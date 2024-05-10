ВС РФ готовятся ко второму рывку на Харьков на рассвете

Источники: началась войсковая операция ВС РФ по взятию Купянска, а затем Харькова

4:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Армия России готовится ко второму рывку на широком участке фронта на Харьковском направлении после длительной артподготовки и ударов авиабомбами.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Началось наступление на Харьков

Не просто так в ВС РФ была создана группировка "Север", и последние месяцы наносились удары авиабомбами и артиллерией по ВСУ в Харькове и области. 10 мая в регионе действовала самая длительная воздушная тревога — с 09 утра, и в 21 час она ещё не была отменена.

"Движение на Харьков началось. Уже поступает информация об активной артиллерийской работе в приграничных районах области", — пишет в Telegram блогер Алексей Живов.

Первое направление наступления — с северо-востока от Харькова на Липцы. Второе — на Волчанск, который находится восточнее, напротив многострадального белгородского города Шебекино. На этом направлении, по неподтверждённым данным, штурмовые отряды россиян заняли высоты севернее города и вышли на его окраину.

"Штурмы идут, потихоньку заходим на Липцы и Волчанск", — передаёт Telegram-канал "Архангел Спецназа". Со стороны Липцов заняты населённые пункты Стрелечье, Пыльное, Борисовка и Гоптовка.

Военный аналитик Борис Рожин уверен, что на вечер 10 мая Российская армия освободила 5 приграничных поселков и более 40 квадратных километров территории на севере Харьковской области.

Главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов ещё утром информировал, что эти сёла заняты силами 4-5 пехотных батальонов ВС РФ.

"Этот район под границей давно уже был фактически серой зоной, линия обороны там не была развернута, и поэтому противнику удалось без особых препятствий создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины. Это — примерно до 40 км от Харькова", — пишет Бутусов в Telegram.

Украина не сомневается в серьёзности намерений РФ в отношении Харькова

По словам украинского журналиста, если продвижение ВС РФ не остановить, то "они начнут захватывать другие участки вдоль границы, чтобы отодвинуть фронт от границы с РФ, а дальше использовать его как возможный плацдарм для наступления более значительными силами".

У россиян есть ресурсы для дальнейшей активизации в приграничных районах Харьковщины и Сумщины, заявил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Глава Волчанской администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что из Волчанска и соседних населенных пунктов массово выезжает население, пишет издание "Страна".

"Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Вывозим из Волчанска и близлежащих населенных пунктов", — сказал он.

Готовится второй удар "на рассвете"

Один из ближайших сценариев наступления — провести наступательную операцию с занятием Волчанска и затем ударить на Купянск в тыл ВСУ. В этом случае не придется форсировать реки и наступать можно в относительно удобном для этого рельефе. В случае успеха наступление на Харьков будет продолжено с двух направлений — от Купянска, и "напрямик" от Липцов.

Украинский аналитик Петренко сообщает в Telegram, что противник "готовится ко второму рывку на рассвете", продолжая наносить удары авиабомбами и артиллерией.

Российские источники полагают, что в ближайшие часы, штурмовые отряды ВС РФ "пересекут ленточку ещё на нескольких участках в Сумской и Черниговской областях".

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