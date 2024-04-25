Экономист Дудчак: Штаты считают Краснодар и Тамань территорией Украины

Экономист Дудчак: Штаты начнут террористическую войну против России

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Конгресс США предоставит Украине военную помощь на 61 млрд долларов. Почему на самом деле эти деньги станут помощью самим Штатам, решится ли Джозеф Байден на поставки Киеву дальнобойных ракет дальностью 300 километров, как Штаты готовятся к террористической войне против России, Pravda.Ru рассказал кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

— Александр Васильевич, конгресс США одобрил помощь Украине на 61 млрд долларов, но эти деньги будут распределены между Украиной, американским военно-промышленным комплексом (ВПК) и союзниками в Европе на закупку вооружений. Ваше мнение об этом законопроекте?

— Это всё было ожидаемо. Конечно, основная сумма идёт на поддержание собственного ВПК. Они говорили, что, с одной стороны, это гарантии Штатов, а с другой стороны, для развития ВПК нужны долгосрочные контракты, что и получают Штаты, благодаря подержанию киевского режима и военных действий. То есть из этих миллиардов львиная доля идёт на ВПК. Плюс выделяют деньги на национальный комитет по ядерной безопасности и министерство здравоохранения.

То есть Штаты переживают исключительно о себе — это естественно. У них разделение труда:

американцы зарабатывают на войне, поставляют вооружение,

Украина поставляет на убой человеческие ресурсы,

Европа несёт основные финансовые затраты на содержание режима.

Всё четко, прагматично. Они это не скрывают. Даже глава Пентагона Ллойд Остин говорил: "Да, мы получили в виде этих сумм гарантии укрепления своей безопасности и развития своего производственного вооружения". Ни слова не сказал об Украине. А что о ней говорить? Виктория Нуланд сказала, что благодаря этим заказам будут созданы высокооплачиваемые рабочие места в 30 штатах, где будут работать предприятия ВПК. Приезжавший на Украину сенатор Линдси Грэм говорил, что Украина должна больше людей отправить на передовую, невзирая на то, поступит помощь или нет.

Все якобы противоречия между республиканцами и демократами — это шоу. И тут же Дональд Трамп поддержал выделение этих денег. В общем, нормально разыграли.

— В законопроекте сказано о поставках дальнобойных ракет ATACMS для HIMARS дальностью 300 километров. Это уже Севастополь, Крымский мост, Воронеж, Ростов-на-Дону. Правда конгрессмены пишут, что если президент посчитает это угрозой нацбезопасности Штатов, то он может отменить поставки. Как вы думаете, решится ли Байден на эскалацию?

— Всё, что можно, Украине предоставят. Более того, они ещё будут их на цели наводить — это то, что они делают регулярно. У меня есть хобби: я включаю Flightradar24, и там очень часто видно, как стратегический беспилотник Global Hawk бороздит просторы Чёрного моря вдоль побережья Крыма, долетая практически до побережья Краснодарского края, или самолёт радиолокационной разведки "Посейдон" наматывает круги в районе Румынии. Они наводят на цели морские беспилотники, ракеты, выясняют, где установлены ПВО.

Американцы не просто выделят средства на поставки ракет, выдадут ракеты со складов, они ещё будут участвовать в их использовании.

Так что всё, что у них есть, будет рано или поздно поставлено. Все их волнения об угрозе безопасности Штатам просто обман. Они же говорят: "Мы не участвуем, это Украина сама, мы ей строго запретили бить по территории России".

Правда они считают, что к территории Украины относятся:

Крым,

Краснодарский край,

Тамань.

Они ещё могут вспомнить, что 3 млн жителей во времена Советского Союза переселились с Украины на Дальний Восток и на Север, в район Коми. У них фантазии хватает, они могут оправдать любой террористический акт.

Штаты переводят Украину на террористическую войну. Разговоры о выходе на границы 1991 года — это цирк для обывателя. Для террористической войны они поставят ATACMS и другие дальнобойные средства. Так что нам надо готовиться.

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