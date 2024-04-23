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Любовь Степушова
Капитан Климов: "Мысли о "договорнячке" ничем хорошим не закончатся"

Капитан Климов: мужество и героизм наших бойцов — запредельные

Силовые структуры » Военные новости

В чём главные трудности с обеспечением российских войск в ходе спецоперации; почему направление на Часов Яр можно назвать "тупиковым", но при этом необходимым для продвижения; как решить проблемы со связью в войсках; почему нужна серьёзная военная реформа, Pravda.Ru рассказал капитан 3-го ранга в запасе, автор Telegram-канала "Минная дивизия" Максим Климов.

Капитан Климов: мужество и героизм наших бойцов — запредельные
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

— Максим Александрович, какая сейчас обстановка в зоне спецоперации на Украине, в районе Артёмовска?

— Обстановка напряжённая, мы отразили "контрнаступ". Военные успехи — это в первую очередь следствие мужества и героизма наших бойцов.

Именно мужество и героизм солдат — исключительные и запредельные.

Район весьма неблагоприятный в плане рельефа местности: за противником господствующие высоты, а этот фактор гораздо более серьёзный, чем во времена Великой Отечественной войны, с учётом современных средств разведки, особенно радиоэлектронной. Наши войска находятся ниже и в условиях очень хорошего наблюдения за ними со стороны противника. Лесов нет, есть небольшие перелески, частично выкошенные артиллерией, то есть практически открытая местность, где очень удобные условия для беспилотников. Если наверху действует наша авиация, то внизу воздух по большей части принадлежит противнику. Впечатляет количество коптеров и крыльев. Реально стоит постоянный гул от моторов.

— Получается, что эти дроны заменяют артиллерию?

— Во-первых, это "глаза" артиллерии, они обеспечивают корректировку и эффективное применение. Во-вторых, они частично сами решают ударные задачи. И очень много кассетных снарядов. Со сбросами проходило где-то один-два за час, FPVшки — одна-две штуки за час. Это про соотношение артиллерийского огня и беспилотников.

— Часов Яр стоит на высоте, поэтому его взятие имеет стратегическое значение. Дальше уже идёт равнина. Наши войска вошли на восточные окраины (микрорайон Канал). Сам канал — это значительная водная преграда? Её невозможно легко преодолеть?

— Да всё преодолевается при должном обеспечении. Здесь слишком большого ждать не надо.

Наступать нам всё равно надо, поскольку там очень тяжёлые условия. Позицию нужно улучшать, потому что просто даже её удержание требовало очень больших усилий и большой крови.

То есть продвижение это положительное, но само направление — с оперативной точки зрения тупиковое. Больших выигрышей там не будет, к сожалению. Но всё равно очень хорошо, что продвижение пошло, пошло взаимодействие с авиацией, у нас улучшается качество управления. Хотя проблем много. Например, массовое появление в низовом звене аналогов радиостанции. Надо закупить в Китае радиостанции в товарных количествах на уровне министерства обороны. Они обеспечивают:

  • диапазон,
  • шифрованную связь.

— Почему вы считаете, что это "тупиковое направление"?

— Во-первых, Донбасс — это мощный укрепрайон. Во-вторых, с точки зрения географии мы фактически долбим в лоб "укровскую" оборону. У нас ключевые решения есть на стороне, с обходом на окружение, но тут возникают логистические проблемы. Самая главная проблема — наша система управления, она не обеспечивает ведение активных манёвренных наступательных действий. Это нужно срочно менять.

— Под "системой управления" вы имеете в виду аналог системы "Крапива"?

— Здесь две составляющие.

  1. Во-первых, АСУ — автоматизированная система управления боевыми действиями. Система была полностью провалена, и даже та система, которая была доведена до работоспособного состояния ("Андромеда ВДВ"), перед началом СВО была сдана на склады, и войска воюют без неё. Сейчас появились альтернативные варианты — аналоги "Крапивы". Они лучше, интереснее. Проблема в том, чтобы как можно быстрее внедрить их в вооружённые силы.
  2. Во-вторых, связь. Связь, которая у нас, имеет огромную массу острейших недостатков, особенно в помехоустойчивости. Например, массовое применение до сих пор аналоговых Baofeng, которые противник спокойно прослушивает, — это недопустимо на войне.

— Мы улучшили свои позиции по дронам и не уступаем сейчас украинцам, а почему со связью и системой управления не можем ничего сделать?

— В воздушной войне по части дронов мы уступаем, то есть по соотношению сил в воздухе противник однозначно ведёт нас. Есть некоторые положительные моменты, например, мы раньше начали выходить на более сдвинутые частоты. Но пока проблем предостаточно.

— Вы видите положительную перспективу?

— Да, динамика есть, но, к сожалению, она оставляет желать лучшего. Нужна серьёзная реформа. Нужно срочно предпринимать меры, потому что назревают очень жёсткие события. В том числе военная подготовка в Польше.

Да и мысли о "договорнячке" ничем хорошим не закончатся. Нам нужно побеждать, переходить на правый берег Днепра.

Ещё раз подчеркну мужество и героизм наших бойцов. Победа будет за нами!

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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