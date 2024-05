Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа

Выделение США очередного, причём очень весомого, пакета помощи Украине окончательно расставило всё по своим местам, определив цель западной политики. Она — в нанесении нашей стране неприемлемого ущерба, который, по замыслам вражеских стратегов, должен привести к дезинтеграции России.

Фото: wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported