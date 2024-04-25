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Петр Ермилин
В США заявили о планах Северной Кореи смоделировать запуск ядерного оружия

В США заподозрили Северную Корею в моделировании запуска ядерного оружия

Силовые структуры » Военные новости

Северная Корея развертывает ракетную артиллерию большого калибра для моделирования ядерного запуска, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают подробности ситуации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заподозрили Северную Корею в моделировании запуска ядерного оружия
Фото: kcna.kp by Unknown is licensed under public domain

22 апреля Корейская народная армия провела свои первые в истории учения, имитирующие ядерную контратаку и использование национальной "системы командования, управления, контроля и эксплуатации всех ядерных сил", которые включали запуск ядерного оружия "Хекбангашо". В учениях участвовала вся страна.это реактивные артиллерийские системы KN-25, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Присутствуя на учениях, председатель правящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденными учениями и похвалил готовность "лучшего в мире" тактического ядерного оружия, отметив, что каждая из высокоточных ракетных систем была столь же точна, как и "лучшие в мире" тактические ядерные вооружения. Он сказал, что учения имеют решающее значение для "подготовки ядерных сил к быстрому и правильному выполнению своей важной миссии по сдерживанию войны и перехвату инициативы в войне в любое время и в любой внезапной ситуации".

В ходе учений ракетные комплексы KN-25 провели стрельбы по условным целям на расстоянии 352 километров в Японском море, известном в Корее как Восточное море. Это были последние из длинной серии учений, проводившихся с середины марта, в ходе которых были проверены различные виды вооруженных сил Северной Кореи, в том числе, по меньшей мере, две тренировки по ведению боевых действий с применением бронетехники, крупномасштабная имитация ударов обычной артиллерии, атаки парашютистов и продвижение пехоты, а также ряд других.

За этот период страна также представила и провела испытательные пуски новых систем вооружения, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, крылатые ракеты с боеголовками большого размера и первый в мире гиперзвуковой планирующий аппарат средней дальности.

Хотя ядерный арсенал Северной Кореи изначально был нацелен на сдерживание Соединенных Штатов за счет возможности нанесения ударов по материковой части Америки, обострение напряженности в отношениях с США привело к ухудшение отношений с Южной Кореей при новой администрации в Сеуле привело к тому, что Пхеньян также продемонстрировал возможность нанесения тактического ядерного удара по военным объектам на юге.

KN-25 является особенно выдающейся системой вооружения в арсенале Северной Кореи, и, впервые поступив на вооружение в 2019 году, сегодня она может похвастаться второй по дальности стрельбы в мире — 400 км, уступая только более крупной системе PCL191, поставленной на вооружение в соседнем Китае. Эта дальность значительно больше, чем у многих классов тактических баллистических ракет, и позволяет достичь такого насыщения целей, которого не могут достичь более дорогостоящие баллистические ракеты.

На церемонии вручения новых единиц KN-25 в январе 2023 года председатель Ким Чен Ын отметил роль KN-25: "Они будут выполнять свою боевую миссию по подавлению противника в качестве основного наступательного оружия наших вооруженных сил".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы кндр ким чен ын ядерное оружие северная корея
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