В США признали преимущество России в одной из военных сфер

В США заявили о превосходстве России в одной из сфер вооружения

6:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия имеет явным преимуществом в сфере развития средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет автор американского интернет-издания Defense One Патрик Такер. В своей новой статье он раскрывают подробности этого преимущества. Pravda.Ru публикует перевод материала Defense One.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=37345@cmsPhotoGallery by Минобороны РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Американские военные "все еще отстают" от своих потенциальных противников в области радиоэлектронной борьбы, заявил на прошлой неделе на конференции SOF Week в Тампе, штат Флорида, один из бывших спецназовцев, и он был не единственным.

"Разрыв между тем, где должны быть Соединенные Штаты, и тем, где мы находимся, на мой взгляд, продолжает увеличиваться — не везде, но слишком во многих местах", — сказал Майк Нагата, генерал-лейтенант армии в отставке, который руководил специальными операциями на Ближнем Востоке, а в настоящее время является старшим вице-президентом CACI International.

По словам Нагаты, если Пентагон хочет вернуть себе преимущество в военной сфере, значение которой только возрастает, ему необходимо более творчески подходить к использованию радиотехнологий, в частности средств космической связи.

Нагата едва ли не первый, кто бьет тревогу. В 2022 году Комиссия по национальной оборонной стратегии заявила, что Соединенные Штаты "теряют свои преимущества в области радиоэлектронной борьбы, что препятствует способности страны проводить военные операции против боеспособных противников".

Это мнение подкрепили два недавно вышедших в отставку сотрудника спецназа, которые занимаются радиоэлектронной борьбой. По их словам, Россия также последовательно инвестировала и экспериментировала с электромагнитными инновациями на протяжении десятилетий, когда усилия США в области РЭБ были сосредоточены на сборе разведданных в относительно благоприятных условиях войн на Ближнем Востоке.

Конфликт на Украине показывает, насколько хороши современные российские средства РЭБ против американского оружия. Российские глушители снизили "коэффициент полезного действия" 155-мм артиллерии Excalibur с GPS-наведением с 70 до 6 процентов, сообщил законодателям в этом месяце Дэниел Патт, старший научный сотрудник Гудзонова института. Беспилотные летательные аппараты, бомбы малого диаметра и некоторые системы связи оказались столь же уязвимыми.

На Неделе SOF специальные операторы США ходили по этажам в поисках ответов. Сотрудники отдела тактических информационных систем Командования специальных операций США сообщили представителям отрасли, что им нужна помощь в реализации двух ключевых программ. Первая, программа развертываемого спутникового узла, помогает подключать войска на поле боя к каналам передачи данных космического базирования.

Вторая программа, Tactical Local Area Network, направлена на то, чтобы перевести вычислительные мощности целых серверных стоек в более портативную форму, что могло бы помочь операторам на местах находить свободные частоты для использования.

"Обе эти программы в значительной степени зависят от готового к продаже оборудования. Поэтому, ребята, мы зависим от вас, чтобы сделать все меньше, легче и быстрее", — сказал первый официальный представитель.

Он мог бы также сказать "более холодные и менее энергозатратные", чтобы скрыть их от вражеских сенсоров.

Одной из компаний, которая уже работает с более широким международным сообществом специалистов по специальным операциям, является goTenna, мобильная сеть, которая использует радио для обеспечения коротких, маломощных пакетов связи для чата, обмена сообщениями и определения местоположения.

"Одна из проблем, которую мы осознали в ходе обсуждений с этим сообществом, заключалась в том, что это высокоэнергетические сигнатуры, особенно [спутниковая связь] Starlink и Starshield [военная версия Starlink] — это высокоэнергетические системы", — сказал Крис Бойд, вице-президент goTenna по продуктам.

Устройство goTenna размером с футляр для солнцезащитных очков может подключать спутниковые или сотовые сети, обеспечивая связь на огромных расстояниях при низкой мощности (по крайней мере, с точки зрения оператора, пытающегося оставаться невидимым). Представители компании провели демонстрацию, в ходе которой два пользователя, находящиеся на расстоянии около 532 миль друг от друга, подключились по каналу с частотой 7 килогерц и мощностью 100 Ватт. Оператор также может выбирать или перемещаться по спектру, чтобы найти пустые каналы и неиспользуемые длины волн.

Подобные творческие обходные пути станут ключом к использованию высокоэнергетической спутниковой связи таким образом, чтобы войска не становились мишенями.

"Мы рассматриваем множество вариантов в поисках резерва", — сказал другой чиновник, добавив, что такие спутники могут работать на геостационарной, околоземной или низкой околоземной орбитах. — В ближайшие несколько месяцев вы увидите несколько предложений...Прошли те времена, когда мы управляли спутниковой связью из стационарного местоположения. Теперь мы внедряем мобильную платформу на пути к достижению цели, что действительно меняет представление о том, как мы осуществляем коммуникацию".

У командования уже есть свой собственный небольшой спутник под названием MISR для сбора радиоразведывательных данных, и оно планирует создать больше спутников, предназначенных для SOCOM.

"Это действительно демонстрация уникальной полезной нагрузки SOF, позволяющая взглянуть на некоторые системы из всех других отделов управления программами и посмотреть, как вы могли бы перенести их в космос", — сказал второй чиновник.

По словам Нагаты, освоение спутниковой связи на низкой околоземной орбите имеет решающее значение для военных операций США в условиях российских электромагнитных помех. Но, возможно, две самые важные вещи, которые могут сделать Соединенные Штаты, — это просто внедрить инновации в способ приобретения товаров и лучше стимулировать военных идти на больший риск, сказал он.