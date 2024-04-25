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Петр Ермилин
В США оценили роль поставленных Украине истребителей Eurofighter

В США заявили, что истребители Eurofigher помогут ВСУ в наземных операциях

4:32
Силовые структуры » Военные новости

Великобритания направляет истребители Eurofighter в Польшу, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы рассуждают о том, могут ли поставленные образцы обеспечить электронную поддержку украинским наземным операциям. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили, что истребители Eurofigher помогут ВСУ в наземных операциях
Фото: commons.wikimedia.org by Philipp Hayer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 23 апреля подтвердил, что Королевские военно-воздушные силы направят в Польшу истребители Eurofighter Typhoon, подчеркнув, что Лондон и Варшава значительно укрепили связи в области безопасности на фоне совместной поддержки военных действий на Украине.

Остается неясным, как долго самолеты будут оставаться в стране, но ожидается, что их прибытие совпадет с продолжающимися учениями НАТО Steadfast Defender, в рамках которых в Польше будут находиться 16 000 британских военнослужащих. Значительные сокращения запланированных закупок Великобританией истребителей пятого поколения F-35B, задержки с производством программы истребителей в Соединенных Штатах и серьезные задержки с доведением класса истребителей до полной боевой готовности привели к тому, что Королевские военно-воздушные силы в значительной степени зависят от более старых истребителей четвертого поколения Eurofighter.

Истребители пятого поколения были развернуты для участия в операциях на Украине с обеих сторон с первых недель конфликта. Они варьировались от истребителей F-35 ВВС США, собирающих электронную разведданные о российских системах ПВО, до российских истребителей Су-57, подавляющих украинскую противовоздушную оборону, наносящих высокоточные удары и даже вступающих в воздушные бои.

Остается неясным, будут ли Eurofighter оснащаться новыми радарами с активной антенной решеткой электронного сканирования Captor-E (AESA) или они будут использовать устаревшие радары с антенной решеткой механического сканирования, поскольку программа Eurofighter была одной из самых последних в мире, которая отказалась от последнего типа. Развертывание Captor-E могло бы позволить Eurofighter оказывать поддержку в области радиоэлектронной борьбы и электронной разведки наземным операциям Украины и союзников, при этом Великобритания сыграла ведущую роль в развертывании личного состава на театре военных действий.

Среди них были королевские морские пехотинцы, задействованные в боевых действиях против российских войск с самого начала конфликта, и советники спецназа Специальной воздушной службы, которые, как сообщается, поддерживали украинские наземные подразделения в качестве советников.

Eurofighter выпускается уже почти 25 лет и первоначально был частью той же программы, что и более известный и широко экспортируемый французский истребитель Rafale, прежде чем Франция перешла к разработке собственного самолета отдельно. В то время как двигатели Rafale являются самыми слабыми среди всех истребителей, выпускаемых на сегодняшний день в мире, что дает Eurofighter преимущества в маневренности и скороподъемности, общеевропейский реактивный самолет имеет гораздо меньшую дальность полета, более высокие эксплуатационные расходы и гораздо более позднее внедренея радаров с электронным сканированием — спустя целых 18 лет после Rafale.

Объявление о новом развертывании Eurofighter появилось всего через десять дней после того, как Королевские военно-воздушные силы Великобритании использовали этот класс истребителей для перехвата иранских беспилотников на Ближнем Востоке в рамках совместной операции по противовоздушной обороне с Соединенными Штатами, Францией, Израилем и Иорданией. Британские военные самолеты, переброшенные на постоянную совместную оперативную базу RAF в Акротири, с октября 2023 года также оказывают существенную поддержку продолжающимся военным действиям Израиля против группировок палестинских ополченцев посредством разведывательных полетов над сектором Газа, при этом сообщается, что истребители Eurofighter сыграли центральную роль в этих усилиях.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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