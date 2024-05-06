Сводка с фронта: харьковская Кисловка стала Россией, уничтожена энергосистема города Сумы

После удара в Сумах нет света и воды, Харьковская область "перетекает" в Россию

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Представляем военную сводку на понедельник, 6 мая.

Фланги Авдеевки

ВС РФ тут зачищают село Архангельское, а восточнее посёлка двигаются к Калиново. От Соловьёво российская армия продвигается в двух направлениях: от Орловки к Уманскому, где уже идут бои, и между сёлами Бердычи и Соловьёво к Новопокровскому. В западных окраинах Нетайлово бои, также русские бойцы зачищают "лесополки" южнее н. п. Первомайское.

Манёвр армии РФ вдоль ж/д рассекает бандеровцев на части. ВСУ, оставшиеся южнее, не могут закрепиться на рубеже Карловка — Нетайлово, невзирая на их опорники тут. Теперь группировка России двигается в к селу Прогресс. Освобождение данного нселённика не даст националистам построить рубеж Карловка — Прогресс — Тарасовка. Кроме того, армия России сможет установить контроль над участком трассы Покровск — Константиновка.

Артёмовское направление

Продолжается освобождение Часова Яра. ВС РФ продвинулись на севере микрорайона "Канал", занята его южная часть. Проходит зачистка заказника "Ступки Голубовские-2". Идут встречные бои на границе села Богдановка. Западнее посёлка Красное (Ивановское) российская армия штурмует важный опорник неонацистов.

Купянское направление

На этом фронте российская армия, наконец, освободила Кисловку, которая стала частью Российской Федерации. От посёлка националисты откинуты достаточно далеко и продолжают отступать. Российские силы сейчас насыщают этот район реактивными системами залпового огня. Сообщается о новых комплексах РСЗО "Град" которых пришло буквально сотни. Также русские бойцы наступают в районе Стельмаховки, заняты несколько позиций бандеровцев.

Тылы Украины

Российская армия ночью нанесла мощные удары по инфраструктуре города Сумы. Целью ракет и БПЛА стала энергосистема города и склады с боеприпасами для РСЗО, которые были расположены рядом с химическим производством. Об этом сообщает координатор николаевского подполья, ссылаясь на коллег. В городе проблемы с водой и электричеством.

В Харькове боевая авиация поразила военные склады. Несколько ударов зафиксированы по Славянской ТЭС. Масштабы повреждений сейчас уточняются. Там же поражены позиции противовоздушной обороны ВСУ.

Донецкое направление

Тут подтверждена информация об установлении русского контроля над заводом огнеупорного кирпича в городе Красногоровка. В посёлках Победа и Георгиевка пока изменений больших нет. Идут бои на западе села Парасковиевка.

"Потуги" Европы

В Швейцарии местное правительство выразило надежду, что КНР, Индия, Южная Африка и Бразилия смогут поучаствовать в так называемой конференции по Украине в июне. Вопрос участия пока Глобального Юга остаётся открытым. Склонять к поездке туда Китай будет пытаться Эммануэль Макрон: лидер Китая Си Цзиньпин первый раз за 5 лет прибыл во Францию с визитом. Кроме Макрона он будет встречаться с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Под визит Си в Париж издание Asia Times сообщило, что военнослужащие Иностранного легиона (Франция) уже направлены на Украину. Ожидается более 1500 военных, в Славянске сейчас находится сотня "специалистов-артиллеристов". Информация пока не подтверждена.