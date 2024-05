В США раскрыли подробности участия британских военных в конфликте на Украине

Глава спецназа США Брайан Фентон рассказал новые подробности о передовых операциях британских сухопутных войск на Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они анализируют особенности присутствия иностранных военных на Украине. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.