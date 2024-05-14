В США раскрыли подробности участия британских военных в конфликте на Украине

В США раскрыли информацию об участии Британии в конфликте на Украине

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Глава спецназа США Брайан Фентон рассказал новые подробности о передовых операциях британских сухопутных войск на Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они анализируют особенности присутствия иностранных военных на Украине. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Глава Командования специальных операций США генерал Брайан Фентон раскрыл новые подробности об операциях британских наземных подразделений в Украине, заявив, что Пентагон узнавал о продолжающейся войне "в основном глазами наших партнёров по специальным операциям в Великобритании", которые, по его словам, тестировали новые подходы к ведению современной войны на Украине.

Приводя пример, он отметил, что британские подразделения специальных операций наблюдали и консультировали по вопросам использования беспилотных летательных аппаратов и "способов навигации кораблей в Черном море". Заявления командующего являются последним из многих свидетельств, представленных западными, украинскими и российскими источниками, об обширной роли, которую играют британские сухопутные войска в зоне боевых действий.

Одним из наиболее примечательных стало заявление заместителя начальника штаба обороны Великобритании генерал-лейтенанта Королевской морской пехоты Роберта Магоуэна от 13 декабря 2022 года о том, что сотни морских пехотинцев с апреля проводят операции с высоким риском бок о бок с украинскими правительственными войсками. Магоуэн подчеркнул, что эти учения проводились "в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска".

Его заявление последовало за сообщениями из широкого круга российских источников о том, что Королевская морская пехота Великобритании играет важную роль на театре военных действий, что ранее широко игнорировалось западными СМИ. Впоследствии это было ещё раз подтверждено просочившимися документами Пентагона.

В декабре 2023 года польский журналист Збигнев Парафянович рассказал, что польские официальные лица предоставили ему подробную информацию об операциях британских войск. Подтверждая заявление генерала Фентона, польский журналист заявил, что британские военные разъезжали по сельской местности с артиллерийскими радарами слежения, чтобы изучить ход конфликта и операции российских войск.

Далее Парафянович рассказал, что польский спецназ также находился на театре военных действий с самых первых этапов конфликта. Что касается попыток западных военных скрыть свои операции, польский офицер сообщил ему: "Мы разработали формулу нашего присутствия в Украине … нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. Политики сделали вид, что не заметили этого".

Дальнейшие подробности были представлены в феврале 2024 года, когда канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что британские силы специального назначения в Украине оказывают жизненно важную поддержку в проведении пусков крылатых ракет Storm Shadow по российским целям, подчеркнув, что отсутствие сопоставимого присутствия Германии не позволило ей осуществить свои собственные пуски крылатых ракет, поскольку они не были бы боеспособны без иностранной поддержки.

Новая информация о масштабах роли Великобритании в военных действиях появилась в связи с тем, что Франция выступила инициатором призывов ряда европейских государств к дальнейшему расширению присутствия членов НАТО на театре военных действий, и вскоре после этого появились неподтверждённые сообщения о возможном развёртывании личного состава французского иностранного легиона.