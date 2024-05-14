Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа

Выделение США очередного, причём очень весомого, пакета помощи Украине окончательно расставило всё по своим местам, определив цель западной политики. Она — в нанесении нашей стране неприемлемого ущерба, который, по замыслам вражеских стратегов, должен привести к дезинтеграции России.

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Иными словами, нашему Отечеству предписана роль жертвы, которую западные корпорации разделят на части с целью грабежа природных ресурсов, что позволит "цивилизованному человечеству", столкнувшемуся с угрозой неминуемого экономического и политического кризиса, продлить своё безбедное существование ещё лет этак на сто.

В случае осуществления этого плана русский народ будет объявлен вражеской пропагандой самым варварским и жестоким в истории человечества, а значит, недостойным занимать своё место на земле, а наш президент станет воплощением мирового зла, и по сравнению с ним Чингисхан и Гитлер покажутся невинными ангелами.

Между прочим, отправляя на Украину дальнобойные ракеты, американская власть посрамила прогнозы многих наших оптимистически настроенных экспертов, которые считали, что США, задерживая поставки вооружения из-за межпартийных споров, якобы таким образом принуждают Зеленского и его клику к подписанию мирного соглашения с Россией.

На самом деле американцы лишь тестировали украинское общество и ВСУ на предмет того, как долго они могут продержаться против России без масштабного вливания денег и вооружения. Очевидно, что если бы западная помощь не была выделена именно сейчас, скорое поражение Украины стало бы неизбежным.

Впрочем при любом раскладе Незалежная эту войну уже вдребезги проиграла. Даже если случится чудо и наше руководство согласится на приемлемые для неё условия мира, поднимать разрушенную страну, которую Запад использовал как свою марионетку, будет попросту некому, поскольку огромное количество трудоспособных мужчин уже погибло на фронте, а значительная и более благоразумная часть населения разбежалась по всему свету.

Впрочем нам следует совершенно точно понять, что до нашей победы ещё далеко. К тому же вряд ли российское общество готово заплатить за неё любую цену. Думается, что именно на это и делает ставку Запад. Победить в прямом военном противостоянии первую ядерную державу ему наверняка не удастся, поэтому наши враги рассчитывают на внутреннюю слабость России.

К сожалению, эта ставка может оправдаться, поскольку до сих пор не наблюдается должного сплочения всего нашего общества вокруг президента и власти. А ведь мы сейчас ведём борьбу за своё национальное выживание с жестоким, коварным, беспощадным врагом, обладающим огромными экономическими ресурсами. Кажется, что многие наши граждане этого до сих пор не поняли, поскольку власть делает всё для того, чтобы им жилось спокойно, благополучно и сыто.

К тому же записные пропагандисты вещают о наших бесконечных победах и одолениях на фронте, сокрушительных ударах по вражеской инфраструктуре и немыслимых успехах в промышленности. Зачем тогда народу напрягаться, если и так всё в нашем Отечестве обстоит прекрасно?

Между тем, власть должна издать приказ "Ни шагу назад!", объяснив обществу реальное положение дел, тем более что оно, это положение, не такое уж плохое и вселяет надежду на благополучный для нас исход противостояния с Западом.

Однако есть одно непременное условие нашей победы — полное сплочение общества, готовность переносить лишения военного времени, отказ от потребительской идеологии. Всё это возможно только при полном доверии народа к власти, а власти к народу.

Очевидно, что любой человек верит прежде всего в то, во что он хочет верить. Этим, кстати, объясняется поразительная устойчивость украинского общества, которое до сих пор пребывает в иллюзии чудесной победы над "путинскими орками". Одна моя знакомая из Харькова постоянно задаёт мне один и тот же вопрос: "Погиб уже весь российский Черноморский флот или какие-то корабли ещё остались в Новороссийске?" Переубеждать её совершенно бессмысленно, как и вообще взывать к здравому смыслу.

Однако здесь мы подходим к главному фактору сплочению нашего общества, а именно к его уверенности в компетентности и непродажности власти. Что греха таить, до сих пор такой уверенности в нашем сознании нет. Почему до сих пор, на третьем году жестокой войны, в которой решается судьба всей русской цивилизации, многие наши граждане весьма скептически относятся к военно-политическому и экономическому руководству страны? Ответ для меня очевиден: власть далеко не всегда говорит народу правду, стараясь обеспечить его лояльность обещаниями прекрасной жизни в 2030 году. А уж описание боевых действий на фронте в духе "Ура, мы ломим, гнутся укры!" порой вызывает неприятие.

Здоровое общество может быть построено только на основе честной и непредвзятой оценки обстановки во всех его сферах, от образования и культуры до внутренней и внешней политики.

Думается, освещение происходящих событий должно существенно измениться, тем более что реальных побед и достижений у нас намного больше, чем досадных промахов и неудач. Все допущенные ошибки необходимо вовремя и на высоком официальном уровне объяснять, а не замалчивать или делать вид, что ничего плохого не произошло. Так, например, нетрудно объяснить,

почему СВО вместо нескольких недель затянулась на годы;

почему Черноморский флот понёс значительные потери;

почему трудно обеспечить безопасность Крымского моста;

почему сбиваются не все беспилотники и ракеты в нашем небе;

почему не разрушаются мосты через Днепр.

Таких вопросов много. Однако главный вопрос один: какова окончательная цель специальной военной операции? Как известно, в годы Великой Отечественной войны такая цель была названа в самом начале: полный разгром гитлеровского нацизма. Кажется, наше общество имеет право знать, оставим ли мы на карте мира Украину или же это несостоявшееся государство ждёт иная, более печальная, но вполне заслуженная участь.

В оправдание нашей власти скажу, что в основном она действует правильно. За последнее время руководители России не совершили ни одной стратегической ошибки. Даже тактические ошибки стали очень редкими. Представляется, что тактика ответных ударов себя полностью оправдывает. За атаки нашей территории враг расплачивается тотальным разрушением инфраструктуры. При этом российские вооружённые силы действуют аккуратно и гуманно, оберегая мирное население от жертв. Один мой знакомый из Одессы пишет, что вообще не боится ударов наших ракет и беспилотников, поскольку они поражают только военные объекты. При таких ночных налётах он преспокойно спит!

Очевидно, что перед нашей страной стоят грандиозные цели. Россия обязана в самые сжатые сроки внутренне переформатироваться, решить множество проблем, которые не позволяют ей развернуться во всю свою богатырскую силу и мощь. Власть до сих пор заражена коррупцией, медленно перестраивается миграционная политика, очень мало благих перемен в образовании и культуре. Среди руководителей всех уровней много людей случайных и некомпетентных. Да и сама социально-экономическая система России, заимствованная у "цивилизованных" стран, показала свою недостаточную эффективность. Попытка пересадить на русскую почву западную демократию дала весьма сомнительные плоды. Мы чуть ли не с трепетом ждали, признает ли Запад Владимира Путина нашим законным президентом или нет. Да какое нам дело до мнения наших бывших "партнёров"? Главное то, что решил российский народ, а не резолюции Европарламента!

Судьба Отечества зависит не только от власти, она в руках каждого из нас.

Власть должна доверять своему народу, но и общество не менее ответственно за будущее страны, нежели верховные руководители. Приведу собственный пример. В 2014 году, после присоединения Крыма и начала противостояния с Западом, я опубликовал в "Литературной газете" статью "Мои персональные санкции против США и Евросоюза". С тех пор я не покупаю товары недружественных стран, путешествую только по России и Белоруссии, провёл два семинара "Маринистика городов-героев и городов воинской славы Черноморья", написал несколько книг, в которых прогнозировал неизбежный конфликт с Украиной. Даже европейский футбол почти перестал смотреть.

24 февраля 2022 года я чётко понял, что началась Великая Священная война за право России на достойное существование. О чём 25 февраля заявил своим ученикам в школе. И теперь я думаю, что нисколько не ошибся в оценке драматических событий, которые, несомненно, существенно изменят всё политическое, экономическое и идеологическое устройство мира.