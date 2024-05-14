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Любовь Степушова
Через несколько часов ожидается открытие нового фронта на северо-востоке Украины

Блинкен приехал на Украину узнать, что происходит в Харьковской и Сумской областях

3:57
Силовые структуры » Военные новости

Украинские стратеги неверно угадали направление главного удара ВС РФ. Он нанесён на северо-востоке Украины и будет расширяться.

Блинкен приехал на Украину узнать, что происходит в Харьковской и Сумской областях
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Россия открывает новый фронт в Сумской области

Россия проводит последние приготовления к открытию ещё одного крупного фронта на северо-востоке Украины. Об этом заявил в интервью The New York Times глава ГУР Кирилл Буданов*.

"Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической", — сказал он.

По его словам, наступление будет развиваться в направлении со стороны российского города Суджа на Сумы.

У ВСУ не осталось резервов, добавил Буданов, так как "все наши войска сейчас или тут, или в Часовом Яру". По данным аналитиков, ВСУ имеют стратегические резервы чуть менее 54 тысяч человек, которые "они растягивают от Херсона до Сум и Чернигова". На Харьков уже сняты 12 тысяч военнослужащих из этого резерва, планируется уже сегодня переброска ещё 17 тысяч на Сумы.

Буданов* согласен с оценками, что под Харьковом РФ растягивает и без того истощённые силы ВСУ. А также хочет "посеять панику и замешательство в регионе".

По сообщению главы областной администрации Владимира Артюха, началась эвакуация из городов Белополье и Ворожба Сумской области.

Проверка Макрона "на вшивость"

С украинской стороны отмечается резко возросшая активность российских ДРГ в Сумской области. Российские источники также указывают на этот факт.

"Северо-западнее города Сумы уже расчищены минные и инженерные заграждения, а концентрации сил противника минимальная", — пишет Telegram-канал Condottiero. Также ВС РФ начали массированную артподготовку в Сумской и Черниговской областях Украины. По приграничным населённым пунктам работает ВКС РФ и РСЗО.

По мнению автора канала, неожиданный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев связан именно с уточнением ситуации по Харькову и Сумам.

Сейчас будет проверка серьёзности намерений президента Франции Эмманюэля Макрона и руководства стран Прибалтики по реализации решений о вводе иностранных контингентов на Украину. По их словам, достаточно прорыва ВС РФ и просьбы Киева. Судя по словам Буданова, и оценка, и призыв скоро будут озвучены.

Новые освобождённые территории Россия не отдаст

Буданов* сегодня покинул Харьков и направился в Сумы. Там он собирается организовать противодействие российским ДРГ и выставить заградотряды для ВСУ, которые из резервов перебрасывает главком Александр Сырский.

Украинское военное командование недооценило направление на северо-восток, считая его нестратегическим. Однако освобождение Харьковской, Сумской и Черниговской областей решает важнейшую задачу о недопущении массового применения ВСУ ракетных и артударов по территории России, а также будет элементом давления на Киев.

Освобождённые территории Россия больше не отдаст по праву победителя, поэтому очевидно, что сорвётся "мирная" конференция в Швейцарии, а западная помощь будет уменьшена. Все усилия Вашингтона будут направленны на принуждение Киева к миру на условиях статус-кво. 

*- признан в РФ экстремистом и террористом

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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