Капитан Климов: "Мысли о "договорнячке" ничем хорошим не закончатся"

В чём главные трудности с обеспечением российских войск в ходе спецоперации; почему направление на Часов Яр можно назвать "тупиковым", но при этом необходимым для продвижения; как решить проблемы со связью в войсках; почему нужна серьёзная военная реформа, Pravda.Ru рассказал капитан 3-го ранга в запасе, автор Telegram-канала "Минная дивизия" Максим Климов.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0