В США заявили о планах Северной Кореи смоделировать запуск ядерного оружия

Северная Корея развертывает ракетную артиллерию большого калибра для моделирования ядерного запуска, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают подробности ситуации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

