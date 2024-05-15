В США рассказали о давлении Киева из-за провала в Харькове

В США заявили, что Киев давит на Вашингтон из-за ситуации в Харькове

Киев пытается оказать давление на Вашингтон в надежде получить разрешение на нанесение ударов по территории России при помощи поставленного США оружия, пишут авторы американского Politico Пол Маклири и Эрин Банко. В своей статье для издания они утверждают, что эти намерения связаны с продвижением российских войск в Харькове.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

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Украинские официальные лица предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России, заявляя, что эта политика удерживала их от нанесения ударов по российским позициям.

На этой неделе группа украинских парламентариев находится в Вашингтоне, чтобы заручиться поддержкой Конгресса в этом вопросе, который, по их мнению, сковывает военные усилия Украины, поскольку Киев надеется нанести удар по российским военным складам снабжения за границей.

Только на этой неделе Россия начала наступление, которого представители украинской разведки ожидали в течение нескольких месяцев. Русские атакуют в перегруженные, испытывающие нехватку техники украинские подразделения, которые сдают позиции по мере перегруппировки.

Украинские официальные лица в течение нескольких недель наблюдали, как Россия сосредоточивает свои силы вблизи украинской границы, не имея возможности использовать поставляемое США оружие для нанесения упреждающего удара из-за политики Вашингтона. Администрация Байдена в качестве условия отправки оружия дальнего радиуса действия на Украину заявила, что оно не может быть использовано для нанесения ударов по территории России.

"Главной проблемой на данный момент является политика Белого дома, направленная на ограничение наших возможностей" наносить удары по военным объектам на территории России, заявил Давид Арахамия, председатель правящей партии "Слуга народа" в украинском парламенте, во время визита в Вашингтон во вторник.

"Мы видели, что их военные находятся в одном или двух километрах от границы с Россией, и мы ничего не могли с этим поделать", — заявила в отдельном интервью Александра Устинова, глава специальной парламентской комиссии Украины по вооружениям и боеприпасам.

Парламентарии являются частью более многочисленной группы украинских законодателей, которые на этой неделе встретятся примерно с дюжиной представителей Конгресса, чтобы попытаться заручиться их поддержкой в их стремлении заставить Белый дом изменить курс.

Два американских чиновника, когда их попросили прокомментировать ситуацию, подтвердили, что политика администрации Байдена не изменилась.

"Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории России", — сказал один из чиновников, пожелавший остаться неназванным, чтобы обсудить деликатные вопросы.

В марте Владимир Путин заявил, что рассматривает возможность создания буферной зоны под Харьковом, чтобы затруднить Украине запуск небольших беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на российскую нефтяную инфраструктуру, — тактику, которую Киев уже несколько месяцев использует для нанесения удара по экономике Москвы.

Ограничение администрации Байдена на использование оружия американского производства на территории России действует с момента начала конфликта в феврале 2022 года и уже давно вызывает недовольство украинских чиновников.

По словам Устиновой, русские "стали умнее", "потому что они знают, что для украинцев существует ограничение на стрельбу по российской территории. И мы видели всю их военную технику, расположенную в одном или двух километрах от границы [под Харьковом], и мы ничего не могли поделать".

Правительство Великобритании в этом месяце сняло аналогичное ограничение на использование британского оружия на территории России, о чем заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев. "Точно так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя", — сказал он.

Официальные лица США все больше верят в то, что планы России вкупе с дополнительными поставками боеприпасов из Пекина и сокращением поддержки Киева Западом могут принести ей победу на Украине — и скорее, чем ожидалось.

Украина уже несколько месяцев наносит удары по территории России, используя свои собственные небольшие беспилотники для нанесения ударов по нефтяным объектам. Но официальные лица в Киеве настаивают, что им нужны более мощные американские ракеты, чтобы прорвать российскую противовоздушную оборону вдоль границы.