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Дмитрий Плотников
А что началось? Украину ждёт решающая битва — к Киеву уже стягивают войска

К Киеву уже стягивают войска для обороны Зеленского и Ко

Силовые структуры » Военные новости

Запад сегодня громко заявил, что на Украине начинается решающая битва.

К Киеву уже стягивают войска для обороны Зеленского и Ко
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

После Харькова — Киев

Российская армия усилила давление не только на Харьковском направлении. Ситуация в районе столицы Украины — Киева тоже вызывает у кураторов бандеровского режима беспокойство — власти уже позаботились о своей безопасности и уже отправили на оборону главного города Незалежной половину новых подразделений, пишет Politico.

По мнению журналистов, "существуют некоторые признаки, что предстоит решающая битва, которая может как раз предопределить исход всего противостояния. Правда, пока на кону сейчас стоит вопрос о том, что будет поставлен не только контроль над одним из самых больших городов Украины — Харьковом, но и способность киевской власти продолжать дальнейшее сопротивление в этом конфликте: "если падёт Харьков, за ним может упасть и решимость Запада".

"Та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет спокойной жизнью, — очевидно, что этому уже приходит конец. С таким врагом, как Россия, вся страна должна мобилизоваться", — сказал официальный представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Распиленные оборонительные мечты

А между тем, в Киеве очень многие шокированы высокими темпами наступления российской армии на границе. Всё, что сейчас происходит на Харьковском фронте, где русская группировка небольшими силами прорвала оборону ВСУ, вызывает у властей Украины тревогу.

А тревожиться им есть от чего: наверняка такие же бутафорские фортификационные сооружения, как и в Харьковской области, обороняют Киевскую с Черниговской области.

"Одна из бригад ТрО, которая побежала в Харьковской области, оставила позиции, они заявили, что не было никаких фортификационных сооружений, что их уговорили подписать акты приёмки. Ну и пошёл антикриз со стороны нашего официоза относительно того, что никто и не собирался строить, потому что любые попытки заняться строительством оборонительных сооружений — строители гражданские, военные были бы снесены артиллерийским огнём и так далее", — на канале "Да это так" сказал киевский политолог Андрей Золотарёв.

Он вопрошает, как же в таком случае русские строили свою "линию Суровикина"? И ведь Кремль об этом изначально не говорил, а вот на Украине всё это подавалось с помпой и широко анонсировалось, что всё готово на 90 процентов, приезжал президент Владимир Зеленский, всё показывал, а оказывается, что там даже минные заграждения были сняты.

Укропропагандист задаёт риторический вопрос — глупость это или предательство? Может быть сооружать бетонные бункеры в 4-х километрах от границы это рискованно, потому что сильно заметно, но перекрывать главные возможные пути русского наступления элементарными заграждениями — это нужно было сделать обязательно, возмущён Золотарёв.

Сегодня на Украине есть серьёзные опасения, что такая "большая фортификация" обернётся огромными проблемами, поскольку все уже поняли, что качество оборонительных сооружений в тех же Киевской, Ровенской или Черниговской областях того же качества, что и на Слобожанщине.

Русские вошли в оборону ВСУ как нож сквозь масло
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу киев харьков чернигов владимир зеленский
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