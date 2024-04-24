В США объяснили ценность захваченного Россией "Леопарда" ВСУ

В США заявили, что Россия может использовать захваченный танк ВСУ

5:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Захваченный российской армией на поле боя танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard 2, поставленный Киеву Вашингтоном, может быть очень полезен российским специалистам, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они описывают, как именно "Леопард" может пригодиться ВС РФ. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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После видеоподтверждения 21 апреля того, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2A6 во время столкновений с украинскими войсками, новые кадры и информация предоставили дополнительные подробности об эксплуатации и будущем машины. Leopard 2A6 на сегодняшний день является наиболее боеспособным вариантом Leopard 2, поставляемым на Украину, и среди европейских классов танков его превосходит по своим возможностям лишь небольшое количество Leopard 2A7, поступивших на вооружение в 2014 году.

Таким образом, эта машина считается гораздо более ценной, чем гораздо более старые Leopard 2A4, захваченные ранее. Трофейный танк считается самым боеспособным в украинском арсенале, он может соперничать с полудюжиной отечественных танков Т-84, но превосходит американские танки M1A1 Abrams, которые поставлялись с сильно улучшенной броней и системой управления огнем, а также британский Challenger 2, в котором использовались устаревшие системы управления огнем и особенно старые тепловизионные прицелы.

На новых кадрах, опубликованных Министерством обороны России, запечатлен захваченный Leopaed 2А6 в районе Авдеевки, на который претендуют как Россия, так и Украина.

"Военное ремонтное подразделение доставило немецкий танк ”Леопард" с линии фронта в Авдеевке в подразделение технического обслуживания боевой группы "Центр", - подтвердили в министерстве 23 апреля. — Обслуживающий персонал вскоре заменит гусеничные ленты танка и некоторые компоненты проводки, после чего будет решен вопрос о дальнейшей транспортировке танка”, — говорится в заявлении.

Министерство обороны подчеркнуло, что эвакуация ценного транспортного средства была проведена в два этапа: первый включал в себя разведку окружающей территории на предмет потенциальных угроз персоналу и оборудованию, которые будут использоваться при эвакуации, и второй включал в себя саму эвакуацию. Авдеевка была центром боевых действий между российскими и украинскими войсками с конца 2023 года.

В феврале было замечено, как украинские войска беспорядочно отступали из стратегически расположенного города, вскоре после чего кадры подтвердили первое развертывание недавно поставленных танков M1 Abrams, которые быстро понесли тяжелые потери в бою.

Кадры, опубликованные российскими государственными СМИ, в прошлом подтверждали, что западная военная техника, поставляемая на Украину, была детально изучена в России, при этом американские боевые машины пехоты Bradley попадали в руки России в особенно большом количестве, часто с современными системами управления огнем и защиты.

Автомобили были модернизированы в США незадолго до их поставки в Украину. Хотя ожидалось, что разведывательная ценность доступа к Leopard 2A4 будет ограниченной, поскольку этот класс уже давно считается устаревшим, несмотря на то, что он широко используется такими членами НАТО, как Испания, Турция и Польша, ценность доступа к Leopard 2A6 остается высокой.

Российские военные уже накопили значительный объем информации об этом классе танков благодаря опыту боевых действий против него, при этом Leopard 2A6 стал одной из самых первых машин, поставляемых Западом, которые были выведены из строя и уничтожены российскими войсками во время массовых наступлений на российские позиции в начале июня 2023 года, когда этот класс дебютировал в боевых действиях.

Новые подробности о захвате Leopard 2A6 появляются по мере того, как растет количество видеозаписей, показывающих, как трофейная западная бронетехника прибывает в российскую столицу Москву. К настоящему времени были замечены такие транспортные средства, как Bradley, боевые машины пехоты Marder немецкого производства и американские бронетранспортеры M113, а также бронированный автомобиль Avocets украинского производства.

Однако наличие "Леопарда-2" имело бы особую символическую ценность не только из-за его узнаваемости как одного из двух основных боевых танков НАТО, но и из-за того, что эта машина унаследована от нацистской эпохи. Российские источники постоянно подчеркивают параллели между ролью танков Leopard в украинских наступательных операциях и предыдущими наступлениями, начатыми немецкими и союзническими европейскими войсками в 1940-х годах с использованием прямых предшественников этого класса - "Пантеры" и "Тигра".