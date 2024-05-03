В США прокомментировали отказ Израиля от американских "Пэтриотов"

В США назвали необычным решение Израиля отказаться от американских "Пэтриотов"

5:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На фоне беспрецедентных проблем в сфере противовоздушной обороны Израиль принимает необычное решение о снятии с вооружения ракет Patriot, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они объясняют, что одной из предпосылок этого отказа стали проблемы так называемым "дружественным огнем" — огнем по своим. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Армия обороны Израиля подтвердила планы законсервировать поставленные США зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot, менее чем через месяц после беспрецедентного иранского беспилотного и ракетного удара, в результате которого страна и союзные ей силы США нанесли крупнейший в истории ракетный удар класса "земля-воздух".

Решение о выводе из строя большей части системы противовоздушной обороны страны в разгар боевых действий значительной интенсивности и в то время, когда средства противовоздушной обороны сталкиваются с беспрецедентным давлением, является в высшей степени необычным. Это было истолковано рядом аналитиков как существенное указание на недостатки в работе Patriot. Боевой опыт системы не только оставлял желать лучшего в различных операциях, начиная от войны в Персидском заливе и заканчивая защитой воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов йеменцев, но, что, пожалуй, наиболее важно для Израиля, система постоянно демонстрировала значительную склонность к дружественному огню.

Подтверждение планов вывода "Пэтриота" из эксплуатации последовало на фоне появления большого количества сообщений о проблемах с дружественным огнем во время операций израильских ВВС и ПВО, что привело к попаданию по значительному числу своих же беспилотников. Остается неясным, в какой степени системы Patriot использовались в последние месяцы.

Эта система имеет долгую историю дружественного огня, которая получила определенную известность во время вторжения США в Ирак. Во время вторжения степень угрозы дружественного огня со стороны "Пэтриотов" была такова, что пилоты ВВС и ВМС США считали их самой большой угрозой, с которой они сталкивались в воздухе.

"Пэтриоты" напугали нас до смерти", — заявлял один из пилотов F-16.

Системы часто наводились на дружественные цели, что приводило к срабатыванию их радиолокационных приемников предупреждения, и в ряде случаев они открывали огонь по своим своим же самолетам. Другие инциденты, когда "Пэтриоты" наносили ущерб жилым районам после неудачных попыток перехвата, еще больше увеличили вероятность того, что израильские силы обороны считают эти системы более опасными, чем они того стоят.

Ранее система "Пэтрот" входила в состав среднего звена израильской системы противовоздушной обороны, при этом система Iron Dome меньшей дальности обеспечивала защиту от беспилотных летательных аппаратов и реактивной артиллерии, в то время как система Arrow более высокого уровня была разработана для поражения баллистических ракет средней дальности на очень больших высотах.

Однако с тех пор "Пэтриоты" были заменены системой "Праща Давида", которая была совместно разработана Raytheon и израильской компанией Rafael. Технические характеристики новой системы намного превосходят характеристики Patriot, и в 2023 году она получила свои первые зарубежные заказы, закупленные Финляндией в дополнение к предстоящему развертыванию истребителей F-35.

Особенно выдающейся особенностью новой системы является использование ракет Stunner с двухрежимным терминальным самонаведением, что означает, что каждая из них использует две головки самонаведения, одна из которых использует радар с активной антенной решеткой электронного сканирования, а другая — инфракрасное излучение. Любая из систем самонаведения может направить ракету к цели, и использование обеих систем значительно снижает вероятность того, что цели смогут заманить свои ракеты в ловушку или заглушить их при подлете.

В то время как система "Праща Давида" является прямым преемником "Пэтриот", само количество ракет и самолетов, с которыми, как ожидается, столкнутся силы обороны Израиля в случае эскалации конфликта с Ираном или ливанским ополчением "Хезболла", означало, что "Пэтриоты" должны были оставаться на вооружении, чтобы уменьшить вероятность поражения противовоздушной обороны.

Имеющийся у Израиля арсенал ракет класса "земля-воздух", даже при поддержке близлежащих американских арсеналов, считается совершенно недостаточным для перехвата полномасштабных бомбардировок со стороны любого из этих противников, поскольку стоимость ракет класса "земля-воздух" в несколько раз превышает стоимость беспилотных летательных аппаратов, баллистических и крылатых ракет, которые они используют для перехвата.

Таким образом, решение о выводе "Пэтриота" из эксплуатации является весьма необычным, особенно в то время, когда противники Израиля продемонстрировали беспрецедентную склонность наносить удары по наземным системам противовоздушной обороны высокоточным оружием. Таким образом, вывод из эксплуатации был широко истолкован как признак неудовлетворенности его работой, что может в значительной степени способствовать возникновению в будущем проблем с дружественным огнем, препятствующих общим усилиям в области противовоздушной обороны.