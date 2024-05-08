В США признали превосходство России над Украиной и призвали пойти на риски ради Киева

В США заявили о превосходстве РФ над Киевом и призвали Вашингтон "пойти на риски"

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Россия превосходит Украину по количеству боеприпасов, и Вашингтону необходимо пойти на риски ради Киева, пишет экс-помощник госсекретаря США, бригадный генерал Марк Киммитт для американского Politico. Ситуацию с недостатком нынешней помощи Украине Киммитт раскрывает в своей новой статье.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

После шести месяцев дебатов пару недель назад США, наконец, одобрили свой дополнительный пакет помощи Украине. Но, хотя боеприпасы могут вскоре попасть в войска на передовой, правда в том, что, если США и их союзники не изменят свою поддержку Украины, этого, вероятно, будет слишком мало или будет слишком поздно.

Два года назад уважаемый военный аналитик Сет Джонс высказал тревожное мнение о том, что украинская армия "находится во всё более опасном положении по отношению к российским войскам". И хотя ещё слишком рано говорить о поражении, Джонс справедливо заметил, что "без четкой стратегии США и постоянных поставок западного оружия, разведданных и подготовки Россия могла бы одержать победу".

Такая стратегия потребовала бы, по крайней мере, трёх элементов, чтобы замедлить и обратить вспять продвижение России: во-первых, администрация США и её союзники по НАТО должны были бы ослабить ограничительные правила ведения боевых действий, которые они ввели в отношении поставляемой Западом техники, что позволило бы Украине использовать указанную технику в полной мере. Великобритания уже смягчила правила ведения боевых действий, но ограничения, которые вводят другие страны, препятствующие трансграничным нападениям Украины и нанесению ударов по таким важным объектам российской дислокации, как Черноморский флот, должны быть отменены.

Беспокойство по поводу эскалации конфликта позволило Западу склонить себя к бездействию и самоограничению. Но если реакция Израиля на иранский беспилотник и ракетную атаку в прошлом месяце что-то и продемонстрировала, так это то, что решительный ответ, а не самоограничение, является лучшим способом противостоять тоталитарным угрозам.

Во-вторых, пришло время пойти на больший риск, связанный с военными запасами США и Запада. В то время как это дополнение позволяет президенту США Джо Байдену ознакомиться с существующими запасами оружия и боеприпасов, огромное количество готового и смертоносного снаряжения остаётся припасенным для других непредвиденных обстоятельств, тренировок и испытаний по всему миру. Такое накопление ресурсов вполне объяснимо, поскольку командиры по всему миру хотят быть уверенными в том, что они готовы, как генерал Пол Лакамера — командующий войсками США в Южной Корее — который всегда напоминает своим войскам: "Готовы к бою сегодня вечером".

Тем не менее, неудача на Украине может спровоцировать ту самую войну, в которой готовы участвовать наши солдаты в таких странах, как Корея. Противники, такие как северокорейский лидер Ким Чен Ын, обращают внимание на нерешительность США в вопросе поддержки друзей и союзников, как и Китай, который находится по другую сторону Тайваньского пролива. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно больше боеприпасов, и такие командиры, как Лакамера, должны видеть последствия для своих собственных миссий.

В целом, представители армии США отмечают, что нынешний риск, связанный с поддержкой Украины, "управляемый", но пришло время пойти на больший риск и расширить свои запасы, чтобы предотвратить потенциальное поражение. Выигрывать войны дорого, но не так дорого, как проигрывать их.

Кроме того, хотя использование этих запасов должно быть временной необходимостью, конфликт на Украине выявил серьезную проблему в области материально-технического обеспечения боевых действий. Даже если бы дополнение было принято в октябре прошлого года, теперь мы знаем, что военная производственная база США и их европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже конфликт с применением обычных вооружений среднего масштаба, такой, как на Украине. Второй подобный конфликт был бы катастрофическим.

Наконец, администрация США должна проявить гораздо больше лидерства, чтобы вдохновить Запад продолжать эту борьбу. Демократии нетерпеливы, и другие мировые события часто отвлекают внимание. Уже сейчас сектор Газа и потенциальная региональная война на Ближнем Востоке, предстоящие президентские выборы в США и судебные процессы над бывшим президентом Дональдом Трампом не позволяют сосредоточиться на всё более ухудшающейся ситуации на Украине.

Администрация Байдена должна при каждом удобном случае напоминать американскому народу о цене провала на Украине. И это также должно включать в себя масштабную информационную кампанию, направленную на устранение серьёзного дисбаланса в живой силе в этом конфликте — в настоящее время у России есть преимущество в три раза в отношении имеющейся военной силы. Таким образом, в то время как украинцы знают, что сталкиваются с экзистенциальной угрозой, Россия не сталкивается с подобной дилеммой.

Поддержка Конгресса была необходима, но этого недостаточно, чтобы обратить вспять ухудшающуюся ситуацию на Украине. Пришло время снять наручники, которые мы надели на Зеленского, и позволить ему использовать оружие и технику, которые мы предоставляем. Пришло время рискнуть нашими запасами военного времени и дать Зеленскому то, в чем нуждаются его солдаты.

Пришло время снять перчатки.