сельской местности и относительно не повреждена, хотя гусеницы с обеих сторон отсутствуют.

Сообщается, что российским подразделениям пришлось взрывчаткой сбивать следы "Леопарда", чтобы заставить его двигаться, а поставленная Германией машина, как ожидается, будет выставлена на всеобщее обозрение после изучения российскими вооруженными силами. Leopard 2A6 на сегодняшний день является наиболее боеспособным вариантом Leopard 2, поставляемым на Украину, и среди европейских классов танков его превосходит по своим возможностям лишь очень небольшое количество Leopard 2A7, поступивших на вооружение с конца 2010-х годов. Эти машины составляют незначительную часть танков Leopard 2, полученных украинской армией, в то время как другие западные доноры, такие как Польша и Испания, поставляют гораздо более старые и менее живучие Leopard 2A4. Оба типа Leopard 2 оказались очень уязвимыми в бою.

Танки Leopard 2 понесли очень серьезные потери с тех пор, как украинские войска начали массированное наступление на российские позиции в начале июня 2023 года, причем Leopard 2A6 были одними из самых первых машин, поставленных Западом, которые были выведены из строя и уничтожены российскими войсками.

С тех пор на кадрах неоднократно демонстрировалось уничтожение "Леопардов-2", причем успешные поражения были достигнуты с помощью целого ряда видов оружия — от мин и переносных ракет "Корнет" до новых ракет "Вихрь", запускаемых российскими ударными вертолетами. В январе было подтверждено, что большинство "Леопардов-2", находящихся на вооружении украинской армии, были выведены из строя в боях с российскими войсками, более четверти из них были полностью уничтожены, а остальные повреждены настолько, что армия не в состоянии их отремонтировать.

Министерство иностранных дел было в числе источников, которые в то время подчеркивали, что танки оказались "едва ли неуязвимым супероружием".

"Из менее чем 100 "Леопардов-2", находящихся на вооружении Украины, по меньшей мере 26 были выведены из строя; другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и техническим обслуживанием", — отмечается в документе.

В начале января немецкие источники сообщили, что только часть украинских танков Leopard 2A6 по-прежнему готова к эксплуатации, и ожидается, что эффективность этого класса на Украине как в боевых условиях, так и с точки зрения уровня готовности и ремонтопригодности, окажет длительное влияние на его репутацию. Примечательно, что в прошлом танки Leopard неоднократно попадали в кадр, а в декабре 2023 года были опубликованы кадры, на которых видно, как российские солдаты захватывают несколько единиц тяжелой техники, поставляемой с Запада, включая Leopard 2A4.

В то время как сообщения о боевых действиях Leopard 2 в 2024 году попадали в заголовки газет реже, поскольку ожидания Запада относительно эффективности этого класса уже были обмануты, поставленные США танки M1 Abrams впервые были замечены в боях на Украине в последнюю неделю февраля и в последующие дни быстро понесли тяжелые потери. Поскольку американские машины начали участвовать в боевых действиях почти через десять месяцев после появления первых Leopard 2, этому классу удалось избежать репутационного ущерба во время наступательных операций летом 2023 года, но, как и Leopard 2A6, они понесли серьезные потери в первые дни после участия в реальных боевых действиях.

В то время как возможность дальнейших поставок танков Abrams из Соединенных Штатов остается неопределенной, Испания берет на себя ведущую роль в поставке новой партии из 19 танков Leopard 2A4. Помимо проблемы, связанной с трудностями в поддержании темпов уничтожения западных танков, члены НАТО, поставляющие оружие Украине, также столкнулись с большими проблемами в обеспечении украинских фронтовых подразделений достаточным количеством боеприпасов для эффективной эксплуатации своей техники — проблема, которая на несколько месяцев подорвала возможности украинской армии на передовой и сыграла центральную роль в том, что они позволили российским войскам добиться значительных успехов.