В США рассказали о давлении Киева из-за провала в Харькове

Киев пытается оказать давление на Вашингтон в надежде получить разрешение на нанесение ударов по территории России при помощи поставленного США оружия, пишут авторы американского Politico Пол Маклири и Эрин Банко. В своей статье для издания они утверждают, что эти намерения связаны с продвижением российских войск в Харькове.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.