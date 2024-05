В США восхитились уничтожением Россией украинского "Абрамса" одним выстрелом

Российская высокоточная артиллерия одним выстрелом подбила украинский танк "Абрамс", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как это стало возможным, авторы раскрывают в своей новой статье для издания. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес is licensed under public domain