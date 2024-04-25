Стало известно о тайной отправке американских ATACMS на Украину

Politico: США тайно поставляют ракеты ATACMS на Украину

7:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вашингтон включил тактические ракеты ATACMS в один из весенних пакетов военных помощи Украине, таким образом организовав тайную поставку этого типа вооружения Киева, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают обстоятельства произошедшего.

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Pravda.Ru публикует перевод материала MWM. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Администрация Байдена в прошлом месяце впервые за два года конфликта тайно отправила ракеты дальнего радиуса действия на Украину, и Киев уже дважды использовал это оружие для нанесения ударов глубоко в тыл России.

В марте США негласно одобрили передачу ряда армейских тактических ракетных комплексов с дальностью действия почти 200 миль, заявили высокопоставленный представитель администрации Байдена и два американских чиновника.

Администрация включит дополнительные ракеты дальнего радиуса действия ATACMS в новый пакет военной помощи стоимостью 1 миллиард долларов, одобренный президентом Джо Байденом в среду, сообщил один из официальных лиц США.

Предоставление дальнобойной версии ATACMS положило конец затянувшейся драме, в ходе которой Украина в течение многих лет требовала получения этого оружия, вбивая клин между Вашингтоном и Киевом. В октябре США без лишнего шума отправили ракету средней дальности, но Украина продолжала настаивать на получении оружия, которое позволило бы ей наносить удары дальше в тыл России.

Украинские вооруженные силы дважды использовали ракеты дальнего радиуса действия, сначала против российской военной базы в Крыму, а совсем недавно — против российских войск к востоку от Бердянска, недалеко от Азовского моря, сообщил высокопоставленный представитель администрации.

В среду США объявили о новом пакете вооружений стоимостью 1 миллиард долларов, который будет быстро передан Украине теперь, когда Байден подписал давно откладываемый законопроект об иностранной помощи, принятый Сенатом на этой неделе. Согласно пресс-релизу Пентагона, среди прочего вооружения, в этот транш войдут зенитные ракеты Stinger для противовоздушной обороны, 155-мм артиллерийские снаряды, боевые машины Bradley, противотанковые комплексы Javelin и противопехотные боеприпасы Claymore.

В марте Politico впервые сообщило, что США отправляют Украине вторую партию другой версии ATACMS, которая преодолевает расстояние в 100 миль и несет боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб. Высокопоставленный чиновник администрации, которому, как и другим, была предоставлена анонимность, чтобы сообщить подробности деликатного решения, сказал, что мартовская поставка также включала в себя ракеты большой дальности, и что ракеты прибыли в Украину в этом месяце.

Поначалу США неохотно отправляли ракеты ATACMS — даже под постоянным внутренним и международным давлением — из-за опасений по поводу запасов и боязни эскалации конфликта. Но все более жестокая тактика России и увеличение производства в Америке ракет большой дальности убедили Байдена санкционировать передачу.

Администрация Байдена предупредила Россию, что атака на энергосистему Украины и использование ракет, предоставленных Северной Кореей, заставят США пересмотреть вопрос об отправке ракет ATACMS на Украину. Эти удары продолжались, что заставило высших должностных лиц — советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов генерала К.К. Брауна — единогласно рекомендовать передачу оружия.

Американский чиновник признал, что Украина все еще находится в тяжелом положении, и что Россия продолжает бросать ресурсы на поле боя.

"Нет такого оружия с серебряной пулей, которое изменило бы характер боя", — сказал чиновник, но отметил, что "в арсенале Украины есть кое что, что они могут использовать в любое время и в любом месте по своему выбору, что создает эффект, что дает им преимущество".

По словам чиновника, Байден одобрил решение ATACMS в середине февраля, но ему пришлось подождать, пока в конгрессе не разгорится борьба за финансирование дополнительных мер. В субботу Палата представителей, наконец, одобрила выделение Украине более 61 миллиарда долларов, и Сенат последовал их примеру во вторник, отправив документ на стол Байдена для его подписи в среду.

Однако в начале марта официальные лица Пентагона предупредили коллег о том, что экономия средств по другим контрактам на поставку вооружений и оживленные производственные линии позволили США поставить ракеты большой дальности ATACMS до принятия дополнения. Затем оружие было тайно отправлено в рамках объявленного в марте транша военной помощи в размере 300 миллионов долларов.

Байден в прошлом году одобрил отправку ракеты средней дальности, но по-прежнему не хотел отправлять ту, которую хотела Украина. США тайно отправили оружие средней дальности, называемое противопехотным/нематериальным, и Украина впервые применила его прошлой осенью.

Но теперь наличие в арсенале Украины систем дальнего радиуса действия ATACMS позволяет ей угрожать российским объектам на территории всего Крыма, а также Черноморскому флоту. Передача может также повысить моральный дух украинских войск, которые все больше опасаются, что они потеряли преимущество в бою.

Одобренный в субботу Палатой представителей законопроект об Украине призывает администрацию Байдена направить в Украину ракеты дальнего радиуса действия ATACMS "как можно скорее".

Поставка из США последовала за аналогичным шагом Великобритании, которая впервые отправила свои крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow на Украину в мае 2023 года, что дало Киеву возможность поражать цели на расстоянии до 155 миль.

На этой неделе Великобритания объявила о своем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи Украине, который предусматривает поставку 1600 ракет, включая дополнительные "Штормовые тени". Франция также направила свою ракету SCALP, которая имеет аналогичную дальность действия.

Теперь, когда три союзника направили свои ракеты большей дальности на Украину, это усиливает давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он направил свою ракету большой дальности Taurus. Его правительство пока отказывается это делать, однако этот шаг пользуется значительной поддержкой в парламенте Германии.

В прошлом году Германия также отказалась отправлять свои танки Leopard в Украину, пока США не согласятся отправить танки Abrams. В конце концов Шольц согласился отправить танки, как только Байден объявил, что будет отправлено несколько десятков Abrams.