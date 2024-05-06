В США восхитились уничтожением Россией украинского "Абрамса" одним выстрелом

В США восхитились тем, как Россия уничтожила украинский "Абрамс" одним выстрелом

Российская высокоточная артиллерия одним выстрелом подбила украинский танк "Абрамс", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как это стало возможным, авторы раскрывают в своей новой статье для издания. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес is licensed under public domain

Украинская армия потеряла еще один танк M1A1 Abrams в бою с российскими войсками, что подтверждается недавно опубликованными кадрами с беспилотника. Экипаж покинул машину вскоре после попадания. Танк был нейтрализован одним выстрелом из высокоточного артиллерийского снаряда 2К25 "Краснополь", который стреляется из российских 152-мм орудий и использует стабилизацию оперения, помощь при спуске с базы и полуавтоматическое лазерное наведение для обеспечения высокой точности.

Эти снаряды, устанавливаемые на самоходные орудия, такие как 2С3 "Акация" и 2С19 "Мста-С", разрабатывались с 1980-х годов для облегчения ведения боя с такими целями, как вражеские артиллерийские орудия и танки, и с момента их поступления на вооружение в 1986 году их возможности значительно улучшились. Российские войска нейтрализовали танки Abrams, используя различные средства, и на предыдущих кадрах, опубликованных 6 марта в период более интенсивных боевых действий, видно, как одна из машин была уничтожена танком российской армии — Т-72Б3, который является сильно модернизированной машиной советского производства, оснащенной новым 125-мм гладкоствольным оружием 2А46М-5 типы оружия и боеприпасов 21 века и средства управления огнем.

Украинская армия в конце апреля отвела свои танки Abrams с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости для российских ударов. Военный источник в США, на который ссылается информационное агентство AP, отметил, что из-за достижений России в области целеуказания "нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь обнаружения”, а другой источник отметил, что "российские беспилотники слишком усложнили танкам Abrams работу без обнаружения или подвергнуться нападению".

Заместитель председателя правительства США, представитель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди предоставил более подробную информацию о решении украинской армии, сообщив AP:

"Когда вы думаете о том, как развивалась борьба, массированная бронетехника в среде, где беспилотные летательные аппараты распространены повсеместно, может оказаться под угрозой".

Впервые было подтверждено, что танки Abrams были задействованы в боевых действиях, благодаря видеозаписи с беспилотника, опубликованной 23 февраля, за которой три дня спустя последовало подтвержденное уничтожение первого танка. Наряду с тяжелыми потерями, подтверждено, что российскими войсками были захвачены один танк Abrams и одна штурмовая машина M1150 ABV, которые были созданы на базе шасси Abrams.